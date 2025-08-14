Полоненого бійця "Азову" Сопуляка засудили в РФ до 19 років ув’язнення за статтями про тероризм

Південний окружний суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця "Азова" Андрія Сопуляка до 19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за обвинуваченнями у нібито участі в терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності.

Стверджується, що 30-річний Сопуляк, уродженець Івано-Франківської області, у 2016 році підписав контракт із Національною гвардією України і був направлений до бригади "Азов". Він служив оператором відділу аеророзвідки і 20 травня 2022 року потрапив у полон у Маріуполі.

До вересня 2022 року чоловіка утримували у колишній колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області. Звідти його перевели до СІЗО № 2 міста Таганрог у Ростовській області РФ. 11 березня 2025 року Сопуляку оформили затримання за кримінальною справою та направили його спочатку до ізолятора тимчасового тримання, а після обрання запобіжного заходу – до СІЗО № 1 у Ростові-на-Дону. У якому статусі перебував український полонений, незрозуміло. У квітні цього року його справа надійшла до суду.

Зазначається, що на засіданні 28 липня під час допиту Сопуляк, серед іншого, розповів про свої погляди і пояснив, що не брав участі у "каральних операціях" проти жителів псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" та не залякував мирних жителів. Він також наголосив, що не навчався "терористичній діяльності", а проходив звичайний армійський курс молодого бійця.

Через два дні після цього Сопуляка етапували до Таганрога, де на наступному засіданні 7 серпня суд виніс йому вирок. Сопуляк заслухав його по відеозв’язку із таганрозького СІЗО.

