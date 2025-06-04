Осудили пленных "азовцев": СБУ сообщила о подозрении двум российским судьям
Заочно сообщено о подозрении двум судьям Южного окружного военного суда РФ Константину Простову и Сергею Образцову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В мае и ноябре 2024 года они незаконно назначили двум пленным военнослужащим Национальной гвардии Украины по 18 лет заключения в колонии строгого режима.
"Оба украинских воина входили в 12-ю бригаду спецназначения "АЗОВ" и участвовали в обороне Мариуполя с первых дней полномасштабной войны. Чтобы отправить украинских воинов в российские тюрьмы, Образцов и Простов устроили показательное "судилище" по надуманным обвинениям.
Таким образом фигуранты нарушили нормы международного права, согласно которым пострадавшие являются комбатантами вооруженного конфликта. В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях", - говорится в сообщении.
Так, им заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949).
Сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы найти их и наказать за преступления против украинцев.
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