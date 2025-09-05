РУС
Россияне приговорили к 16 годам двух задержанных в Мелитополе администраторов телеграм-каналов

Фото: "Репортери без кордонів"

Россияне осудили двух администраторов телеграм-каналов Георгия Левченко и Владислава Гершона, которых они задержали во временно оккупированном Мелитополе в августе 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Репортеры без границ".

Левченко приговорили 2 сентября к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он администрировал телеграм-канал "РИА-Мелитополь". Россияне обвиняют его в "государственной измене" и "подстрекательстве к экстремизму".

Оккупантский Запорожский "областной" суд во временно оккупированном Мелитополе обосновал свое решение использованием этого медиа "для антироссийской и проукраинской пропаганды, а также для передачи информации представителям украинских спецслужб о размещении подразделений вооруженных сил России на территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинских военнопленных, участвовавших в боях на Курщине, осуждают в РФ по "террористическим" статьям, - СМИ

Гершон, один из администраторов Telegram-канала "Мелитополь - это Украина", получил обвинения в "терроризме". Он был приговорен в Ростове-на-Дону военным судом к 15 годам лишения свободы, рассказала его мама. Ему оккупанты вменяют "терроризм".

Мужчина написал в письме родным, что "Каждое утро - это ад", описывая невыносимые условия содержания под стражей.

В RSF добавляют, что эти "первые обвинительные приговоры являются тревожным сигналом для четырех других медийщиков, задержанных в Мелитополе, которых до сих пор удерживают под стражей".

В августе 2023 года оккупанты задержали модератора канала "Мелитополь - это Украина" Марка Калиуша и принудительно поместили в психиатрическую больницу. Его удалось освободить только через два года в рамках обмена.

Кроме того, россияне посадили коллег Калиуша - Максима Рупчова, Александра Малышева и Яну Суворову, а также журналистку "РИА-Мелитополь" Анастасию Глуховскую. Рупчев, Малышев и Суворова должны предстать перед судилищем в сентябре и октябре. Глуховскую не удается разыскать с момента ее задержания.

Читайте: Двух бойцов "Азова" "приговорили" в РФ к более чем 20 годам колонии за "убийство гражданских" в Мариуполе

Тотальне знищення Українців - єдина мета ***** та усіх кацапсячих підарів
05.09.2025 10:30 Ответить
Цікаве у кацапів формулювання "державна зрада". Це якій державі вони зрадили? Україна їх не звинувачує в зраді.
05.09.2025 10:33 Ответить
Якщо змусили отримати "достаю из широких штанин ****** размером с консервную банку" - формально є підстави застосувати статтю про держзраду.
05.09.2025 10:47 Ответить
Так я ж про це й кажу.
05.09.2025 10:58 Ответить
Ми ж подали їх на обмін?
05.09.2025 10:37 Ответить
На крючке все кто использует Телеграм.
05.09.2025 10:45 Ответить
В мен питання , кацабня може засуджувати на великі терміни людей, а в Україні за вбивство можуть і відпустити, чи за корупцію, яка привела до втрат бюджету сотнями мільйонів грн щомісяця і також відпускати. Висновок, наші депутати роблять закони під себе, а не для держави, тому маєму таку дупу в країні.
05.09.2025 10:48 Ответить
а у нас засуджують лише військових які на фронті і активістів, прокацапські блогери спокійно себе почувають
05.09.2025 11:16 Ответить
А в Україні, падлюк котри реально наводили російськи удара на міста, села, військових - випускають під грошову заставу - 20 т. гр., 200 тис.гр. - бо вони йдуть на співпрацю з слідством і отримують такі вироки. Є, правда, і засуджені, але їх меньшість. Так воююча країна Україна - вбивають мешканців, рушать міста - 20 тис. гр і все - йди гуляй.
05.09.2025 12:16 Ответить
 
 