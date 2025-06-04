УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12723 відвідувача онлайн
Новини Суд над українськими полоненими у Росії
654 8

Засудили полонених "азовців": СБУ повідомила про підозру двом російським суддям

Підозра суддям РФ, які судили азовців. Подробиці СБУ

Заочно повідомлено про підозру двом суддям Південного окружного військового суду РФ Костянтину Простову та Сергію Образцову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У травні та листопаді 2024 року вони незаконно призначили двом полоненим військовослужбовцям Національної гвардії України по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Читайте також: Жодного "азовця" в обміні "1000 на 1000": Не вірю, що єдина причина - небажання росіян віддавати їх, - командир "Азову" Прокопенко

"Обидва українські воїни входили до 12-ї бригади спецпризначення "АЗОВ" і брали участь в обороні Маріуполя з перших днів повномасштабної війни. Щоб відправити українських воїнів до російських в’язниць, Образцов та Простов влаштували показове "судилище" за надуманими обвинуваченнями.

Таким чином фігуранти порушили норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту. У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Так, їм заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати за злочини проти українців.

Читайте: Два літаки А-50 на аеродромі "Іваново", ймовірно, було пошкоджено під час операції СБУ "Павутина", - The Telegraph

Автор: 

росія (65994) СБУ (12954) суд (11736) Азов (784)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба жартувати з СБУ! А то і до вас приїде фура...
показати весь коментар
04.06.2025 13:10 Відповісти
Чуваки, вам гаплык!
показати весь коментар
04.06.2025 13:11 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
04.06.2025 13:11 Відповісти
Дроны им отправить с фугасными подозрениями..
показати весь коментар
04.06.2025 13:28 Відповісти
Не правильна кваліфікація. Воєнний злочин - це порушення законів та звичаїв війни.
показати весь коментар
04.06.2025 13:39 Відповісти
Ці судилища будуть продовжуватися доти, доаи отакітак звані судді не почнуть поповнювати самокатний батальйон разом з військовими злочинцями. Тоді вони будуть змушені обирати між поганим життямі відмовлятися від винесення таких вироків і красивою смертю від припаркованого самоката.
показати весь коментар
04.06.2025 13:43 Відповісти
Адреси, отих шлеперів прутінським з мантіями, дрони знають!
Заявку на доставку, вони собі оформили! Оформляється замовлення! В чергу, суччі діти!
показати весь коментар
04.06.2025 13:46 Відповісти
Тепер нехай чекають самокатів або пейджерів, хоча СБУ і ГРУ не ******* повторюватися а ******* креатив
показати весь коментар
04.06.2025 15:26 Відповісти
 
 