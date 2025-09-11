РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11740 посетителей онлайн
Новости Переправка через границу уклонистов
723 10

Раньше в фурах прятали контрабандные сигареты, сейчас - людей, - заместитель начальника ДСР Нацполиции Лысенко

Схемы переправки уклоняющихся за границу. Что говорят в полиции?

Если раньше в тайниках фур и автобусов на границе перевозили контрабандные сигареты, то теперь - людей. Злоумышленники используют грузовики, рейсовые автобусы, легковушки с прицепами и даже схемы с использованием детей, чтобы ввести пограничников в заблуждение.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Денис Лысенко в интервью Цензор.НЕТ.

"Раньше в нишах железнодорожных вагонов, фур, туристических автобусов прятали контрабандные сигареты, а сейчас так пытаются перевозить через границу людей. Например, едет фура с каким-то оборудованием или строительными материалами. Там оборудуют тайник, куда становится 3-4 человека. Если каждый по 15 тысяч долларов заплатил, ты уже заработал на этом 60 тысяч", - рассказал он.

Также, по словам Лысенко, были случаи, когда обнаруживали тайники с людьми в рейсовых автобусах международного сообщения.

"В таких автобусах есть отсек для отдыха водителей. Он размещен в салоне. Там небольшая ниша, где он может лечь и никто его не видит. Так что они делают? Между багажным отсеком и спальным местом второго водителя делают нишу, в которую кладут человека, и он таким образом пересекает границу. Кроме того, пытаются вывозить легковыми автомобилями с прицепами. В одном из случаев тайник был обустроен и прикрыт сверху строительным мусором", - добавил он.

Также читайте: Задержана сотрудница ТЦК на Черниговщине, которая за 20 тыс. грн обещала снять с розыска уклониста. ФОТО

Также Лысенко рассказал о еще одной схеме.

"Здесь мы говорим об Одесской области. В машину садятся две женщины. Они прячут ребенка, а в придачу берут с собой уклониста. Вместе заезжают на транзитную дорогу - пограничники выдают контрольный талон, где указано: в машине три человека.

Далее, в заранее оговоренном месте, мужчина-уклонист выходит из авто и убегает в сторону Молдовы. После этого женщины достают из тайника ребенка. На выезде из транзитной зоны количество пассажиров совпадает с тем, что было на въезде - снова трое. Поэтому вопросов у пограничников не возникает", - добавил он.

Интервью с заместителем начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Денисом Лысенко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Криминалитет сейчас "перепрофилировался" и начал заниматься переправкой уклонистов за границу, - Нацполиция

Автор: 

граница (5361) Нацполиция (16744) уклонисты (1076)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Нарешті боротьба з тютюнопалінням дала хороший результат.
показать весь комментарий
11.09.2025 10:50 Ответить
+2
Так раніше в тюрми садили лікарів, які брали хабарі за операції, а тепер - за видачу фіктивних довідок ухилянтам.

Хоча стривайте...
показать весь комментарий
11.09.2025 11:01 Ответить
+2
Як в часи СРСР. Хто вплав, хто підкопи через Берлінську стіну. Але на відміну від СРСР тепер е суперсила як у Брюса Вейна-гроші!
показать весь комментарий
11.09.2025 11:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті боротьба з тютюнопалінням дала хороший результат.
показать весь комментарий
11.09.2025 10:50 Ответить
Курців з кожним днем стає все менше і менше....
показать весь комментарий
11.09.2025 11:22 Ответить
Ну як можна ходити і розповідати які зараз розцінки за переправку закордон… Держава повинна з цим явищем боротись тихо. А описуючи всі нюанси, просто роблять вайб на цьому. Невже там не розуміють цього
показать весь комментарий
11.09.2025 10:53 Ответить
Раніше у фурах ховали контрабандні цигарки, зараз - людей, - Джерело: https://censor.net/ua/n3573485
Раніше і земля була плоска і трималася на трьох китах.)
показать весь комментарий
11.09.2025 10:54 Ответить
Так раніше в тюрми садили лікарів, які брали хабарі за операції, а тепер - за видачу фіктивних довідок ухилянтам.

Хоча стривайте...
показать весь комментарий
11.09.2025 11:01 Ответить
Скільки зловмисники башлть поліції і суддям щоб залишатися безкарними?
Порозводили кримінал і роблять вигляд що не здатні нічого зробити з цим.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:09 Ответить
Пояснення цьому-зермак.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:13 Ответить
Якщо контрабанда процвітає, це означає лиш одне - силовики даремно жують свій хліб.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:20 Ответить
Як в часи СРСР. Хто вплав, хто підкопи через Берлінську стіну. Але на відміну від СРСР тепер е суперсила як у Брюса Вейна-гроші!
показать весь комментарий
11.09.2025 11:33 Ответить
Треба негайно замінувати всі кордони та патрулювати FPV-дронами. Ухилянт має бути покараний.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:56 Ответить
 
 