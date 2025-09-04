Вступна кампанія до вишів стала "недружньою до ухилянтів", - МОН

Міністерство освіти й науки вважає, що створило умови, за яких цьогорічна вступна кампанія до вищих навчальних закладів України стала "недружньою до ухилянтів".

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2025 році на масштаб та хід вступної кампанії впливала війна, зокрема фактори від’їзду українців за кордон та міграції всередині країни.

Також на кількість студентів у системі вищої освіти вплинула державна політика.

"Нарешті система освіти стала достатньо недружньою до ухилянтів. Це означає, що стало порівняно небагато людей, які вступають до закладів вищої освіти з цією метою (йдеться про уникнення мобілізації – ред.)", - каже Шаров.

Представник МОН підтвердив, що з 2022 року в Україні фіксували значне збільшення кількості охочих здобувати освіту в аспірантурі.

Зокрема, рекордні показники від проголошення незалежності серед абітурієнтів зафіксували у 2022 та 2023 роках. Тоді значна частка охочих були чоловіками віком понад 25 років, зауважили в МОН.

У 2025 році в українських закладах освіти пропонують близько шести тисяч місць для навчання на аспірантурі. За даними МОН, успішно іспити склали менше ніж 10 тисяч українців.

Попередні дані МОН свідчать, що загалом у 2025 році на контрактній та бюджетній основі до вишів вступило на 5% менше першокурсників, ніж торік. Серед них було майже 5000 абітурієнтів з ТОТ.

