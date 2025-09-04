РУС
Вступительная кампания в вузы стала "недружественной к уклонистам", - МОН

МОН заявило, что поступление в вузы стало недружественным к уклоняющимся

Министерство образования и науки считает, что создало условия, при которых нынешняя вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины стала "недружественной к уклонистам".

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2025 году на масштаб и ход вступительной кампании влияла война, в частности факторы отъезда украинцев за границу и миграции внутри страны.

Также на количество студентов в системе высшего образования повлияла государственная политика.

"Наконец система образования стала достаточно недружественной к уклонистам. Это означает, что стало сравнительно немного людей, которые поступают в учреждения высшего образования с этой целью (речь идет об избежании мобилизации - ред.)", - говорит Шаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Организовывали схемы уклонения от мобилизации: по Украине задержаны восемь дельцов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Представитель МОН подтвердил, что с 2022 года в Украине фиксировали значительное увеличение количества желающих получать образование в аспирантуре.

В частности, рекордные показатели от провозглашения независимости среди абитуриентов зафиксировали в 2022 и 2023 годах. Тогда значительная часть желающих были мужчинами старше 25 лет, отметили в МОН.

В 2025 году в украинских учебных заведениях предлагают около шести тысяч мест для обучения на аспирантуре. По данным МОН, успешно экзамены сдали менее 10 тысяч украинцев.

Предварительные данные МОН свидетельствуют, что в целом в 2025 году на контрактной и бюджетной основе в вузы поступило на 5% меньше первокурсников, чем в прошлом году. Среди них было почти 5000 абитуриентов с ВОТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчины-студенты могут потерять отсрочку после 25 лет: в Раде зарегистрировали альтернативный законопроект

вступительная кампания (289) Минобразования (1747) студенты (686) уклонисты (1070)
+19
Дебіли, ваша "освіта" - папірці які ви продавали за чималі гроші нікому тепер не потрібна. Молодь тікає - і хлопці і дівчата біжать за кордон. То хоч ухилянти вам щось платили, тепер заплатять лікарю чи тцкшнику. Будете лапу смоктати разом з вашим коханим нелохом
04.09.2025 21:56 Ответить
04.09.2025 21:56 Ответить
+10
Що, черги до вишів за парканом вже нема? В винні прокляті ухилянти, і ніхто інший.
04.09.2025 22:07 Ответить
04.09.2025 22:07 Ответить
+9
Через пару років половина цих вишів вже не буде існувати
04.09.2025 22:07 Ответить
04.09.2025 22:07 Ответить
Дебіли, ваша "освіта" - папірці які ви продавали за чималі гроші нікому тепер не потрібна. Молодь тікає - і хлопці і дівчата біжать за кордон. То хоч ухилянти вам щось платили, тепер заплатять лікарю чи тцкшнику. Будете лапу смоктати разом з вашим коханим нелохом
04.09.2025 21:56 Ответить
04.09.2025 21:56 Ответить
На черзі тепер лікарі. Бо їм також скоро не буде кого лікувати. А потім лікарів переловлять тцкашники. І настане THE END. Логічний результат правління зеленого виродка.
04.09.2025 22:07 Ответить
04.09.2025 22:07 Ответить
В мене був сімейний лікар чоловік. У внука педіатр чоловік. Обоє уже служать.
04.09.2025 22:51 Ответить
04.09.2025 22:51 Ответить
А замість них хто?
04.09.2025 23:44 Ответить
04.09.2025 23:44 Ответить
Та й та кінчена освіта вже нікому не потрібна, бо нікого вчити!
04.09.2025 23:36 Ответить
04.09.2025 23:36 Ответить
Ой не чує баба-"дорожчою"?
04.09.2025 22:00 Ответить
04.09.2025 22:00 Ответить
НЕДРУЖНЬОЮ!
04.09.2025 22:04 Ответить
04.09.2025 22:04 Ответить
зате трускавець радо приймає до свого "вишу" ))
04.09.2025 22:01 Ответить
04.09.2025 22:01 Ответить
А що заважає молоді отримати вищу освіту у нормальній країні?
04.09.2025 22:03 Ответить
04.09.2025 22:03 Ответить
Та ні чого - тіки бажання. А от така хрень від України тіки збільшіть їх бажання. У нормальних дітей.
04.09.2025 22:10 Ответить
04.09.2025 22:10 Ответить
"Твой небосвод кристально ясен,
И полон радужньіх картин.
Не потому, что Мир прекрасен,
А потому, что тьі кретин". И. Губерман
04.09.2025 22:27 Ответить
04.09.2025 22:27 Ответить
Та яке ж може бути щасливе життя у такої закомплексованої людини як ти? Тобі ж по життю постійно хтось заважає. У даному випадку "ухилянти".
04.09.2025 22:31 Ответить
04.09.2025 22:31 Ответить
От ти недолуге, просто ще рік два аіцни і тих вишів мінімум 50 відсотків не буде як і мабуть країни, зегниль здає Україну в винуваті ухилянти..
04.09.2025 22:38 Ответить
04.09.2025 22:38 Ответить
Що, черги до вишів за парканом вже нема? В винні прокляті ухилянти, і ніхто інший.
04.09.2025 22:07 Ответить
04.09.2025 22:07 Ответить
Через пару років половина цих вишів вже не буде існувати
04.09.2025 22:07 Ответить
04.09.2025 22:07 Ответить
Туди їм і дорога. Разом з тими, хто радіє цьому
04.09.2025 22:39 Ответить
04.09.2025 22:39 Ответить
І жоден з вишів не замислюється - а чому ж презедент зеленський не виконав свої обов'язки та призвів саме до такого розвитку подій. Тай сам, падлюка, чотирижди ухилянт. Тварина кончена.
04.09.2025 22:12 Ответить
04.09.2025 22:12 Ответить
Що там з президенським університетом? Ще будується? Коли добудується відразу закриється.
04.09.2025 22:16 Ответить
04.09.2025 22:16 Ответить
Сомневаетесь? Думаете что Потужности не хватит ?)) целое министерство создали , бюджет освоили и контору закрыли.... Вон коллеги постили мемасики с чернышовым этим
04.09.2025 22:51 Ответить
04.09.2025 22:51 Ответить
Та не біда.
У нас зараз президеннт - ухилянт з липовим дипломом.
04.09.2025 22:29 Ответить
04.09.2025 22:29 Ответить
Рівень української освіти - Ірпінський індустріальний технікум ( за совітів ) перейменували на Податковий університет ( за незалежності ) ось така от з дозволу сказати "вища освіта " дипломи якої варті туалетного паперу ,а в дев'яності взагалі було модно перейменовувати технікуми і пту в університети і академії.
04.09.2025 22:30 Ответить
04.09.2025 22:30 Ответить
У мене в місті було СПТУ 17, а зараз- Юридична Академія.
04.09.2025 22:33 Ответить
04.09.2025 22:33 Ответить
Ого! Бурсачі перекваліфікувались у академіки?!
04.09.2025 23:35 Ответить
04.09.2025 23:35 Ответить
У нас ПТУ називалися Рогатниками.
04.09.2025 23:43 Ответить
04.09.2025 23:43 Ответить
А тепер - академіками!
05.09.2025 00:14 Ответить
05.09.2025 00:14 Ответить
Рівність громадян незалежно від статі та вільне право на освіту згідно Конституції поставлені на паузу ухилянтами з Міносвіти.
04.09.2025 22:32 Ответить
04.09.2025 22:32 Ответить
Максимально не дружная!! Повысить суммы взяток
04.09.2025 22:49 Ответить
04.09.2025 22:49 Ответить
В Україні заклади фахової передвищої, вищої освіти стали просто притулком для ухилянтів, а тому слід проводити систематичні рейди щодо їх виявлення та мобілізації!
До того ж, у багатоьох закладах освіти відслідковується тенденція працевлаштування за гроші на посаду викладача, вчителя так званих "мертвих душ", що роками не відвідують роботу, а гроші за них отримують представники адміністрації.
Мета дуже проста - бронювання від мобілізації.
Тому зі зменшенням кількості здобувачів освіти у фахових коледжах, закладах вищої освіти через їх відїзд з прийняттям закону про виїзд 18-22 роки, треба пропорційно скорочувати кількість навчальних закладів та посади вчителів шкіл, викладачів фахових коледжів та закладів вищої освіти! Аудиторії всеодно пусті.
04.09.2025 23:34 Ответить
04.09.2025 23:34 Ответить
Значит виші будуть закриватися,бо людей все менше стає.
04.09.2025 23:47 Ответить
04.09.2025 23:47 Ответить
А до цього значить ви робили ухилянтфрендлі вступні кампанії? А тепер ухилянтендлі?
05.09.2025 00:38 Ответить
05.09.2025 00:38 Ответить
 
 