РФ за полгода приговорила 184 пленных украинских военных за "теракты" на Курщине
Российский суд за последние полгода незаконно вынес приговоры 184 украинским военным, попавшим в плен к захватчикам во время Курской операции, по статье о "теракте".
Об этом сообщает российское издание "Медиазона", ссылаясь на собственные подсчеты, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с ноября 2024 года в суд поступило 159 дел, подсудимыми в которых стали 267 человек. Все обвиняемые - украинские военные, попавшие в плен, и всем им инкриминируют одну и ту же статью - "совершение теракта группой лиц с тяжелыми последствиями".
Это существенно отличает эти дела от других обвинений в терроризме, которые рассматривают российские суды.
В целом,Главная военная прокуратура РФ почти ежедневно отчитывается о новых приговорах по подобным делам.
Одним из примеров, по данным издания, является дело младшего лейтенанта ВСУ Евгения Гоча.
По версии российского следствия, он 8 октября 2024 года якобы занял огневую позицию вблизи населенного пункта Ольговка, препятствовал эвакуации гражданского населения и "запугивал" людей тем, что носил и применял оружие. На этом основании суд признал его виновным в "совершении теракта".
По версии россиян, 27 октября Гоча был ранен и сдался в плен. Официальная позиция Украины по этим процессам пока не обнародована.
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Скількох к@ц@пів засудили в Україні за 3,5 роки?
Не забудьте погодувати фруктами і червоною рибою полонених к@ц@пів, бо ще скаргу напишуть в ЄСПЛ.🤬
суддям ніхто не дасть хабаря !
Адже засуджених воїнів на росііі
набагато краще обміняти на кацапів ,
засуджених в Украіні !!