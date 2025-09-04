Вступительная кампания в вузы стала "недружественной к уклонистам", - МОН
Министерство образования и науки считает, что создало условия, при которых нынешняя вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины стала "недружественной к уклонистам".
Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в 2025 году на масштаб и ход вступительной кампании влияла война, в частности факторы отъезда украинцев за границу и миграции внутри страны.
Также на количество студентов в системе высшего образования повлияла государственная политика.
"Наконец система образования стала достаточно недружественной к уклонистам. Это означает, что стало сравнительно немного людей, которые поступают в учреждения высшего образования с этой целью (речь идет об избежании мобилизации - ред.)", - говорит Шаров.
Представитель МОН подтвердил, что с 2022 года в Украине фиксировали значительное увеличение количества желающих получать образование в аспирантуре.
В частности, рекордные показатели от провозглашения независимости среди абитуриентов зафиксировали в 2022 и 2023 годах. Тогда значительная часть желающих были мужчинами старше 25 лет, отметили в МОН.
В 2025 году в украинских учебных заведениях предлагают около шести тысяч мест для обучения на аспирантуре. По данным МОН, успешно экзамены сдали менее 10 тысяч украинцев.
Предварительные данные МОН свидетельствуют, что в целом в 2025 году на контрактной и бюджетной основе в вузы поступило на 5% меньше первокурсников, чем в прошлом году. Среди них было почти 5000 абитуриентов с ВОТ.
И полон радужньіх картин.
Не потому, что Мир прекрасен,
А потому, что тьі кретин". И. Губерман
У нас зараз президеннт - ухилянт з липовим дипломом.
До того ж, у багатоьох закладах освіти відслідковується тенденція працевлаштування за гроші на посаду викладача, вчителя так званих "мертвих душ", що роками не відвідують роботу, а гроші за них отримують представники адміністрації.
Мета дуже проста - бронювання від мобілізації.
Тому зі зменшенням кількості здобувачів освіти у фахових коледжах, закладах вищої освіти через їх відїзд з прийняттям закону про виїзд 18-22 роки, треба пропорційно скорочувати кількість навчальних закладів та посади вчителів шкіл, викладачів фахових коледжів та закладів вищої освіти! Аудиторії всеодно пусті.