УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10529 відвідувачів онлайн
Новини Суд над українськими полоненими у Росії Вироки українцям в РФ
462 2

Українських військовополонених Перепелицю і Матвійчука у РФ "засудили" до 20 та 13 років за "терористичними статтями"

У РФ засудили двох українських полонених

Південний окружний військовий "суд" Ростова-на-Дону (РФ) призначив 20 та 13 років позбавлення волі українським військовослужбовцям Івану Перепелиці та Олександру Матвійчуку за "терористичними статтями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона" із посилання на пресслужбу суду.

Зазначається, що обидва "вироки" суд ухвалив 18 серпня.

Так, 27-річного Перепелицю з Черкаської області України "визнано винним" в "участі у діяльності терористичної організації та проходженні навчання тероризму". За сукупністю звинувачень "суд" призначив йому "вирок" у 20 років. Перші три роки Перепелиця має провести у в'язниці, а термін, що залишився, - у колонії суворого режиму. Також зазначається, що Перепелицю у квітні 2025 року внесли до переліку "терористів та екстремістів" Росінфомоніторингу.

Також читайте: Українських військовополонених, які брали участь у боях на Курщині, засуджують в РФ за "терористичними" статтями, - ЗМІ

29-річного Олександра Матвійчука з Полтави було додано до зазначеного переліку того ж місяця. Південний окружний військовий "суд" визнав його "винним" в "участі у діяльності терористичної організації". Так само, як і Перепелиця, Матвійчук проведе перші три роки у в'язниці, а термін, що залишився, - у колонії суворого режиму, повідомили в суді.

Як випливає з пресрелізу МЗС Росії, Матвійчука та Перепелицю взяли в полон у грудні 2024 року на території самопроголошеної "ДНР". За версією відомства, обох було засуджено "за злочини в Курській області проти мирних жителів".

Також читайте: РФ за пів року засудила 184 полонених українських військових за "теракти" у Курській області

Автор: 

військовополонені (1051) вирок (1127) росія (67410) суд (11830)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашка сzzала і zрала на міжнародні закони і звичаї війни !!
Поки ес та трумпісти вважають їх суб'єктом і членом ( радбезууу Карл!!) ООН то це болото буде довго
показати весь коментар
29.08.2025 17:48 Відповісти
Судью поздравить со справедливым решением. Фамилия в открытом доступе.
показати весь коментар
29.08.2025 18:46 Відповісти
 
 