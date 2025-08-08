Пленного бойца "Азова" Шпака в РФ "приговорили" к 21 году строгого режима. ФОТО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в России "вынес приговор" пленному бойцу бригады специального назначения "Азов" Владиславу Шпаку из Мелитополя. Ему назначили 21 год заключения в колонии строгого режима по статьям об "участии в террористическом сообществе" и "обучение с целью осуществления террористической деятельности".

Так, по версии следствия, в июне 2020 года 20-летний Владислав Шпак "с целью улучшения своего материального положения, а также из идеологических соображений" подписал контракт с Нацгвардией Украины и вступил в отряд специального назначения "Азов". Следователи квалифицировали это как участие в террористическом сообществе.

Кроме того, российские силовики квалифицировали как "обучение для террористической деятельности" прохождение военной подготовки Шпаком в апреле-июне 2021 года.

Отмечается, что солдат проходил службу в части в поселке Урзуф. В феврале 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину, его вместе с сослуживцами перебросили в Мариуполь. Шпак участвовал в обороне комбината "Азовсталь", а через три месяца, 17 мая, сдался в плен по приказу командования.

В то же время отмечается, что из оглашенных в суде материалов не понятно, чем именно занимался Шпак в "Азове". В некоторых документах говорится о том, что он "исполнял обязанности пулеметчика", в других россияне его называют "помощником гранатометчика", а в третьих - "водителем-разведчиком".

Также сообщается, что сам Шпак на вопрос, испытывает ли он "после начала военного конфликта" неприязнь к гражданам и власти Российской Федерации, ответил: "К гражданам - нет, к власти - да".