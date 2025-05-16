Двох українських військових засудили в РФ до 16 років за "теракти" у Курській області

Українських військовослужбовців Дмитра Яремова та Антона Боримського засудили в Росії до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у "скоєнні теракту" через операцію в Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Настоящее Время із посиланням на пресслужбу Слідчого комітету РФ.

Так, за даними російського слідства, Яремов є командиром взводу 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Стверджується, що він нібито "залякував місцевих жителів, перешкоджав їхній евакуації, неодноразово відкривав вогонь на ураження по російських військовослужбовцях та мирних громадянах, а також брав участь у незаконному збройному блокуванні селища Новий Шлях".

Боримський, за даними російських слідчих, працює техніком-водієм четвертої комендатури швидкого реагування ЗСУ. Із серпня по жовтень 2024 року, заявили в СК, український військовослужбовець "перешкоджав евакуації цивільного населення з населених пунктів Обухівка, Раптове, Снагость та Комарівка Коренівського району Курської області". Також у СК стверджують, що Боримський "відкривав вогонь зі спостережно-вогневих позицій по російських військовослужбовцях і мирному населенню".

Зазначається, що перші п'ять років Яремов проведе у в'язниці, Боримський - три роки. Решту терміну вони мають відбути в колонії суворого режиму.

