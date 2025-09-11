За 8 тыс. евро переправляли мужчин в Румынию: разоблачены военнослужащие ТЦК, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности Черновицкого пограничного отряда разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу, к которой были причастны сотрудники одного из ТЦК.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, двое военнослужащих подыскали "клиентов" и планировали доставить их к границе, используя служебное положение, после чего должны были указать маршрут в Румынию вне пунктов пропуска. Стоимость "услуги" составляла 8 тысяч евро с каждого.

Сообщается, что одного из дельцов правоохранители задержали во время получения 3 тысяч евро задатка. Впоследствии был задержан и его сообщник.

Оба подозреваемых взяты под стражу на 60 суток с правом внесения залога. Им инкриминируется ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

