Мужчины-студенты могут потерять отсрочку после 25 лет: в Раде зарегистрировали альтернативный законопроект

Мужчины, которые начали обучение после 25 лет, не будут иметь отсрочки

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который лишает права на отсрочку от мобилизации для некоторых студентов, которые начали обучение после 25 лет и для тех, кто вышел за пределы срока академической программы.

Об этом говорится в карточке проекта закона № 13634-1, передает Цензор.НЕТ.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат от партии "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук.

Он предлагает внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и утвердить, что мобилизации не подлежат некоторые категории студентов, а именно:

  • учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые поступили на обучение не позднее года, когда им исполняется 25;
  • соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
  • докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи-резиденты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщения роспропаганды о массовом оттоке 18-22 летних мужчин из Украины - ложь, - ГПСУ

Эти категории студентов будут иметь право на отсрочку, только в том случае, если они получают образование по уровню, который выше того уровня, который они получали ранее.

В случае принятия альтернативного законопроекта, отсрочку от мобилизации будут иметь некоторые категории научно-педагогических работников, которые трудоустроены в учебных заведениях на 0,75 ставки и более, а именно:

  • научные работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень,
  • научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования,
  • педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.

"Таким образом, расширение категорий предоставления отсрочки педагогическим и научно-педагогическим работникам высших учебных заведений независимо от наличия ученой степени не приведет к существенному сокращению мобилизационного потенциала государства", - пояснил Грищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" появилась новая отсрочка - для работников высшего и профобразования, - Минобороны

В то же время право на отсрочку от мобилизации остается у аспирантов, докторантов, а также у учителей и преподавателей вузов.

+9
термін президенства 5 років,потім все інше
01.09.2025 19:05 Ответить
01.09.2025 19:05 Ответить
+9
А не спадало Вам на думку, чому 65 стаття - шістдесят п'ята? Не перша, не друга і, навіть, не десята? Тому що спочатку права, потім обов'язки. Щось там вякати про обов'язки держава може тільки забезпечивши ціоковите дотримання прав і свобод людини. Інакше суспільний договір не працює, що ми і спостерігаємо в нашій країні.
01.09.2025 19:09 Ответить
01.09.2025 19:09 Ответить
+5
"обовязок перед державою яка решту статей забезпечує " - оце цікаво. Тут більш розгорнуто напишіть, розкрийте всім очі.
Починаючи з "блокпостів" і бусифікації з вбивствами.
01.09.2025 19:37 Ответить
01.09.2025 19:37 Ответить
це пряме порушення Конституційних прав українців. за це і перевибори можна призначити.
01.09.2025 18:54 Ответить
01.09.2025 18:54 Ответить
Перевибори вже давно потрібно було призначити. Або сміливців мало або грошей не вистачає.
01.09.2025 18:57 Ответить
01.09.2025 18:57 Ответить
нажаль і в них є права.
01.09.2025 19:00 Ответить
01.09.2025 19:00 Ответить
Подобається це диванним воїнам і нафронтникам чи ні, але права є у всіх.
01.09.2025 19:02 Ответить
01.09.2025 19:02 Ответить
А обов'язки? Нє?
01.09.2025 20:34 Ответить
01.09.2025 20:34 Ответить
Зручно держава згадала про обов'язки, коли настала біда.
А до цього зі своїми обов'язками як? Нормально справлялася?
Якісна медицина, ******* школи, гарні дороги? Добре що про податки не забували.

До речі в конституції наче обов'язок покладено на громадян.
Але у нас чомусь це стосується тільки невеликої частини не надто заможних чоловіків 25-60. Всі решта не громадяни, я так розумію
01.09.2025 20:53 Ответить
01.09.2025 20:53 Ответить
Які ще аргументи наведеш,щоб виправдати своє сцикунство?
01.09.2025 21:17 Ответить
01.09.2025 21:17 Ответить
Ти живий ще кацапа боянОВ ... Йди воюй, не відволікайся на форуми .
01.09.2025 19:24 Ответить
01.09.2025 19:24 Ответить
Давно хотів вищу освіту, особливо тоді коли мою кандидатуру в держструктуру відхилили через відсутність ВО. Але я подумав, що це буде ухилянням, тому вирішив почекати. Коли вже мобілізовували, то казали що я зможу безкоштовно вступити у виш. Але куди там, по перше часу вистачає ледве щоб відпочити, по друге навіть з моїм зором -11 і астигматизмом в 4.0 мене фіг хтось спише (тільки коли впаде), і взагалі мене послали в дшв і намагались записати на штурми. Про які права ти пишеш якщо в солдатів тих прав майже немає?
01.09.2025 19:43 Ответить
01.09.2025 19:43 Ответить
І ДШВ обмежено придатних не беруть. Тобто, з сухопутки обмеженому перевестися в ДШВ не вийде. Проходиш ВЛК, отримуєш зі своїм астигматизмом обмежено придатного.
Тебе переведуть в взвод охорони чи на склад кудись. Добу відстояв - дві відпочиваєш. Часу на все вистачить.
(тільки на діловода не погоджуйся - не будеш вилізати з авральних дедлайнів )) ).
Я головний сержант штурмового взводу, а по ночам пишу матеріали службових розслідувань.
Мрію за часи, коли не буде більше подій (ЗБ, СЗЧ, травмування, смерті, тощо).
Може в відпустку вирвуся..
01.09.2025 20:34 Ответить
01.09.2025 20:34 Ответить
В мене на руках в учебці був вірний висновок ВЛК, в бригаді провели повторне (бо старе було по старих законах) додалась ще одна "б". Там і непридатні були по стану здоровʼя.
На ппд взагалі кілька разів привозили з учебки всі до тилових придатні та 45+. Давали можливість по відношенню перевестись, але часто просто переводили в резервну роту.

"Тебе переведуть в взвод охорони чи на склад кудись. Добу відстояв - дві відпочиваєш. Часу на все вистачить."
Там своїх вистачає, і потік людей такий що є кому на складі продукти тягати)
01.09.2025 21:05 Ответить
01.09.2025 21:05 Ответить
Не тіш себе..Твою кандидатуру відхилили не через відсутність ВО, а через відсутність мозкової речовини..бо ти ,ботяра кацапський, навіть кіздіти складно не здатен...
01.09.2025 20:38 Ответить
01.09.2025 20:38 Ответить
Я ж не бот, як ти.
01.09.2025 21:06 Ответить
01.09.2025 21:06 Ответить
Невже пішов на підвищення ? Зовсім кадровий голод настав..
01.09.2025 21:15 Ответить
01.09.2025 21:15 Ответить
нужно сдохнуть не за фуеву душу?
показать весь комментарий
01.09.2025 19:44 Ответить
Так твоя нікчемна душка нічого не варта..
01.09.2025 20:39 Ответить
01.09.2025 20:39 Ответить
В конституції щось про студентів і відстрочки є? Порушенням по відношенню до інших громадян якраз і є ті відстрочки скоріше
01.09.2025 18:58 Ответить
01.09.2025 18:58 Ответить
я щось про відстрочки писав? де ви це побачили? а право на здобуття вищої освіти має кожен українець! і пофіг хотєлки зеленої наволочі!
01.09.2025 19:04 Ответить
01.09.2025 19:04 Ответить
65 стаття Конституції. Потім все решта.
01.09.2025 19:02 Ответить
01.09.2025 19:02 Ответить
термін президенства 5 років,потім все інше
01.09.2025 19:05 Ответить
01.09.2025 19:05 Ответить
65 виконали - потім вимагайте щось.
01.09.2025 19:22 Ответить
01.09.2025 19:22 Ответить
я негатвно відношусь до ухилянтів. дуже негативно. але ще гірше до захопившого владу зеленського.
01.09.2025 19:26 Ответить
01.09.2025 19:26 Ответить
Що це ви, шановний, обскакали статті 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63?
Насцяли на початкові і пропонуєте наступні?
01.09.2025 19:08 Ответить
01.09.2025 19:08 Ответить
Ви 65 виконали що про інші згадуєте? Схера умовний Василь має тягнути лямку і за себе, і за Вас, красивого? Як телефон відремонтувати то ніхто не кричить "чо я маю за це платити", а як виконати обовязок перед державою яка решту статей забезпечує - нє, а чо я? Хай депутати йдуть".
01.09.2025 19:25 Ответить
01.09.2025 19:25 Ответить
"обовязок перед державою яка решту статей забезпечує " - оце цікаво. Тут більш розгорнуто напишіть, розкрийте всім очі.
Починаючи з "блокпостів" і бусифікації з вбивствами.
01.09.2025 19:37 Ответить
01.09.2025 19:37 Ответить
А не спадало Вам на думку, чому 65 стаття - шістдесят п'ята? Не перша, не друга і, навіть, не десята? Тому що спочатку права, потім обов'язки. Щось там вякати про обов'язки держава може тільки забезпечивши ціоковите дотримання прав і свобод людини. Інакше суспільний договір не працює, що ми і спостерігаємо в нашій країні.
01.09.2025 19:09 Ответить
01.09.2025 19:09 Ответить
А Вам не спадало на думку, що порядок статей у Конституції не є відмазкою? Закони, млять, не виконуються за принципом "спочатку отут виконуємо, а потім вже тут". Вони або виконуються взагалі, або не виконуються з усіма наслідками, це вчать дітки у 9 класі, а дослі дядьки, які сруться четвертий рік з хати вийти, крутять своїм розумінням законів як циган сонцем "тут мені подобається, то це правильна норма, а тут не подобається - неправильна норма". Вам врешті-решт не спадало на думку, що якщо не виконати 65, то просто нікому буде забезпечувати решту статей?
01.09.2025 19:20 Ответить
01.09.2025 19:20 Ответить
Ну так тоді давайте по-чесному: служити мають не дорослі дядьки, а МОЛОДЬ! Який вік мобілізації в Ізраїлі? 18-41! Який середній вік армії США? 23 роки! З якого віку призивали в Другу світову, Корейську, В'єтнамську війни, арабо-ізраїльські конфлікти, Афган? З 18-20 років!
Який середній вік ЗСУ? 45 років! Сфігалі 50-річні дядьки мають служити з купою хронічних болячок (які "не бачить" ВЛК) у той час, як молодих здорових 18-22 років за кордон навіть відпускати стали?
01.09.2025 19:47 Ответить
01.09.2025 19:47 Ответить
Будеш і надалі чекати щоб як "у корейській війні"? Дочекаєшся що тебе з сіновала буряти копняками зженуть..
01.09.2025 20:47 Ответить
01.09.2025 20:47 Ответить
Коли 18-22-річних випускають, а 50-річних ні, то хіба це не дискримінація, яка прямо заборонена Конституцією?
Для 18-22-річних Ст. 65 не існує??
01.09.2025 19:48 Ответить
01.09.2025 19:48 Ответить
Вони або виконуються взагалі, або не виконуються з усіма наслідками
Так і відбувається, Ви підтверджуєте мої слова. Держава не виконує закони і громадяни не виконують. Хто першим повинен почати виконувати? Держава, бо громадяни її створили саме для цього і платять за уе гооші. Ось і все.
01.09.2025 19:58 Ответить
01.09.2025 19:58 Ответить
Цю кацапняву методичку ваші тут постійно теребонькають..Лапті зовсім облінилися..
01.09.2025 20:49 Ответить
01.09.2025 20:49 Ответить
А їх зелена ботоферма не думає - це важко. Копіпастити методичку це максимум на що там розумових здібностей вистачає.
01.09.2025 19:31 Ответить
01.09.2025 19:31 Ответить
Можливість відмовится від громадянтсва в односторонньому порядку, швидко і просто. Потім все решта.
01.09.2025 19:44 Ответить
01.09.2025 19:44 Ответить
17- 18 р. (закінчення школи) + 5 років у вищі. Хто буде чекати 25 щоб пійти на війну? Тільки слухачі військових закладів
01.09.2025 18:59 Ответить
01.09.2025 18:59 Ответить
Я вже було подумав що цей слуга пропонує проект закону - всім тим хто в раді і кому більше 25 - скасовують відстрочку.
Але ні. Все для вумного наріду. Всі плюшечки.
01.09.2025 19:03 Ответить
01.09.2025 19:03 Ответить
давно пора!треба мобілізувати з 18ого віку! дідами війну не виграти!
01.09.2025 19:04 Ответить
01.09.2025 19:04 Ответить
Не должно быть никаких отсрочек для обучения. Во время всех войн студенты служили. Воевать должны молодые и здоровые с 18 до 45. Обучение за взятки - это не повод не защищать Родину.
01.09.2025 19:06 Ответить
01.09.2025 19:06 Ответить
Замість того щоб повернути загальну військову службу з 18 років і зробити її обовязковою і невідворотною. До 20 всі чоловіки України мають пройти базовий курс військової підготовки, а не отримувати фіктивні дипломи про "псевдовищу дистанційну освіту". Як "вища освіта", особливо гуманітарна!, допоможе вижити на полі бою в 25 та ще й перемагати ворогів яких з дитячого садка вчать вбивати?
01.09.2025 19:14 Ответить
01.09.2025 19:14 Ответить
Ну слава Богу а то у племінника в групі на денному відділенні 5 дядьків за 40 яких майже ні хто не бачив,але сесії успішно здають.
01.09.2025 19:21 Ответить
01.09.2025 19:21 Ответить
Схожа ситуація в селі. Поки я і хлопці воюють, хитровиєані через якогось хра зненацька стали студентами. В 30-40 годочків... Неуки, які ще на 3-ки вчились...
01.09.2025 19:40 Ответить
01.09.2025 19:40 Ответить
Емм, так відстрочку за другу вищу ж уже давно прибрали... Нафіга їм тоді вчитися?
01.09.2025 19:42 Ответить
01.09.2025 19:42 Ответить
Якось дивно, що хронічні ухилянти з ВР, приймають рішення про відстрочки!
01.09.2025 19:47 Ответить
01.09.2025 19:47 Ответить
Коли ж ви позбудетеся совка в голові? Ви всі, хто з диванів волає про "долг родінє, всє на фронт і нє шагу назад". Ваші архаїчні погляди просто смішні в ********* світі.
Мобілізація і термін служби повинні бути ВИКЛЮЧНО добровільними. Тоді держава припинить думати, що в неї нескінченний "людський ресурс" бесправних кріпаків, а буде думати як зробити ризик прийнятним для людей, що можуть воювати. А командування перестане стирати людей в "стратегічних" посадках і "фортецях". І, так, якщо державі не вдасться забезпечити БАЖАННЯ більшості людей захищати країну, то Україна програла. Це і є демократія.
01.09.2025 20:06 Ответить
01.09.2025 20:06 Ответить
Хто цей (та інші) законопроекти буде підписувати? Колишній президент Зеленський?
Самі подумайте над цим.👈
01.09.2025 20:27 Ответить
01.09.2025 20:27 Ответить
 
 