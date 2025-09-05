Россияне приговорили к 16 годам двух задержанных в Мелитополе администраторов телеграм-каналов
Россияне осудили двух администраторов телеграм-каналов Георгия Левченко и Владислава Гершона, которых они задержали во временно оккупированном Мелитополе в августе 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Репортеры без границ".
Левченко приговорили 2 сентября к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он администрировал телеграм-канал "РИА-Мелитополь". Россияне обвиняют его в "государственной измене" и "подстрекательстве к экстремизму".
Оккупантский Запорожский "областной" суд во временно оккупированном Мелитополе обосновал свое решение использованием этого медиа "для антироссийской и проукраинской пропаганды, а также для передачи информации представителям украинских спецслужб о размещении подразделений вооруженных сил России на территории Украины".
Гершон, один из администраторов Telegram-канала "Мелитополь - это Украина", получил обвинения в "терроризме". Он был приговорен в Ростове-на-Дону военным судом к 15 годам лишения свободы, рассказала его мама. Ему оккупанты вменяют "терроризм".
Мужчина написал в письме родным, что "Каждое утро - это ад", описывая невыносимые условия содержания под стражей.
В RSF добавляют, что эти "первые обвинительные приговоры являются тревожным сигналом для четырех других медийщиков, задержанных в Мелитополе, которых до сих пор удерживают под стражей".
В августе 2023 года оккупанты задержали модератора канала "Мелитополь - это Украина" Марка Калиуша и принудительно поместили в психиатрическую больницу. Его удалось освободить только через два года в рамках обмена.
Кроме того, россияне посадили коллег Калиуша - Максима Рупчова, Александра Малышева и Яну Суворову, а также журналистку "РИА-Мелитополь" Анастасию Глуховскую. Рупчев, Малышев и Суворова должны предстать перед судилищем в сентябре и октябре. Глуховскую не удается разыскать с момента ее задержания.
