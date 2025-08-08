РУС
Пленного бойца "Азова" Шпака в РФ "приговорили" к 21 году строгого режима. ФОТО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в России "вынес приговор" пленному бойцу бригады специального назначения "Азов" Владиславу Шпаку из Мелитополя. Ему назначили 21 год заключения в колонии строгого режима по статьям об "участии в террористическом сообществе" и "обучение с целью осуществления террористической деятельности".

Об этом пишет российское издание Медиазона, передает Цензор.НЕТ.

В РФ осудили азовца Владислава Шпака

Так, по версии следствия, в июне 2020 года 20-летний Владислав Шпак "с целью улучшения своего материального положения, а также из идеологических соображений" подписал контракт с Нацгвардией Украины и вступил в отряд специального назначения "Азов". Следователи квалифицировали это как участие в террористическом сообществе.

Кроме того, российские силовики квалифицировали как "обучение для террористической деятельности" прохождение военной подготовки Шпаком в апреле-июне 2021 года.

Также читайте: В России приговорили пленного бойца бригады "Азов" к 20 годам колонии строгого режима

Отмечается, что солдат проходил службу в части в поселке Урзуф. В феврале 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину, его вместе с сослуживцами перебросили в Мариуполь. Шпак участвовал в обороне комбината "Азовсталь", а через три месяца, 17 мая, сдался в плен по приказу командования.

В то же время отмечается, что из оглашенных в суде материалов не понятно, чем именно занимался Шпак в "Азове". В некоторых документах говорится о том, что он "исполнял обязанности пулеметчика", в других россияне его называют "помощником гранатометчика", а в третьих - "водителем-разведчиком".

Также читайте: Двух бойцов "Азова" "приговорили" в РФ к более чем 20 годам колонии за "убийство гражданских" в Мариуполе

Также сообщается, что сам Шпак на вопрос, испытывает ли он "после начала военного конфликта" неприязнь к гражданам и власти Российской Федерации, ответил: "К гражданам - нет, к власти - да".

военнопленные (1175) приговор (1261) россия (96837) Азов (817)


А отіб, особи, в мантіях від портнова-лукаш, в Україні, беркутню та коригувальників-убивць, взагалі відпускають!!
08.08.2025 16:43 Ответить
Головне що наші полонени"Азовці" не потрібні Зеленському, тому усі вони будуть там сидіти у в'язницях повний термін. Він вже іх "евакуював".
08.08.2025 16:47 Ответить
Та пойуху шо там кацапня понапридумувала, головне треба хлопця визволити обміняти на полонених кацапів.
08.08.2025 17:05 Ответить
А пам'ятаєте, як Вава браслєтікі носив "поки не звільнемо всіх моряків"...
Тепер і всіх ратичок його кодли не вистачить, на всі браслєтікі...
08.08.2025 17:09 Ответить
Відразу після цього анонсу читаю що у нас виявлено багатомільйонні зловживання з начисленням незаконних "бойових".От виявлено і все...Жодних термінів,жодних судів...Така от специфіка наших антикорупційних і правоохоронних органів,вони виявляють і чекають...
08.08.2025 17:11 Ответить
Віслюк, де твої обіцянки про Азовців???!!!
08.08.2025 17:19 Ответить
Зеля, курва, чому ти до сих пір не повернув бійців Азову, яких особисто відправив у полон на знущання і катування?! Вішаючи локшину народу про ніби "евакуацію"! Гандон кончений!
08.08.2025 17:23 Ответить
 
 