РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11479 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
810 9

За 8 тыс. евро переправляли мужчин в Румынию: разоблачены военнослужащие ТЦК, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности Черновицкого пограничного отряда разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу, к которой были причастны сотрудники одного из ТЦК.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, двое военнослужащих подыскали "клиентов" и планировали доставить их к границе, используя служебное положение, после чего должны были указать маршрут в Румынию вне пунктов пропуска. Стоимость "услуги" составляла 8 тысяч евро с каждого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция ликвидировали еще 6 "уклонистских схем" в Украине: задержаны 8 организаторов махинаций. ФОТОрепортаж

Военнослужащие ТЦК переправляли мужчин за границу

Сообщается, что одного из дельцов правоохранители задержали во время получения 3 тысяч евро задатка. Впоследствии был задержан и его сообщник.

Оба подозреваемых взяты под стражу на 60 суток с правом внесения залога. Им инкриминируется ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Также читайте: Раньше в фурах прятали контрабандные сигареты, сейчас - людей, - заместитель начальника ДСР Нацполиции Лысенко

Военнослужащие ТЦК переправляли мужчин за границу
Военнослужащие ТЦК переправляли мужчин за границу
Военнослужащие ТЦК переправляли мужчин за границу
Военнослужащие ТЦК переправляли мужчин за границу

Автор: 

Госпогранслужба (6828) уклонисты (1076) ТЦК (742) Черновицкая область (62)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось новеньке. Зазвичай долярами плотють
показать весь комментарий
11.09.2025 15:05 Ответить
Демпінг!
показать весь комментарий
11.09.2025 15:06 Ответить
Якби ТЦКашники брали за таку послугу 4 тис. євро, я їх зрозумів би. Але 8 тис, це нахабство.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:07 Ответить
от сервис! в бус! и зразу за кордон!)
показать весь комментарий
11.09.2025 15:07 Ответить
ТЦКшники офіційні мільйонери, гроші заробили на крові.
А тепер депутат від слуг народу Федієнко пропонує прирівняти зарплату працівників ТЦК до зарплат НАБУ.
Тобто "військовослужбовці" ТЦК повинні отримувати зарплати від 100 тисяч і вище, не будучи на фронті.
Цікаво що про це думають ті військові , які реально служать в ЗСУ?
Що зарплата ТЦКшника буде більше ніж зарплата військового на фронті?
показать весь комментарий
11.09.2025 15:09 Ответить
думають, що їх ставка не зіграла
показать весь комментарий
11.09.2025 15:39 Ответить
Цены растут. Раньше было 4-5 тыс.$
показать весь комментарий
11.09.2025 15:30 Ответить
Сволоту Борисова вже давно "взяли". І що, вже відбуває покарання?
Викрили вони...
показать весь комментарий
11.09.2025 15:49 Ответить
Наші сонечка. Мужні герої тилу.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:18 Ответить
 
 