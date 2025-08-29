Украинских военнопленных Перепелицу и Матвийчука в РФ "приговорили" к 20 и 13 годам по "террористическим статьям"

Южный окружной военный "суд" Ростова-на-Дону (РФ) назначил 20 и 13 лет лишения свободы украинским военнослужащим Ивану Перепелице и Александру Матвийчуку по "террористическим статьям".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что оба "приговора" суд вынес 18 августа.

Так, 27-летний Перепелица из Черкасской области Украины "признан виновным" в "участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения терроризму". По совокупности обвинений "суд" назначил ему "приговор" в 20 лет. Первые три года Перепелица должен провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима. Также отмечается, что Перепелицу в апреле 2025 года внесли в перечень "террористов и экстремистов" Росинфомониторинга.

29-летний Александр Матвийчук из Полтавы был добавлен в указанный перечень в том же месяце. Южный окружной военный "суд" признал его "виновным" в "участии в деятельности террористической организации". Так же, как и Перепелица, Матвийчук проведет первые три года в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима, сообщили в суде.

Как следует из пресс-релиза МИД России, Матвийчука и Перепелицу взяли в плен в декабре 2024 года на территории самопровозглашенной "ДНР". По версии ведомства, оба были осуждены "за преступления в Курской области против мирных жителей".

