РФ за полгода приговорила 184 пленных украинских военных за "теракты" на Курщине

Российский суд за последние полгода незаконно вынес приговоры 184 украинским военным, попавшим в плен к захватчикам во время Курской операции, по статье о "теракте".

Об этом сообщает российское издание "Медиазона", ссылаясь на собственные подсчеты, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с ноября 2024 года в суд поступило 159 дел, подсудимыми в которых стали 267 человек. Все обвиняемые - украинские военные, попавшие в плен, и всем им инкриминируют одну и ту же статью - "совершение теракта группой лиц с тяжелыми последствиями".

Это существенно отличает эти дела от других обвинений в терроризме, которые рассматривают российские суды.

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В целом,Главная военная прокуратура РФ почти ежедневно отчитывается о новых приговорах по подобным делам.

Одним из примеров, по данным издания, является дело младшего лейтенанта ВСУ Евгения Гоча.

По версии российского следствия, он 8 октября 2024 года якобы занял огневую позицию вблизи населенного пункта Ольговка, препятствовал эвакуации гражданского населения и "запугивал" людей тем, что носил и применял оружие. На этом основании суд признал его виновным в "совершении теракта".

По версии россиян, 27 октября Гоча был ранен и сдался в плен. Официальная позиция Украины по этим процессам пока не обнародована.

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