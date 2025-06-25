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Новости Суд над украинскими пленными в России Приговоры украинцам в РФ
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РФ за полгода приговорила 184 пленных украинских военных за "теракты" на Курщине

Россия приговорила почти 200 украинских бойцов за теракты в Курской области

Российский суд за последние полгода незаконно вынес приговоры 184 украинским военным, попавшим в плен к захватчикам во время Курской операции, по статье о "теракте".

Об этом сообщает российское издание "Медиазона", ссылаясь на собственные подсчеты, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с ноября 2024 года в суд поступило 159 дел, подсудимыми в которых стали 267 человек. Все обвиняемые - украинские военные, попавшие в плен, и всем им инкриминируют одну и ту же статью - "совершение теракта группой лиц с тяжелыми последствиями".

Это существенно отличает эти дела от других обвинений в терроризме, которые рассматривают российские суды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух бойцов "Азова" "приговорили" в РФ к более чем 20 годам колонии за "убийство гражданских" в Мариуполе

В целом,Главная военная прокуратура РФ почти ежедневно отчитывается о новых приговорах по подобным делам.

Одним из примеров, по данным издания, является дело младшего лейтенанта ВСУ Евгения Гоча.

По версии российского следствия, он 8 октября 2024 года якобы занял огневую позицию вблизи населенного пункта Ольговка, препятствовал эвакуации гражданского населения и "запугивал" людей тем, что носил и применял оружие. На этом основании суд признал его виновным в "совершении теракта".

По версии россиян, 27 октября Гоча был ранен и сдался в плен. Официальная позиция Украины по этим процессам пока не обнародована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух украинских военных приговорили в РФ к 16 годам за "теракты" в Курской области

Автор: 

военнопленные (1149) приговор (1246) россия (96420) суд (25155) Курск (1160)


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Топ комментарии
+8
К@ц@пи ЗА ПІВРОКУ засудили 184 українських військових!!!
Скількох к@ц@пів засудили в Україні за 3,5 роки?
Не забудьте погодувати фруктами і червоною рибою полонених к@ц@пів, бо ще скаргу напишуть в ЄСПЛ.🤬
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25.06.2025 20:18 Ответить
+5
Відправили підрозділи у пекло...
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25.06.2025 20:17 Ответить
+2
Так наші прокурори переважна більшість у статусі інвалідів, з них користі як з козла молока а звільнити по закону не можливо,видно саме тому вони і оформлювали собі липові діагнози для гарантії вічного перебування на займаних місцях..
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25.06.2025 21:07 Ответить
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Та і ми судимо...заочно...
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25.06.2025 20:04 Ответить
Відправили підрозділи у пекло...
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25.06.2025 20:17 Ответить
К@ц@пи ЗА ПІВРОКУ засудили 184 українських військових!!!
Скількох к@ц@пів засудили в Україні за 3,5 роки?
Не забудьте погодувати фруктами і червоною рибою полонених к@ц@пів, бо ще скаргу напишуть в ЄСПЛ.🤬
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25.06.2025 20:18 Ответить
Так наші прокурори переважна більшість у статусі інвалідів, з них користі як з козла молока а звільнити по закону не можливо,видно саме тому вони і оформлювали собі липові діагнози для гарантії вічного перебування на займаних місцях..
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25.06.2025 21:07 Ответить
З нього такий юрист як і президент.
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25.06.2025 22:33 Ответить
Цікаво, що мій коментар вище вилучили. Очевидно, питання юридичного статусу дуже "незручне".
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25.06.2025 23:31 Ответить
Такий самий, як і у мацкалів на нашій території. Шкода, що шКурвська операція - це договорняк зі знищення озброєння та особистого складу пуйла 1 з пуйлом 2 оманським.
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25.06.2025 22:43 Ответить
У міжнародних судах таке тлумачення як Ваше "не зіграє".
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25.06.2025 22:53 Ответить
Чому вони виносять такі вироки добре зрозуміло, тому і був прийнятий закон про можливість використання ЗСУ за кордоном, але з великим запізненням.
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25.06.2025 21:56 Ответить
Мене цікавить, а скільки вирокіив було винесено москалям?
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25.06.2025 22:12 Ответить
А Украина сколько засудила?!
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25.06.2025 22:34 Ответить
Украіна не засудила жодного кацапа , так як там нашим
суддям ніхто не дасть хабаря !
Адже засуджених воїнів на росііі
набагато краще обміняти на кацапів ,
засуджених в Украіні !!
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25.06.2025 23:20 Ответить
 
 