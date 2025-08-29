Українських військовополонених Перепелицю і Матвійчука у РФ "засудили" до 20 та 13 років за "терористичними статтями"

Південний окружний військовий "суд" Ростова-на-Дону (РФ) призначив 20 та 13 років позбавлення волі українським військовослужбовцям Івану Перепелиці та Олександру Матвійчуку за "терористичними статтями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона" із посилання на пресслужбу суду.

Зазначається, що обидва "вироки" суд ухвалив 18 серпня.

Так, 27-річного Перепелицю з Черкаської області України "визнано винним" в "участі у діяльності терористичної організації та проходженні навчання тероризму". За сукупністю звинувачень "суд" призначив йому "вирок" у 20 років. Перші три роки Перепелиця має провести у в'язниці, а термін, що залишився, - у колонії суворого режиму. Також зазначається, що Перепелицю у квітні 2025 року внесли до переліку "терористів та екстремістів" Росінфомоніторингу.

29-річного Олександра Матвійчука з Полтави було додано до зазначеного переліку того ж місяця. Південний окружний військовий "суд" визнав його "винним" в "участі у діяльності терористичної організації". Так само, як і Перепелиця, Матвійчук проведе перші три роки у в'язниці, а термін, що залишився, - у колонії суворого режиму, повідомили в суді.

Як випливає з пресрелізу МЗС Росії, Матвійчука та Перепелицю взяли в полон у грудні 2024 року на території самопроголошеної "ДНР". За версією відомства, обох було засуджено "за злочини в Курській області проти мирних жителів".

