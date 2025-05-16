РУС
Двух украинских военных приговорили в РФ к 16 годам за "теракты" в Курской области

Приговоры украинским военным в РФ

Украинских военнослужащих Дмитрия Яремова и Антона Боримского приговорили в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в "совершении теракта" из-за операции в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Настоящее Время со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Так, по данным российского следствия, Яремов является командиром взвода 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Утверждается, что он якобы "запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, а также участвовал в незаконном вооруженном блокировании поселка Новый Шлях".

Также читайте: Еще четырех украинских военных "приговорили" в РФ к 16 годам заключения за "теракты" на Курщине

Боримский, по данным российских следователей, работает техником-водителем четвертой комендатуры быстрого реагирования ВСУ. С августа по октябрь 2024 года, заявили в СК, украинский военнослужащий "препятствовал эвакуации гражданского населения из населенных пунктов Обуховка, Раптово, Снагость и Комаровка Кореневского района Курской области". Также в СК утверждают, что Боримский "открывал огонь с наблюдательно-огневых позиций по российским военнослужащим и мирному населению".

Отмечается, что первые пять лет Яремов проведет в тюрьме, Боримский - три года. Остальной срок они должны отбыть в колонии строгого режима.

Читайте: В Ростове приговорили двух украинцев к 24 и 17 годам заключения за попытку взорвать колонну российских войск на Запорожье

з юридичної точки зору наші зелені ******* не надавали дозвіл на застосування ЗСУ на території рифи. Військовий стан цього права не дає. На кого працюють слуги і як допомогають москалям - висновки робить самі.
16.05.2025 14:38 Ответить
На жаль, це стало можливо через юридичну безграмотність "юристів"
16.05.2025 14:46 Ответить
 
 