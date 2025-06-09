Двух бойцов "Азова" "приговорили" в РФ к более 20 годам заключения за "убийство гражданских" в Мариуполе
Российский суд "приговорил" двух украинских военнослужащих 12-й бригады спецназначения "Азов" к 24 и 26 годам лишения свободы по обвинению в "убийстве мирных жителей" самопровозглашенной "ДНР".
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, передает Цензор.НЕТ.
Так, Руслана Орлова и Артема Новикова, которых в РФ называют военными бригады "Азов", "признали виновными" по двум статьям Уголовного кодекса РФ:
- жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ;
- убийство двух и более людей, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
Следком РФ утверждает, что якобы в апреле 2022 года Орлов и Новиков в Мариуполе обнаружили трех мужчин, которые "не участвовали в вооруженном конфликте".
Считая, что эти мужчины имеют пророссийскую позицию, они якобы осуществили из огнестрельного оружия "многочисленные выстрелы". Так, трое мужчин якобы были смертельно ранены.
Орлову российский суд назначил 26 лет колонии строгого режима, Новикову - 24 года.
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Це ж як раз ті "щасливі цивільні" для яких Верещук розмінувала Чонгар та організувала туристичні шатли з Криму?
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