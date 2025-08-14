УКР
Полоненого бійця "Азову" Сопуляка засудили в РФ до 19 років ув’язнення за статтями про тероризм

полонений боєць Азову

Південний окружний суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця "Азова" Андрія Сопуляка до 19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за обвинуваченнями у нібито участі в терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Стверджується, що 30-річний Сопуляк, уродженець Івано-Франківської області, у 2016 році підписав контракт із Національною гвардією України і був направлений до бригади "Азов". Він служив оператором відділу аеророзвідки і 20 травня 2022 року потрапив у полон у Маріуполі.

До вересня 2022 року чоловіка утримували у колишній колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області. Звідти його перевели до СІЗО № 2 міста Таганрог у Ростовській області РФ. 11 березня 2025 року Сопуляку оформили затримання за кримінальною справою та направили його спочатку до ізолятора тимчасового тримання, а після обрання запобіжного заходу – до СІЗО № 1 у Ростові-на-Дону. У якому статусі перебував український полонений, незрозуміло. У квітні цього року його справа надійшла до суду.

Також читайте: Полоненого бійця "Азову" Шпака у РФ "засудили" до 21 року суворого режиму. ФОТО

Зазначається, що на засіданні 28 липня під час допиту Сопуляк, серед іншого, розповів про свої погляди і пояснив, що не брав участі у "каральних операціях" проти жителів псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" та не залякував мирних жителів. Він також наголосив, що не навчався "терористичній діяльності", а проходив звичайний армійський курс молодого бійця.

Через два дні після цього Сопуляка етапували до Таганрога, де на наступному засіданні 7 серпня суд виніс йому вирок. Сопуляк заслухав його по відеозв’язку із таганрозького СІЗО.

Читайте також: У Росії засудили полоненого бійця бригади "Азов" до 20 років колонії суворого режиму

Один з "евакуйованих" Зелею боєць "Азова" і це доводить що Зеля своїх кидає. А він для Зелі свій? Чи для Зелі свої лише єрмаки, тищенки, антимайданні мусорки, яйцеголові, чернишови, міндічі,.......
показати весь коментар
14.08.2025 18:10 Відповісти
Для Зє "свої" це міндіч, єрмак, шефіри і коломойський... ну і, звичайно, мама Ріма і тато Саша і його виплодки які всі за кордоном...
показати весь коментар
14.08.2025 18:21 Відповісти
Ніколи не забувайте що саме ЗЄЛЄНСКІЙ ЗДАВ МАРІУПОЛЬде загинуло від 80 до 120 тисяч громадян і відправив бійців Азова в полон...
показати весь коментар
14.08.2025 18:14 Відповісти
А пам'ятаєте, як бидлу зайшов номер , коли ЗЕзедент носив браслєтікі з іменами моряків...
"Комментируя в Facebook некоторые сообщения в социальных сетях, что он якобы носит желтые браслеты «из клубов», Зеленский отметил: «На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой».
Шо з біжутерієй, Лідор?!
показати весь коментар
14.08.2025 18:22 Відповісти
Московських попів у погонах - на цюпу. За них можна багато наших виміняти.
показати весь коментар
14.08.2025 18:31 Відповісти
 
 