РФ за пів року засудила 184 полонених українських військових за "теракти" у Курській області
Російський суд за останні пів року незаконно виніс вироки 184 українським військовим, які потрапили в полон до загарбників під час Курської операції, за статтею про "теракт".
Про це повідомляє російське видання "Медіазона", посилаючись на власні підрахунки, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з листопада 2024 року до суду надійшло 159 справ, підсудними в яких стали 267 людей. Усі обвинувачені — українські військові, які потрапили в полон, і всім їм інкримінують одну й ту саму статтю –– "вчинення теракту групою осіб із тяжкими наслідками".
Це суттєво відрізняє ці справи від інших звинувачень у тероризмі, які розглядають російські суди.
Загалом Головна військова прокуратура РФ майже щодня звітує про нові вироки в подібних справах.
Одним із прикладів, за даними видання, є справа молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча.
За версією російського слідства, він 8 жовтня 2024 року нібито зайняв вогневу позицію поблизу населеного пункту Ольгівка, перешкоджав евакуації цивільного населення і "залякував" людей тим, що носив та застосовував зброю. На цій підставі суд визнав його винним у "вчиненні теракту".
За версією росіян, 27 жовтня Гоча був поранений і здався в полон. Офіційна позиція України щодо цих процесів наразі не оприлюднена.
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Скількох к@ц@пів засудили в Україні за 3,5 роки?
Не забудьте погодувати фруктами і червоною рибою полонених к@ц@пів, бо ще скаргу напишуть в ЄСПЛ.🤬
суддям ніхто не дасть хабаря !
Адже засуджених воїнів на росііі
набагато краще обміняти на кацапів ,
засуджених в Украіні !!