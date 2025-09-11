Раніше у фурах ховали контрабандні цигарки, зараз - людей, - заступник начальника ДСР Нацполіції Лисенко

Якщо раніше у схованках фур та автобусів на кордоні перевозили контрабандні цигарки, то тепер - людей. Зловмисники використовують вантажівки, рейсові автобуси, легковики з причепами та навіть схеми із використанням дітей, щоб ввести прикордонників в оману.

Про це заявив заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Денис Лисенко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Раніше в нішах залізничних вагонів, фур, туристичних автобусів ховали контрабандні цигарки, а зараз так намагаються перевозити через кордон людей. Наприклад, їде фура з якимось обладнанням або будівельними матеріалами. Там обладнують схованку, куди стає 3-4 людини. Якщо кожен по 15 тисяч доларів заплатив, ти вже заробив на цьому 60 тисяч", - розповів він.

Також, за словами Лисенка, були випадки, коли виявляли схованки з людьми у рейсових автобусах міжнародного сполучення.

"В таких автобусах є відсік для відпочинку водіїв. Він розміщений у салоні. Там невеличка ніша, де він може лягти і ніхто його не бачить. Так що вони роблять? Між багажним відсіком і спальним місцем другого водія роблять нішу, в яку кладуть людину, і вона таким чином перетинає кордон. Окрім того, намагаються вивозити легковими автомобілями з причепами. В одному з випадків схованка була облаштована і прикрита зверху будівельним сміттям", - додав він.

Також Лисенко розповів про ще одну схему.

"Тут ми говоримо про Одеську область. У машину сідають дві жінки. Вони ховають дитину, а на додачу беруть із собою ухилянта. Разом заїжджають на транзитну дорогу - прикордонники видають контрольний талон, де зазначено: у машині троє людей.

Далі, у заздалегідь домовленому місці, чоловік-ухилянт виходить з авто й тікає в бік Молдови. Після цього жінки дістають зі схованки дитину. На виїзді з транзитної зони кількість пасажирів збігається з тією, що була на в’їзді - знову троє. Тож запитань у прикордонників не виникає", - додав він.

