Росіяни засудили до 16 років двох затриманих у Мелітополі адміністраторів телеграм-каналів

Фото: "Репортери без кордонів"

Росіяни засудили двох адміністраторів телеграм-каналів Георгія Левченка та Владислава Гершона, яких вони затримали у тимчасово окупованому Мелітополі в серпні 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Репортери без кордонів".

Левченка засудили 2 вересня до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Він адміністрував телеграм-каналу "РІА-Мелітополь". Росіяни обвинувачують його в "державній зраді" та "підбурювання до екстремізму".

Окупантський Запорізький "обласний" суд в тимчасово окупованому Мелітополі обґрунтував своє рішення використанням цього медіа "для антиросійської та проукраїнської пропаганди, а також для передачі інформації представникам українських спецслужб про розміщення підрозділів збройних сил Росії на території України".

Гершон, один з адміністраторів Telegram-каналу "Мелітополь — це Україна", отримав звинувачення в "тероризмі". Він був засуджений у Ростові-на-Дону військовим судом до 15 років позбавлення волі, розповіла його мама. Йому окупанти закидають "тероризм".

Чоловік написав у листі рідним, що "Кожний ранок − це пекло", описуючи нестерпні умови утримання під вартою.

У RSF додають, що ці "перші обвинувальні вироки є тривожним сигналом для чотирьох інших медійників, затриманих у Мелітополі, яких досі утримують під вартою".

У серпні 2023 року окупанти затримали модератора каналу "Мелітополь — це Україна" Марка Каліуша й примусово помістили до психіатричної лікарні. Його вдалося звільнити лише через два роки в межах обміну.

Крім того, росіяни ув’язнили колег Каліуша — Максима Рупчова, Олександра Малишева та Яну Суворову, а також журналістку "РІА-Мелітополь" Анастасію Глуховську. Рупчов, Малишев та Суворова мають постати перед судилищем у вересні та жовтні. Глуховську не вдається розшукати з моменту її затримання.

