Вступна кампанія до вишів стала "недружньою до ухилянтів", - МОН

МОН заявило, що вступ до вишів став недружнім до ухилянтів

Міністерство освіти й науки вважає, що створило умови, за яких цьогорічна вступна кампанія до вищих навчальних закладів України стала "недружньою до ухилянтів".

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2025 році на масштаб та хід вступної кампанії впливала війна, зокрема фактори від’їзду українців за кордон та міграції всередині країни.

Також на кількість студентів у системі вищої освіти вплинула державна політика.

"Нарешті система освіти стала достатньо недружньою до ухилянтів. Це означає, що стало порівняно небагато людей, які вступають до закладів вищої освіти з цією метою (йдеться про уникнення мобілізації – ред.)", - каже Шаров.

Представник МОН підтвердив, що з 2022 року в Україні фіксували значне збільшення кількості охочих здобувати освіту в аспірантурі.

Зокрема, рекордні показники від проголошення незалежності серед абітурієнтів зафіксували у 2022 та 2023 роках. Тоді значна частка охочих були чоловіками віком понад 25 років, зауважили в МОН.

У 2025 році в українських закладах освіти пропонують близько шести тисяч місць для навчання на аспірантурі. За даними МОН, успішно іспити склали менше ніж 10 тисяч українців.

Попередні дані МОН свідчать, що загалом у 2025 році на контрактній та бюджетній основі до вишів вступило на 5% менше першокурсників, ніж торік. Серед них було майже 5000 абітурієнтів з  ТОТ.

+13
Дебіли, ваша "освіта" - папірці які ви продавали за чималі гроші нікому тепер не потрібна. Молодь тікає - і хлопці і дівчата біжать за кордон. То хоч ухилянти вам щось платили, тепер заплатять лікарю чи тцкшнику. Будете лапу смоктати разом з вашим коханим нелохом
04.09.2025 21:56 Відповісти
+5
Якщо вони такі погані, ці ухилянти, і користі від них не було навіть до повномасштабної, то може нарешті має сенс дозволити їм покинути країну мрій Зє? Та усі індивідууми на кшталт тебе нарешті заживуть повним та щасливим життям!
04.09.2025 22:10 Відповісти
+4
А що заважає молоді отримати вищу освіту у нормальній країні?
04.09.2025 22:03 Відповісти
Дебіли, ваша "освіта" - папірці які ви продавали за чималі гроші нікому тепер не потрібна. Молодь тікає - і хлопці і дівчата біжать за кордон. То хоч ухилянти вам щось платили, тепер заплатять лікарю чи тцкшнику. Будете лапу смоктати разом з вашим коханим нелохом
04.09.2025 21:56 Відповісти
На черзі тепер лікарі. Бо їм також скоро не буде кого лікувати. А потім лікарів переловлять тцкашники. І настане THE END. Логічний результат правління зеленого виродка.
показати весь коментар
04.09.2025 22:07 Відповісти
Ой не чує баба-"дорожчою"?
04.09.2025 22:00 Відповісти
НЕДРУЖНЬОЮ!
04.09.2025 22:04 Відповісти
зате трускавець радо приймає до свого "вишу" ))
04.09.2025 22:01 Відповісти
А що заважає молоді отримати вищу освіту у нормальній країні?
04.09.2025 22:03 Відповісти
Та ні чого - тіки бажання. А от така хрень від України тіки збільшіть їх бажання. У нормальних дітей.
04.09.2025 22:10 Відповісти
От і добре. З ухилянтів студенти, як із Промокашки скрипаль. Від них і до повномасштабної користі було нуль.
04.09.2025 22:05 Відповісти
Якщо вони такі погані, ці ухилянти, і користі від них не було навіть до повномасштабної, то може нарешті має сенс дозволити їм покинути країну мрій Зє? Та усі індивідууми на кшталт тебе нарешті заживуть повним та щасливим життям!
04.09.2025 22:10 Відповісти
Я без твоїх побажань живу щасливим життям. Чого не можу побажати тобі.
04.09.2025 22:19 Відповісти
"Твой небосвод кристально ясен,
И полон радужньіх картин.
Не потому, что Мир прекрасен,
А потому, что тьі кретин". И. Губерман
04.09.2025 22:27 Відповісти
Та яке ж може бути щасливе життя у такої закомплексованої людини як ти? Тобі ж по життю постійно хтось заважає. У даному випадку "ухилянти".
04.09.2025 22:31 Відповісти
От ти недолуге, просто ще рік два аіцни і тих вишів мінімум 50 відсотків не буде як і мабуть країни, зегниль здає Україну в винуваті ухилянти..
04.09.2025 22:38 Відповісти
Тобі як ухилятну, що змився з України, видніше.
04.09.2025 22:42 Відповісти
Що, черги до вишів за парканом вже нема? В винні прокляті ухилянти, і ніхто інший.
04.09.2025 22:07 Відповісти
Через пару років половина цих вишів вже не буде існувати
04.09.2025 22:07 Відповісти
Туди їм і дорога. Разом з тими, хто радіє цьому
04.09.2025 22:39 Відповісти
І жоден з вишів не замислюється - а чому ж презедент зеленський не виконав свої обов'язки та призвів саме до такого розвитку подій. Тай сам, падлюка, чотирижди ухилянт. Тварина кончена.
04.09.2025 22:12 Відповісти
Що там з президенським університетом? Ще будується? Коли добудується відразу закриється.
04.09.2025 22:16 Відповісти
Та не біда.
У нас зараз президеннт - ухилянт з липовим дипломом.
04.09.2025 22:29 Відповісти
Рівень української освіти - Ірпінський індустріальний технікум ( за совітів ) перейменували на Податковий університет ( за незалежності ) ось така от з дозволу сказати "вища освіта " дипломи якої варті туалетного паперу ,а в дев'яності взагалі було модно перейменовувати технікуми і пту в університети і академії.
04.09.2025 22:30 Відповісти
У мене в місті було СПТУ 17, а зараз- Юридична Академія.
04.09.2025 22:33 Відповісти
Рівність громадян незалежно від статі та вільне право на освіту згідно Конституції поставлені на паузу ухилянтами з Міносвіти.
04.09.2025 22:32 Відповісти
 
 