РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11056 посетителей онлайн
Новости Суд над украинскими пленными в России Приговоры украинцам в РФ
1 638 7

Двух бойцов "Азова" "приговорили" в РФ к более 20 годам заключения за "убийство гражданских" в Мариуполе

В России осудили двух бойцов Азова

Российский суд "приговорил" двух украинских военнослужащих 12-й бригады спецназначения "Азов" к 24 и 26 годам лишения свободы по обвинению в "убийстве мирных жителей" самопровозглашенной "ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, передает Цензор.НЕТ.

Так, Руслана Орлова и Артема Новикова, которых в РФ называют военными бригады "Азов", "признали виновными" по двум статьям Уголовного кодекса РФ:

  • жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ;
  • убийство двух и более людей, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осудили пленных "азовцев": СБУ сообщила о подозрении двум российским судьям

Следком РФ утверждает, что якобы в апреле 2022 года Орлов и Новиков в Мариуполе обнаружили трех мужчин, которые "не участвовали в вооруженном конфликте".

Считая, что эти мужчины имеют пророссийскую позицию, они якобы осуществили из огнестрельного оружия "многочисленные выстрелы". Так, трое мужчин якобы были смертельно ранены.

Орлову российский суд назначил 26 лет колонии строгого режима, Новикову - 24 года.

Читайте также: От 13 до 23 лет заключения: в РФ осудили 24 бойцов и бойцов "Азова", 11 - заочно, так как их уже освободили во время обмена

Автор: 

Мариуполь (5724) россия (96200) суд (25140) Азов (801)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все логічно:
Це ж як раз ті "щасливі цивільні" для яких Верещук розмінувала Чонгар та організувала туристичні шатли з Криму?
показать весь комментарий
09.06.2025 15:31 Ответить
І хто їм дав наказ здаватися ??? І .....
показать весь комментарий
09.06.2025 15:31 Ответить
Дякуємо Захисникам України !!
Підтримуймо Українців, як можемо!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
показать весь комментарий
09.06.2025 15:32 Ответить
Слава Силам Оборони України!
Люта смерть московитським виродкам!
❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
09.06.2025 16:01 Ответить
Ну, хлопцям потрібно,як кажуть,день протриматись і ніч простоять!! Дай Боже прийде хоч трошки адекватний керманич в рашці і всіх їх випустять,бо НЕМАЛА рашка ніякого юридичного права їх судити, бо Маріуполь на той час і фактично,і юридично був в складі УКРАЇНИ!!!!
показать весь комментарий
09.06.2025 18:15 Ответить
 
 