У Росії засудили полоненого бійця бригади "Азов" до 20 років колонії суворого режиму

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в Росії виніс вирок полоненому бійцю бригади спеціального призначення "Азов" Дмитру Шанаєву. Йому призначили 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтями про "участь у терористичному співтоваристві" та "навчання з метою тероризму".

Про це пише російське видання Медіазона, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Шанаєв потрапив у полон навесні 2022 року разом з іншим захисниками "Азовсталі".

Як розповів у суді сам військовополонений, він народився в Душанбе в 1990 році, дитиною разом з батьками переїхав до Черкас, у 2008-2009 роках відслужив в Україні строкову службу. У 2017 році він уклав контракт з Нацгвардією, пізніше перевівся в "Азов".

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Провину полонений на суді не визнав та заявив, що у бойових діях він не брав участі, зброю жодного разу не застосовував.

На одному із засідань російський прокурор оголосив свідчення свідка, який стверджував, ніби Шанаєв "дотримувався радикальних поглядів українського націоналізму та русофобії й у зв'язку з цим говорив лише українською мовою", а також "висловлював ненависть до росіян" і вступив до "Азову" з ідеологічних мотивів.

При цьому на слідстві Шанаєв давав інші свідчення — визнавав участь у бойових діях і свої нібито радикальні погляди: "Я там на одній сторінці підтримую, на іншій не підтримую". Пояснити це протиріччя в суді Шанаєв не зміг. Про тортури або тиск силовиків він не заявляв.

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Згідно з оприлюдненими в суді матеріалами, у Шанаєва діагностовано гепатит C. У полоні у нього почало боліти серце.

У своєму останньому слові українець посилався на статтю 42 російського КК та на статтю 87 Женевської конвенції 1949 року про поводження з військовополоненими. Він сказав, що "був і залишається чинним військовослужбовцем Національної гвардії України" та "виконував накази командирів із захисту територіальної цілісності, суверенітету та громадян" своєї країни.

На завершення Шанаєв попросив суддю "не керуватися політичною ситуацією, що склалася у Росії та світі", визнати його невинним і звільнити з-під варти.

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