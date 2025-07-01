В России приговорили пленного бойца бригады "Азов" к 20 годам колонии строгого режима

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в России вынес приговор пленному бойцу бригады специального назначения "Азов" Дмитрию Шанаеву. Ему назначили 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима по статьям об "участии в террористическом сообществе" и "обучение с целью терроризма".

Об этом пишет российское издание Медиазона, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Шанаев попал в плен весной 2022 года вместе с другим защитниками "Азовстали".

Как рассказал в суде сам военнопленный, он родился в Душанбе в 1990 году, ребенком вместе с родителями переехал в Черкассы, в 2008-2009 годах отслужил в Украине срочную службу. В 2017 году он заключил контракт с Нацгвардией, позже перевелся в "Азов".

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Вину пленный на суде не признал и заявил, что в боевых действиях он не участвовал, оружие ни разу не применял.

На одном из заседаний российский прокурор огласил показания свидетеля, который утверждал, что Шанаев "придерживался радикальных взглядов украинского национализма и русофобии и в связи с этим говорил только на украинском языке", а также "выражал ненависть к русским" и вступил в "Азов" по идеологическим мотивам.

При этом на следствии Шанаев давал другие показания - признавал участие в боевых действиях и свои якобы радикальные взгляды: "Я там на одной странице поддерживаю, на другой не поддерживаю". Объяснить это противоречие в суде Шанаев не смог. О пытках или давлении силовиков он не заявлял.

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Согласно обнародованным в суде материалам, у Шанаева диагностирован гепатит C. В плену у него начало болеть сердце.

В своем последнем слове украинец ссылался на статью 42 российского УК и на статью 87 Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. Он сказал, что "был и остается действующим военнослужащим Национальной гвардии Украины" и "выполнял приказы командиров по защите территориальной целостности, суверенитета и граждан" своей страны.

В завершение Шанаев попросил судью "не руководствоваться политической ситуацией, сложившейся в России и мире", признать его невиновным и освободить из-под стражи.

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