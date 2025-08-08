УКР
Полоненого бійця "Азову" Шпака у РФ "засудили" до 21 року суворого режиму. ФОТО

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в Росії "ухвалив вирок" полоненому бійцю бригади спеціального призначення "Азов" Владиславу Шпаку з Мелітополя. Йому призначили 21 рік ув'язнення в колонії суворого режиму за статтями про "участь у терористичному співтоваристві" та "навчання з метою здійснення терористичної діяльності".

Про це пише російське видання Медіазона, передає Цензор.НЕТ.

У РФ засудили азовця Владислава Шпака

Так, за версією слідства, у червні 2020 року 20-річний Владислав Шпак "з метою покращення свого матеріального становища, а також з ідеологічних міркувань" підписав контракт із Нацгвардією України та вступив до загону спеціального призначення "Азов". Слідчі кваліфікували це як участь у терористичному співтоваристві.

Крім того, російські силовики кваліфікували як "навчання для терористичної діяльності" проходження військової підготовки Шпаком у квітні-червні 2021 року.

Також читайте: У Росії засудили полоненого бійця бригади "Азов" до 20 років колонії суворого режиму

Зазначається, що солдат проходив службу в частині у селищі Урзуф. У лютому 2022 року, коли російські війська вторглися в Україну, його разом із товаришами по службі перекинули до Маріуполя. Шпак брав участь в обороні комбінату "Азовсталь", а через три місяці, 17 травня, здався в полон за наказом командування.

Водночас зауважується, що з оголошених у суді матеріалів не зрозуміло, чим саме займався Шпак в "Азові". У деяких документах йдеться про те, що він "виконував обов'язки кулеметника", в інших росіяни його називають "помічником гранатометника", а в третіх - "водієм-розвідником".

Також читайте: Двох бійців "Азову" "засудили" у РФ до понад 20 років колонії за "вбивство цивільних" у Маріуполі

Також повідомляється, що сам Шпак на запитання, чи відчуває він "після початку військового конфлікту" неприязнь до громадян та влади Російської Федерації, відповів: "До громадян - ні, до влади - так".

