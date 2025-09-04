Вступительная кампания в вузы стала "недружественной к уклонистам", - МОН

Министерство образования и науки считает, что создало условия, при которых нынешняя вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины стала "недружественной к уклонистам".

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2025 году на масштаб и ход вступительной кампании влияла война, в частности факторы отъезда украинцев за границу и миграции внутри страны.

Также на количество студентов в системе высшего образования повлияла государственная политика.

"Наконец система образования стала достаточно недружественной к уклонистам. Это означает, что стало сравнительно немного людей, которые поступают в учреждения высшего образования с этой целью (речь идет об избежании мобилизации - ред.)", - говорит Шаров.

Представитель МОН подтвердил, что с 2022 года в Украине фиксировали значительное увеличение количества желающих получать образование в аспирантуре.

В частности, рекордные показатели от провозглашения независимости среди абитуриентов зафиксировали в 2022 и 2023 годах. Тогда значительная часть желающих были мужчинами старше 25 лет, отметили в МОН.

В 2025 году в украинских учебных заведениях предлагают около шести тысяч мест для обучения на аспирантуре. По данным МОН, успешно экзамены сдали менее 10 тысяч украинцев.

Предварительные данные МОН свидетельствуют, что в целом в 2025 году на контрактной и бюджетной основе в вузы поступило на 5% меньше первокурсников, чем в прошлом году. Среди них было почти 5000 абитуриентов с ВОТ.

