Криміналітет зараз "перепрофілювався" та почав займатися переправленням ухилянтів за кордон, - Нацполіція

Повномасштабне вторгнення РФ змінило схеми нелегального бізнесу: колишні контрабандисти тепер організовують нелегальні перетини кордону, де ціни за "послуги" зростають з кожним роком.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Денис Лисенко.

"Більшість з тих, хто займався контрабандою, яка зараз, під час війни, іде на спад, дійсно "перепрофілювались" і почали займатися більш вигідним для них нелегальним бізнесом. Бо запитів на незаконний перетин кордонів стало значно більше. І така "послуга" з кожним роком дорожчає, в ціну закладають ризик бути затриманим", - зазначив він.

Змінилася й ціна "послуги", розповів Лисенко.

"Якщо, наприклад, у 2022 році йшлося про ціни до 3 тисяч доларів за одну людину, яку переведуть чи перевезуть незаконно через кордон (бродом через річку, через гори, в схованці автомобілем), то в 2023-2024 роках ми побачили динаміку зростання ціни. І на даний час вона варіюється від 10 до 20 тисяч доларів США за одну людину. Все залежить від способу переміщення через кордон.

Як тільки Національна поліція, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба почали активно виявляти такі факти, були оголошені перші підозри, а потім судами винесені вироки, складалися адміністративні протоколи, накладались штрафи, ця сфера нелегальної діяльності стала більш організованою. А ціна за кожного "ухилянта" зростала", - пояснив заступник начальника ДСР Нацполіції.

За словами Лисенка, кримінальну відповідальність передбачено саме за організацію незаконного перетину кордону. Людина, яка незаконно перетинає кордон, підпадає лише під адміністративне правопорушення, тобто має сплатити штраф.

"Наприклад, в країнах Євросоюзу сам факт незаконного перетину – це вже кримінальна відповідальність. Затримали на кордоні, матеріали направляються в суд, обирається запобіжний захід. У нас такого немає, бо лояльніше законодавство. Кримінальне провадження відкривається у випадку, якщо людині вручили повістку, але вона свідомо не з’явилася в ТЦК. Тобто, коли у людини є відповідний мотив", - додав він.

