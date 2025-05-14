РУС
В Ростове приговорили двух украинцев к 24 и 17 годам заключения за попытку взорвать колонну российских войск на Запорожье

В России осудили жителей Запорожской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил жителей Запорожской области Олега Завгороднего и Федора Трифонова к 24 и 17 годам лишения свободы по делу о подготовке подрыва колонны российских оккупантов.

Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на пресс-службу суда, информирует Цензор.НЕТ.

32-летнего Завгороднего признали виновным по пяти статьям: участие в террористической группировке, подготовка к теракту, незаконное изготовление и оборот взрывчатки и прохождение обучения террористической деятельности.

46-летнего Трифонова обвинили по таким же статьям, кроме прохождения обучения терроризму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне приговорили работника ЗАЭС Потинга к 19 годам за "терроризм". ФОТО

По версии российского следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Завгородний якобы "вступил в террористическое сообщество" (какое именно не уточняется). Утверждается, что с мая по октябрь 2022 года он прошел "обучение методам по изготовлению взрывчатки в городе Запорожье".

Трифонов якобы вступил в это "террористическое сообщество" по предложению Завгороднего, который приобрел в Запорожье и Мелитополе компоненты для изготовления взрывчатки. Из этих компонентов, по мнению ФСБ, украинцы изготовили взрывное устройство и 4 ноября 2022 года доставили его к участку дороги, по которой должна была пройти российская военная колонна. Однако взрыва не произошло, поскольку мужчин задержали российские силовики.

Оба осужденных - уроженцы села Зеленовка Запорожской области. На странице Завгороднего в "ВКонтакте" отмечается, что в 2011-2012 годах он прошел срочную службу в Никополе в воинской части А-0593 (301-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил Украины).

Также читайте: Еще четырех украинских военных "приговорили" в РФ к 16 годам заключения за "теракты" на Курщине

В опубликованном на сайте Лефортовского районного суда Москвы апелляционном определении говорится о том, что уголовное дело против украинцев возбудили 18 января 2023 года - в тот же день, согласно документу, их задержали и отправили в СИЗО. Где они находились с момента задержания в Запорожской области в 2022 году, неизвестно. В Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу дело против Трифонова и Завгороднего поступило 9 сентября прошлого года.

Напомним, в конце апреля пятеро похищенных мелитопольцев в России получили от 11 до 14 лет заключения: их обвинили в подготовке теракта.

россия (96917) суд (25195) Запорожская область (3437)
маячня... чергова хвора маячня...
14.05.2025 16:56 Ответить
окупантів потрібно судити..
бо чинять злочини на українській землі..
та ще крадуть громадян України.. та судять захисників..
14.05.2025 17:10 Ответить
Отак.... за спробу 17 та 24 роки в'язниці, в Україні за наводку ракет чи арти (не спробу) 8 чи 10..... а судді (в Україні) хто? Скільки ще таких суддів-ждунів як одна з Чернігова яка насміхалась з загиблих?.....
14.05.2025 18:02 Ответить
З язика зняли! Повинно бути - будь-яка праця на ворога, та навіть пости в соцмережах проти України - довічне ув'язнення! То вже не люди! Таргани, яких треба нищити!!!
14.05.2025 19:03 Ответить
 
 