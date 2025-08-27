Українських військовополонених, які брали участь у боях на Курщині, засуджують в РФ за "терористичними" статтями, - ЗМІ

У Росії українських військовополонених, які брали участь в операції ЗСУ у Курській області, засуджують за "терористичними" статтями.

Про це йдеться у дослідженні The Insider і аналітичного центру Кирила Парубця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними журналістів, загалом відомо про 525 військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон у Курській області. До 25 серпня 2025 року судді 2-го Західного окружного військового суду ухвалили вироки за статтею "терористичний акт" щодо 305 українських військових, зокрема 15 заочно.

Таким чином, понад 50% із відомих курських полонених отримали вироки у Росії, ще 7 військовослужбовців, які брали участь у боях на Курщині, були обміняні.

"З решти 228 людей четверо точно перебувають під слідством, про інших достеменно не відомо: заведені проти них справи чи їх утримують як звичайних військовополонених", - йдеться у публікації.

Згідно з пресрелізами Слідчого комітету РФ, найчастіше українських військовослужбовців звинувачують у "незаконному перетині кордону", "блокуванні населеного пункту", "перешкоджанні евакуації".

Правозахисний проєкт "Підтримка політв'язнів. Меморіал" зазначає, що полонених переслідують фактично за службу у ЗСУ та участь у бойових діях на території Росії, що порушує їхнє право на справедливий суд, а також права і свободи, гарантовані Женевською конвенцією.

Строки ув'язнення, які суд призначає курським полоненим, становлять від 13 до 28 років, в одному з випадків — довічне позбавлення волі. Жодного виправдувального вироку ухвалено не було.

Вироки курським військовополоненим 2-й Західний окружний військовий суд почав ухвалювати у грудні 2024 року, відтоді щомісяця засуджують щонайменше 35 військовослужбовців ЗСУ, зазначають журналісти.

