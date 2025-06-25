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Новини Суд над українськими полоненими у Росії Вироки українцям в РФ
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РФ за пів року засудила 184 полонених українських військових за "теракти" у Курській області

Росія засудила майже 200 українських бійців за теракти на Курщині

Російський суд за останні пів року незаконно виніс вироки 184 українським військовим, які потрапили в полон до загарбників під час Курської операції, за статтею про "теракт".

Про це повідомляє російське видання "Медіазона", посилаючись на власні підрахунки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з листопада 2024 року до суду надійшло 159 справ, підсудними в яких стали 267 людей. Усі обвинувачені — українські військові, які потрапили в полон, і всім їм інкримінують одну й ту саму статтю –– "вчинення теракту групою осіб із тяжкими наслідками".

Це суттєво відрізняє ці справи від інших звинувачень у тероризмі, які розглядають російські суди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох бійців "Азову" "засудили" у РФ до понад 20 років колонії за "вбивство цивільних" у Маріуполі

Загалом Головна військова прокуратура РФ майже щодня звітує про нові вироки в подібних справах.

Одним із прикладів, за даними видання, є справа молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча.

За версією російського слідства, він 8 жовтня 2024 року нібито зайняв вогневу позицію поблизу населеного пункту Ольгівка, перешкоджав евакуації цивільного населення і "залякував" людей тим, що носив та застосовував зброю. На цій підставі суд визнав його винним у "вчиненні теракту".

За версією росіян, 27 жовтня Гоча був поранений і здався в полон. Офіційна позиція України щодо цих процесів наразі не оприлюднена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських військових засудили в РФ до 16 років за "теракти" у Курській області

Автор: 

військовополонені (1016) вирок (1105) росія (66431) суд (11760) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+8
К@ц@пи ЗА ПІВРОКУ засудили 184 українських військових!!!
Скількох к@ц@пів засудили в Україні за 3,5 роки?
Не забудьте погодувати фруктами і червоною рибою полонених к@ц@пів, бо ще скаргу напишуть в ЄСПЛ.🤬
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25.06.2025 20:18 Відповісти
+5
Відправили підрозділи у пекло...
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25.06.2025 20:17 Відповісти
+2
Так наші прокурори переважна більшість у статусі інвалідів, з них користі як з козла молока а звільнити по закону не можливо,видно саме тому вони і оформлювали собі липові діагнози для гарантії вічного перебування на займаних місцях..
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25.06.2025 21:07 Відповісти
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Та і ми судимо...заочно...
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25.06.2025 20:04 Відповісти
Відправили підрозділи у пекло...
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25.06.2025 20:17 Відповісти
К@ц@пи ЗА ПІВРОКУ засудили 184 українських військових!!!
Скількох к@ц@пів засудили в Україні за 3,5 роки?
Не забудьте погодувати фруктами і червоною рибою полонених к@ц@пів, бо ще скаргу напишуть в ЄСПЛ.🤬
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25.06.2025 20:18 Відповісти
Так наші прокурори переважна більшість у статусі інвалідів, з них користі як з козла молока а звільнити по закону не можливо,видно саме тому вони і оформлювали собі липові діагнози для гарантії вічного перебування на займаних місцях..
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25.06.2025 21:07 Відповісти
З нього такий юрист як і президент.
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25.06.2025 22:33 Відповісти
Цікаво, що мій коментар вище вилучили. Очевидно, питання юридичного статусу дуже "незручне".
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25.06.2025 23:31 Відповісти
Такий самий, як і у мацкалів на нашій території. Шкода, що шКурвська операція - це договорняк зі знищення озброєння та особистого складу пуйла 1 з пуйлом 2 оманським.
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25.06.2025 22:43 Відповісти
У міжнародних судах таке тлумачення як Ваше "не зіграє".
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25.06.2025 22:53 Відповісти
Чому вони виносять такі вироки добре зрозуміло, тому і був прийнятий закон про можливість використання ЗСУ за кордоном, але з великим запізненням.
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25.06.2025 21:56 Відповісти
Мене цікавить, а скільки вирокіив було винесено москалям?
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25.06.2025 22:12 Відповісти
А Украина сколько засудила?!
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25.06.2025 22:34 Відповісти
Украіна не засудила жодного кацапа , так як там нашим
суддям ніхто не дасть хабаря !
Адже засуджених воїнів на росііі
набагато краще обміняти на кацапів ,
засуджених в Украіні !!
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25.06.2025 23:20 Відповісти
 
 