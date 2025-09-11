УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11920 відвідувачів онлайн
Новини Переправлення через кордон ухилянтів
1 525 21

Криміналітет зараз "перепрофілювався" та почав займатися переправленням ухилянтів за кордон, - Нацполіція

Війна змінила роботу криміналітету. Чим він тепер займається?

Повномасштабне вторгнення РФ змінило схеми нелегального бізнесу: колишні контрабандисти тепер організовують нелегальні перетини кордону, де ціни за "послуги" зростають з кожним роком.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Денис Лисенко.

"Більшість з тих, хто займався контрабандою, яка зараз, під час війни, іде на спад, дійсно "перепрофілювались" і почали займатися більш вигідним для них нелегальним бізнесом. Бо запитів на незаконний перетин кордонів стало значно більше. І така "послуга" з кожним роком дорожчає, в ціну закладають ризик бути затриманим", - зазначив він.

Змінилася й ціна "послуги", розповів Лисенко.

Читайте: Вступна кампанія до вишів стала "недружньою до ухилянтів", - МОН

"Якщо, наприклад, у 2022 році йшлося про ціни до 3 тисяч доларів за одну людину, яку переведуть чи перевезуть незаконно через кордон (бродом через річку, через гори, в схованці автомобілем), то в 2023-2024 роках ми побачили динаміку зростання ціни. І на даний час вона варіюється від 10 до 20 тисяч доларів США за одну людину. Все залежить від способу переміщення через кордон.

Як тільки Національна поліція, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба почали активно виявляти такі факти, були оголошені перші підозри, а потім судами винесені вироки, складалися адміністративні протоколи, накладались штрафи, ця сфера нелегальної діяльності стала більш організованою. А ціна за кожного "ухилянта" зростала", - пояснив заступник начальника ДСР Нацполіції.

За словами Лисенка, кримінальну відповідальність передбачено саме за організацію незаконного перетину кордону. Людина, яка незаконно перетинає кордон, підпадає лише під адміністративне правопорушення, тобто має сплатити штраф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися переправити трьох ухилянтів до Молдови: на Одещині затримано двох іноземців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

"Наприклад, в країнах Євросоюзу сам факт незаконного перетину – це вже кримінальна відповідальність. Затримали на кордоні, матеріали направляються в суд, обирається запобіжний захід. У нас такого немає, бо лояльніше законодавство. Кримінальне провадження відкривається у випадку, якщо людині вручили повістку, але вона свідомо не з’явилася в ТЦК. Тобто, коли у людини є відповідний мотив", - додав він.

Повний текст інтерв'ю із заступником начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Денисом Лисенком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано співробітницю ТЦК на Чернігівщині, яка за 20 тис. грн обіцяла зняти з розшуку ухилянта. ФОТО

Автор: 

криміналітет (309) організована злочинність (57) Нацполіція (15470) ухилянти (1147)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Чорний гумор:

Криміналітет зараз "перепрофілювався" і супроводжує з мигалками бусики сервісної підтримки ....
показати весь коментар
11.09.2025 10:06 Відповісти
+16
Так це вони переправили за бугор Міндіча, Боголюбова, Шурму... ???
Чи криміналітет - це наші спецслужби ???
показати весь коментар
11.09.2025 10:11 Відповісти
+12
А у криміналітету "бронь" від тцк судячи з усього?
показати весь коментар
11.09.2025 10:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чорний гумор:

Криміналітет зараз "перепрофілювався" і супроводжує з мигалками бусики сервісної підтримки ....
показати весь коментар
11.09.2025 10:06 Відповісти
Так це реальність, а не гумор.
показати весь коментар
11.09.2025 10:51 Відповісти
Так це вони переправили за бугор Міндіча, Боголюбова, Шурму... ???
Чи криміналітет - це наші спецслужби ???
показати весь коментар
11.09.2025 10:11 Відповісти
"Чи криміналітет - це наші спецслужби ???" - запитайте бригадного генерала СБУ Вітюка. А також тих колег по службі, котрі кинулись його виправдовувати.
показати весь коментар
11.09.2025 10:20 Відповісти
👏
показати весь коментар
11.09.2025 11:23 Відповісти
Не з кожним роком зростають, а щосекундно.
показати весь коментар
11.09.2025 10:11 Відповісти
А у криміналітету "бронь" від тцк судячи з усього?
показати весь коментар
11.09.2025 10:17 Відповісти
Одна банда. Коло тцкашників завжди крутяться і виконують брудну роботу незрозумілі типи в балаклавах.
показати весь коментар
11.09.2025 10:23 Відповісти
Це краще ніж контрбанда і інші фішки.
показати весь коментар
11.09.2025 10:18 Відповісти
Ви кого це назвали "криміналітетом" - поліцію, ТЦК чи СБУ?!
(а ще є МінКультури, МЗС, МінСпорту, ... - ВСІ займаються "грошовою справою")
показати весь коментар
11.09.2025 10:18 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 10:19 Відповісти
Отже, Буданов теж контрабандист
показати весь коментар
11.09.2025 10:24 Відповісти
так зрозуміло навар більше ніж на наркоті та проституції...
показати весь коментар
11.09.2025 10:25 Відповісти
"Наприклад, в країнах Євросоюзу..."

От як гайки для бидла закрутити чи комуналку підвищити, то "дивіться, як в країнах Євросоюзу", а як про зарплати, чи тюрму для корупціонерів, то "ну ти багато не говори, лізь в бус". Чи може в Євросоюзі теж є бурштинові республіки? Казочки для української худоби.
показати весь коментар
11.09.2025 10:34 Відповісти
Концтабір це країна мрії кім че зе
показати весь коментар
11.09.2025 10:45 Відповісти
ага, і перебиває заробітки мусорам - бо чим менше бусифікують , тим меньше бабла
показати весь коментар
11.09.2025 10:47 Відповісти
Кто такие уклонисты? Это те кто не хочет служить и принуждать их это вредить собственной армии и стране ибо толку от таких служак будет гораздо меньше чем вреда. ПЛАТИТЬ надо не большие а ОГРОМНЫЕ бабки тем кто на передовой, люди должны иметь возможность за пару лет обеспечить себя на всю жизнь .И ещё один момент, но он важен, крайне важен, насильственная мобилизация ещё ой как аукнется Украине.
показати весь коментар
11.09.2025 10:50 Відповісти
"ПЛАТИТЬ надо не большие а ОГРОМНЫЕ бабки тем кто на передовой, люди должны иметь возможность за пару лет обеспечить себя на всю жизнь"

Тебе вже почули. В телеграмі пишуть, що нардеп Федієнко запропонував в кілька разів підвищити зарплатню тцкунам.
показати весь коментар
11.09.2025 11:00 Відповісти
Сьогоднішній криміналітет, який організовано вивозить ухилянтів, до 2019 смішив бидло зі сцени кривлянням над усім українським.
показати весь коментар
11.09.2025 11:00 Відповісти
ротації є у прикордонників тих, що на західних і південних кордонах? не думаю, схоже, що там каста засіла, що стабільно постачає бабло на верх
показати весь коментар
11.09.2025 11:30 Відповісти
 
 