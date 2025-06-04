Засудили полонених "азовців": СБУ повідомила про підозру двом російським суддям

Заочно повідомлено про підозру двом суддям Південного окружного військового суду РФ Костянтину Простову та Сергію Образцову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У травні та листопаді 2024 року вони незаконно призначили двом полоненим військовослужбовцям Національної гвардії України по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Читайте також: Жодного "азовця" в обміні "1000 на 1000": Не вірю, що єдина причина - небажання росіян віддавати їх, - командир "Азову" Прокопенко

"Обидва українські воїни входили до 12-ї бригади спецпризначення "АЗОВ" і брали участь в обороні Маріуполя з перших днів повномасштабної війни. Щоб відправити українських воїнів до російських в’язниць, Образцов та Простов влаштували показове "судилище" за надуманими обвинуваченнями.

Таким чином фігуранти порушили норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту. У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Так, їм заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати за злочини проти українців.

Читайте: Два літаки А-50 на аеродромі "Іваново", ймовірно, було пошкоджено під час операції СБУ "Павутина", - The Telegraph