Мужчины-студенты могут потерять отсрочку после 25 лет: в Раде зарегистрировали альтернативный законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который лишает права на отсрочку от мобилизации для некоторых студентов, которые начали обучение после 25 лет и для тех, кто вышел за пределы срока академической программы.

Об этом говорится в карточке проекта закона № 13634-1, передает Цензор.НЕТ.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат от партии "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук.

Он предлагает внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и утвердить, что мобилизации не подлежат некоторые категории студентов, а именно:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые поступили на обучение не позднее года, когда им исполняется 25 ;

; соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи-резиденты.

Эти категории студентов будут иметь право на отсрочку, только в том случае, если они получают образование по уровню, который выше того уровня, который они получали ранее.

В случае принятия альтернативного законопроекта, отсрочку от мобилизации будут иметь некоторые категории научно-педагогических работников, которые трудоустроены в учебных заведениях на 0,75 ставки и более, а именно:

научные работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень,

научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования,

педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.

"Таким образом, расширение категорий предоставления отсрочки педагогическим и научно-педагогическим работникам высших учебных заведений независимо от наличия ученой степени не приведет к существенному сокращению мобилизационного потенциала государства", - пояснил Грищук.

В то же время право на отсрочку от мобилизации остается у аспирантов, докторантов, а также у учителей и преподавателей вузов.