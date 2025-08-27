Украинских военнопленных, участвовавших в боях на Курщине, осуждают в РФ по "террористическим" статьям, - СМИ

В России украинских военнопленных, участвовавших в операции ВСУ в Курской области, осуждают по "террористическим" статьям.

Об этом говорится в исследовании The Insider и аналитического центра Кирилла Парубца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным журналистов, всего известно о 525 военнослужащих ВСУ, которые попали в плен в Курской области. До 25 августа 2025 года судьи 2-го Западного окружного военного суда вынесли приговоры по статье "террористический акт" в отношении 305 украинских военных, в том числе 15 заочно.

Таким образом, более 50% из известных курских пленных получили приговоры в России, еще 7 военнослужащих, участвовавших в боях на Курщине, были обменены.

"Из оставшихся 228 человек четверо точно находятся под следствием, о других точно не известно: заведены против них дела или их удерживают как обычных военнопленных", - говорится в публикации.

Согласно пресс-релизам Следственного комитета РФ, чаще всего украинских военнослужащих обвиняют в "незаконном пересечении границы", "блокировании населенного пункта", "препятствовании эвакуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленного бойца "Азова" Шпака в РФ "приговорили" к 21 году строгого режима. ФОТО

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" отмечает, что пленных преследуют фактически за службу в ВСУ и участие в боевых действиях на территории России, что нарушает их право на справедливый суд, а также права и свободы, гарантированные Женевской конвенцией.

Сроки заключения, которые суд назначает курским пленным, составляют от 13 до 28 лет, в одном из случаев - пожизненное лишение свободы. Ни одного оправдательного приговора вынесено не было.

Приговоры курским военнопленным 2-й Западный окружной военный суд начал выносить в декабре 2024 года, с тех пор ежемесячно осуждают не менее 35 военнослужащих ВСУ, отмечают журналисты.

Также читайте: Двух украинских военных приговорили в РФ к 16 годам за "теракты" в Курской области