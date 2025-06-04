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Новости Суд над украинскими пленными в России
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Осудили пленных "азовцев": СБУ сообщила о подозрении двум российским судьям

Подозрение судьям РФ, которые судили азовцев. Подробности СБУ

Заочно сообщено о подозрении двум судьям Южного окружного военного суда РФ Константину Простову и Сергею Образцову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В мае и ноябре 2024 года они незаконно назначили двум пленным военнослужащим Национальной гвардии Украины по 18 лет заключения в колонии строгого режима.

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"Оба украинских воина входили в 12-ю бригаду спецназначения "АЗОВ" и участвовали в обороне Мариуполя с первых дней полномасштабной войны. Чтобы отправить украинских воинов в российские тюрьмы, Образцов и Простов устроили показательное "судилище" по надуманным обвинениям.

Таким образом фигуранты нарушили нормы международного права, согласно которым пострадавшие являются комбатантами вооруженного конфликта. В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Так, им заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949).

Сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы найти их и наказать за преступления против украинцев.

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Автор: 

россия (96139) СБУ (20023) суд (25138) Азов (800)


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Не треба жартувати з СБУ! А то і до вас приїде фура...
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04.06.2025 13:10 Ответить
Чуваки, вам гаплык!
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04.06.2025 13:11 Ответить
🤡🤡🤡
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04.06.2025 13:11 Ответить
Дроны им отправить с фугасными подозрениями..
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04.06.2025 13:28 Ответить
Не правильна кваліфікація. Воєнний злочин - це порушення законів та звичаїв війни.
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04.06.2025 13:39 Ответить
Ці судилища будуть продовжуватися доти, доаи отакітак звані судді не почнуть поповнювати самокатний батальйон разом з військовими злочинцями. Тоді вони будуть змушені обирати між поганим життямі відмовлятися від винесення таких вироків і красивою смертю від припаркованого самоката.
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04.06.2025 13:43 Ответить
Адреси, отих шлеперів прутінським з мантіями, дрони знають!
Заявку на доставку, вони собі оформили! Оформляється замовлення! В чергу, суччі діти!
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04.06.2025 13:46 Ответить
 
 