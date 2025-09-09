Пытались переправить троих уклонистов в Молдову: в Одесской области задержаны два иностранца, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесском районе пограничники Подольского отряда обнаружили трех жителей Сумщины, которые пытались незаконно пересечь границу в Молдову, прячась в опломбированной фуре с иностранной регистрацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, организатор переправки нашел клиентов через один из телеграмм-каналов и обещал "беспрепятственный проезд" за 16 тыс. долларов США с каждого. Часть денег уже была уплачена: один перевел 8 тыс. долларов на криптокошелек, другой отдал 5 тыс. наличными водителю.

Переправкой занимались пособники - 50-летний и 28-летний иностранцы. Они загрузили в фуру товар в Одессе, а военнообязанных разместили под тентовым накрытием позади кабины.

Автомобиль остановили в пограничном селе. Во время обыска изъяли транспортное средство, мобильные телефоны, документы на груз, а также 5 тыс. долларов США, 500 евро и 10 тыс. грн наличными.

Пособникам сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 757 тыс. грн. Трем "клиентам" составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

