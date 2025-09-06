Чотирьох українських військовополонених "засудили" у РФ за "теракти": один з бійців зачитав вірш Тичини

2-й Західний окружний військовий суд в Москві 3 вересня виніс вирок чотирьом українським військовополоненим — від 26 до 28 років ув’язнення. Вони потрапили в полон у Брянській області у 2023 році. Це підполковник Андрій Антоненко, капітан Андрій Куліш, сержант Олексій Мазуренко і молодший лейтенант Денис Ткаченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медіазона".

За версією слідства, вони мінували залізниці, ЛЕП і нафтосховища в глибині території РФ, а в серпні 2023 року нібито розмістили безпілотники неподалік від військового аеродрому "Шайковка" в Калузькій області РФ, де базуються бомбардувальники далекої авіації.

Загалом українцям інкримінують по два скоєні теракти та по три епізоди підготовки до терактів, а також низку менш тяжких звинувачень — від незаконного перетину кордону до зберігання вибухівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни засудили до 16 років двох затриманих у Мелітополі адміністраторів телеграм-каналів

Вироки українцям

Так, підполковника Антоненка засудили до 28 років позбавлення волі, з яких перші 5 років він проведе у в’язниці, а решту — в колонії суворого режиму. Йому також призначено штраф у 2 млн рублів (трохи більш як 1 млн грн — ред.).

Капітана Куліша і сержанта Мазуренка засудили до 26 років позбавлення волі, а молодшого лейтенанта Ткаченка — до 27 років в’язниці.

У коментарі для ТАСС захист військових повідомив, що оскаржуватиме рішення суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських військовополонених Перепелицю і Матвійчука у РФ "засудили" до 20 та 13 років за "терористичними статтями"

Останні слова українських бійців у суді

Видання "Медіазона" опублікувало цитати з останніх слів українців під час суду.

Усі вони наголосили, що захищали Україну, виконували накази командирів, а від влаштованих ними диверсій не постраждав жоден росіянин — ні цивільний, ні військовослужбовець.

Андрій Антоненко, зокрема, сказав, що не вважає себе терористом і не згоден з тими звинуваченнями, які висунуті щодо нього. Він також наголосив, що виконував завдання на території рф "керуючись і своїми патріотичними переконаннями, і своїм військовим обов’язком".

"Я не знаю, як складеться подальша моя доля і життя, але в мене таке глибоке особисте відчуття, що все-таки це якийсь косплей на правосуддя більше. Але, можливо, все зміниться надалі, коли відносини двох країн, двох народів нормалізуються", - заявив український офіцер.

Також читайте: Українських військовополонених, які брали участь у боях на Курщині, засуджують в РФ за "терористичними" статтями, - ЗМІ

Коли російський суддя його перебив, Антоненко процитував рядки з вірша українського поета Павла Тичини "Я утверждаюсь". На неодноразові запитання судді про зміст вірша він відповів: "Про глибоку любов до своєї країни".

Капітан Куліш, зі свого боку, у суді зазначив, що виконання ним спецоперації на території РФ "було частиною мого військового обов’язку, мого обов’язку як громадянина України й моєї роботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полоненого бійця "Азову" Сопуляка засудили в РФ до 19 років ув’язнення за статтями про тероризм