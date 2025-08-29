РУС
Украинских военнопленных Перепелицу и Матвийчука в РФ "приговорили" к 20 и 13 годам по "террористическим статьям"

В РФ осудили двух украинских пленных

Южный окружной военный "суд" Ростова-на-Дону (РФ) назначил 20 и 13 лет лишения свободы украинским военнослужащим Ивану Перепелице и Александру Матвийчуку по "террористическим статьям".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что оба "приговора" суд вынес 18 августа.

Так, 27-летний Перепелица из Черкасской области Украины "признан виновным" в "участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения терроризму". По совокупности обвинений "суд" назначил ему "приговор" в 20 лет. Первые три года Перепелица должен провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима. Также отмечается, что Перепелицу в апреле 2025 года внесли в перечень "террористов и экстремистов" Росинфомониторинга.

Также читайте: Украинских военнопленных, участвовавших в боях на Курщине, осуждают в РФ по "террористическим" статьям, - СМИ

29-летний Александр Матвийчук из Полтавы был добавлен в указанный перечень в том же месяце. Южный окружной военный "суд" признал его "виновным" в "участии в деятельности террористической организации". Так же, как и Перепелица, Матвийчук проведет первые три года в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима, сообщили в суде.

Как следует из пресс-релиза МИД России, Матвийчука и Перепелицу взяли в плен в декабре 2024 года на территории самопровозглашенной "ДНР". По версии ведомства, оба были осуждены "за преступления в Курской области против мирных жителей".

Также читайте: РФ за полгода приговорила 184 пленных украинских военных за "теракты" в Курской области

военнопленные (1184) приговор (1268) россия (97001) суд (25209)
Рашка сzzала і zрала на міжнародні закони і звичаї війни !!
Поки ес та трумпісти вважають їх суб'єктом і членом ( радбезууу Карл!!) ООН то це болото буде довго
показать весь комментарий
29.08.2025 17:48 Ответить
Судью поздравить со справедливым решением. Фамилия в открытом доступе.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:46 Ответить
 
 