РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Суд над украинскими пленными в России Приговоры украинцам в РФ
1 297 9

Украинских военнопленных, участвовавших в боях на Курщине, осуждают в РФ по "террористическим" статьям, - СМИ

бои на Курщине

В России украинских военнопленных, участвовавших в операции ВСУ в Курской области, осуждают по "террористическим" статьям.

Об этом говорится в исследовании The Insider и аналитического центра Кирилла Парубца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным журналистов, всего известно о 525 военнослужащих ВСУ, которые попали в плен в Курской области. До 25 августа 2025 года судьи 2-го Западного окружного военного суда вынесли приговоры по статье "террористический акт" в отношении 305 украинских военных, в том числе 15 заочно.

Таким образом, более 50% из известных курских пленных получили приговоры в России, еще 7 военнослужащих, участвовавших в боях на Курщине, были обменены.

"Из оставшихся 228 человек четверо точно находятся под следствием, о других точно не известно: заведены против них дела или их удерживают как обычных военнопленных", - говорится в публикации.

Согласно пресс-релизам Следственного комитета РФ, чаще всего украинских военнослужащих обвиняют в "незаконном пересечении границы", "блокировании населенного пункта", "препятствовании эвакуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленного бойца "Азова" Шпака в РФ "приговорили" к 21 году строгого режима. ФОТО

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" отмечает, что пленных преследуют фактически за службу в ВСУ и участие в боевых действиях на территории России, что нарушает их право на справедливый суд, а также права и свободы, гарантированные Женевской конвенцией.

Сроки заключения, которые суд назначает курским пленным, составляют от 13 до 28 лет, в одном из случаев - пожизненное лишение свободы. Ни одного оправдательного приговора вынесено не было.

Приговоры курским военнопленным 2-й Западный окружной военный суд начал выносить в декабре 2024 года, с тех пор ежемесячно осуждают не менее 35 военнослужащих ВСУ, отмечают журналисты.

Также читайте: Двух украинских военных приговорили в РФ к 16 годам за "теракты" в Курской области

военнопленные (1182) приговор (1267) россия (96975) суд (25205)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Українських військовополонених, які брали участь у боях на Курщині, засуджують в РФ за "терористичними" статтями".
А російських військовополонених,які брали участь у боях на Україні,зачислюють в обмінний фонд,наперед відкормивши і підлікувавши: козир дбає про своїх.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:27 Ответить
шлюхберг, полонених підарів в Україні теж судять, перед тим як віддати на болота.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:35 Ответить
А свинособак полонених у нас за якими статтями засуджують?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:38 Ответить
Кримінального кодексу України. Нажаль ці вироки закриті, але не хвилюйся, за такими як треба.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:36 Ответить
228(((Оце Сцирський і має чим похвалитися : ні людей ,ні територій(((
показать весь комментарий
27.08.2025 19:39 Ответить
Ні кращої техніки ..
показать весь комментарий
27.08.2025 21:05 Ответить
і це тільки через те що виродки в вр ввели військовий стан а не стан війни!!!це особиста відповідальність кожної мерзоти від зеленого ,,офісу,, до остянньої шльондри з зради
показать весь комментарий
27.08.2025 20:44 Ответить
Пам'ятаєте як ОПа віддала расєї без суду Цемаха..?! Головного свідуа в справі МН-17...
показать весь комментарий
27.08.2025 21:06 Ответить
брешеш шлюха кацапська, він вже був засуджений.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:38 Ответить
 
 