Двох бійців "Азову" "засудили" у РФ до понад 20 років колонії за "вбивство цивільних" у Маріуполі
Російський суд "засудив" двох українських військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" до 24 та 26 років позбавлення волі за звинуваченням у "вбивстві мирних жителів" самопроголошеної "ДНР".
Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету РФ, передає Цензор.НЕТ.
Так, Руслана Орлова та Артема Новікова, яких у РФ називають військовими бригади "Азов", "визнали винними" за двома статтями Кримінального кодексу РФ:
- жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів та методів, заборонених міжнародним договором РФ;
- вбивство двох і більше людей, скоєне організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті.
Слідком РФ стверджує, що нібито у квітні 2022 року Орлов та Новіков у Маріуполі виявили трьох чоловіків, які "не брали участі у збройному конфлікті".
Вважаючи, що ці чоловіки мають проросійську позицію, вони начебто здійснили із вогнепальної зброї "численні постріли". Так, трьох чоловіків нібито було смертельно поранено.
Орлову російський суд призначив 26 років колонії суворого режиму, Новікову — 24 роки.
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Це ж як раз ті "щасливі цивільні" для яких Верещук розмінувала Чонгар та організувала туристичні шатли з Криму?
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