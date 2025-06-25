РФ за пів року засудила 184 полонених українських військових за "теракти" у Курській області

Російський суд за останні пів року незаконно виніс вироки 184 українським військовим, які потрапили в полон до загарбників під час Курської операції, за статтею про "теракт".

Про це повідомляє російське видання "Медіазона", посилаючись на власні підрахунки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з листопада 2024 року до суду надійшло 159 справ, підсудними в яких стали 267 людей. Усі обвинувачені — українські військові, які потрапили в полон, і всім їм інкримінують одну й ту саму статтю –– "вчинення теракту групою осіб із тяжкими наслідками".

Це суттєво відрізняє ці справи від інших звинувачень у тероризмі, які розглядають російські суди.

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Загалом Головна військова прокуратура РФ майже щодня звітує про нові вироки в подібних справах.

Одним із прикладів, за даними видання, є справа молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча.

За версією російського слідства, він 8 жовтня 2024 року нібито зайняв вогневу позицію поблизу населеного пункту Ольгівка, перешкоджав евакуації цивільного населення і "залякував" людей тим, що носив та застосовував зброю. На цій підставі суд визнав його винним у "вчиненні теракту".

За версією росіян, 27 жовтня Гоча був поранений і здався в полон. Офіційна позиція України щодо цих процесів наразі не оприлюднена.

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