Раньше в фурах прятали контрабандные сигареты, сейчас - людей, - заместитель начальника ДСР Нацполиции Лысенко

Если раньше в тайниках фур и автобусов на границе перевозили контрабандные сигареты, то теперь - людей. Злоумышленники используют грузовики, рейсовые автобусы, легковушки с прицепами и даже схемы с использованием детей, чтобы ввести пограничников в заблуждение.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Денис Лысенко в интервью Цензор.НЕТ.

"Раньше в нишах железнодорожных вагонов, фур, туристических автобусов прятали контрабандные сигареты, а сейчас так пытаются перевозить через границу людей. Например, едет фура с каким-то оборудованием или строительными материалами. Там оборудуют тайник, куда становится 3-4 человека. Если каждый по 15 тысяч долларов заплатил, ты уже заработал на этом 60 тысяч", - рассказал он.

Также, по словам Лысенко, были случаи, когда обнаруживали тайники с людьми в рейсовых автобусах международного сообщения.

"В таких автобусах есть отсек для отдыха водителей. Он размещен в салоне. Там небольшая ниша, где он может лечь и никто его не видит. Так что они делают? Между багажным отсеком и спальным местом второго водителя делают нишу, в которую кладут человека, и он таким образом пересекает границу. Кроме того, пытаются вывозить легковыми автомобилями с прицепами. В одном из случаев тайник был обустроен и прикрыт сверху строительным мусором", - добавил он.

Также Лысенко рассказал о еще одной схеме.

"Здесь мы говорим об Одесской области. В машину садятся две женщины. Они прячут ребенка, а в придачу берут с собой уклониста. Вместе заезжают на транзитную дорогу - пограничники выдают контрольный талон, где указано: в машине три человека.

Далее, в заранее оговоренном месте, мужчина-уклонист выходит из авто и убегает в сторону Молдовы. После этого женщины достают из тайника ребенка. На выезде из транзитной зоны количество пассажиров совпадает с тем, что было на въезде - снова трое. Поэтому вопросов у пограничников не возникает", - добавил он.

