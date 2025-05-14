У Ростові засудили двох українців до 24 і 17 років ув’язнення за спробу підірвати колону російських військ на Запоріжжі

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив мешканців Запорізької області Олега Завгороднього та Федора Трифонова до 24 і 17 років позбавлення волі у справі про підготовку підриву колони російських окупантів.

32-річного Завгороднього визнали винним за п'ятьма статтями: участь у терористичному угрупованні, підготовка до теракту, незаконне виготовлення та обіг вибухівки і проходження навчання терористичній діяльності.

46-річного Трифонова звинуватили за такими ж статтями, крім проходження навчання тероризму.

За версією російського слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Завгородній нібито "вступив у терористичне співтовариство" (яке саме не уточнюється). Стверджується, що з травня по жовтень 2022 року він пройшов "навчання методів з виготовлення вибухівки у місті Запоріжжя".

Трифонов нібито вступив до цього "терористичного співтовариства" за пропозицією Завгороднього, який придбав у Запоріжжі та Мелітополі компоненти для виготовлення вибухівки. З цих компонентів, на думку ФСБ, українці виготовили вибуховий пристрій і 4 листопада 2022 року доставили його до ділянки дороги, якою мала пройти російська військова колона. Однак вибуху не сталося, оскільки чоловіків затримали російські силовики.

Обидва засуджені - уродженці села Зеленівка Запорізької області. На сторінці Завгороднього в "ВКонтакте" зазначається, що в 2011-2012 роках він пройшов строкову службу в Нікополі у військовій частині А-0593 (301-й зенітно-ракетний полк Повітряних сил України).

В опублікованій на сайті Лефортовського районного суду Москви апеляційній ухвалі йдеться про те, що кримінальну справу проти українців порушили 18 січня 2023 року - того самого дня, згідно з документом, їх затримали й відправили в СІЗО. Де вони перебували з моменту затримання в Запорізькій області 2022 року, невідомо. До Південного окружного військового суду для розгляду по суті справа проти Трифонова і Завгороднього надійшла 9 вересня минулого року.

