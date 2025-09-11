За 8 тыс. евро переправляли мужчин в Румынию: разоблачены военнослужащие ТЦК, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности Черновицкого пограничного отряда разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу, к которой были причастны сотрудники одного из ТЦК.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, двое военнослужащих подыскали "клиентов" и планировали доставить их к границе, используя служебное положение, после чего должны были указать маршрут в Румынию вне пунктов пропуска. Стоимость "услуги" составляла 8 тысяч евро с каждого.
Сообщается, что одного из дельцов правоохранители задержали во время получения 3 тысяч евро задатка. Впоследствии был задержан и его сообщник.
Оба подозреваемых взяты под стражу на 60 суток с правом внесения залога. Им инкриминируется ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
А тепер депутат від слуг народу Федієнко пропонує прирівняти зарплату працівників ТЦК до зарплат НАБУ.
Тобто "військовослужбовці" ТЦК повинні отримувати зарплати від 100 тисяч і вище, не будучи на фронті.
Цікаво що про це думають ті військові , які реально служать в ЗСУ?
Що зарплата ТЦКшника буде більше ніж зарплата військового на фронті?
Викрили вони...