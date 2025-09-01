Мужчины-студенты могут потерять отсрочку после 25 лет: в Раде зарегистрировали альтернативный законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который лишает права на отсрочку от мобилизации для некоторых студентов, которые начали обучение после 25 лет и для тех, кто вышел за пределы срока академической программы.
Об этом говорится в карточке проекта закона № 13634-1, передает Цензор.НЕТ.
Инициатором законопроекта выступил народный депутат от партии "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук.
Он предлагает внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и утвердить, что мобилизации не подлежат некоторые категории студентов, а именно:
- учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые поступили на обучение не позднее года, когда им исполняется 25;
- соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
- докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи-резиденты.
Эти категории студентов будут иметь право на отсрочку, только в том случае, если они получают образование по уровню, который выше того уровня, который они получали ранее.
В случае принятия альтернативного законопроекта, отсрочку от мобилизации будут иметь некоторые категории научно-педагогических работников, которые трудоустроены в учебных заведениях на 0,75 ставки и более, а именно:
- научные работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень,
- научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования,
- педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.
"Таким образом, расширение категорий предоставления отсрочки педагогическим и научно-педагогическим работникам высших учебных заведений независимо от наличия ученой степени не приведет к существенному сокращению мобилизационного потенциала государства", - пояснил Грищук.
В то же время право на отсрочку от мобилизации остается у аспирантов, докторантов, а также у учителей и преподавателей вузов.
А до цього зі своїми обов'язками як? Нормально справлялася?
Якісна медицина, ******* школи, гарні дороги? Добре що про податки не забували.
До речі в конституції наче обов'язок покладено на громадян.
Але у нас чомусь це стосується тільки невеликої частини не надто заможних чоловіків 25-60. Всі решта не громадяни, я так розумію
Тебе переведуть в взвод охорони чи на склад кудись. Добу відстояв - дві відпочиваєш. Часу на все вистачить.
(тільки на діловода не погоджуйся - не будеш вилізати з авральних дедлайнів )) ).
Я головний сержант штурмового взводу, а по ночам пишу матеріали службових розслідувань.
Мрію за часи, коли не буде більше подій (ЗБ, СЗЧ, травмування, смерті, тощо).
Може в відпустку вирвуся..
На ппд взагалі кілька разів привозили з учебки всі до тилових придатні та 45+. Давали можливість по відношенню перевестись, але часто просто переводили в резервну роту.
"Тебе переведуть в взвод охорони чи на склад кудись. Добу відстояв - дві відпочиваєш. Часу на все вистачить."
Там своїх вистачає, і потік людей такий що є кому на складі продукти тягати)
Насцяли на початкові і пропонуєте наступні?
Починаючи з "блокпостів" і бусифікації з вбивствами.
Який середній вік ЗСУ? 45 років! Сфігалі 50-річні дядьки мають служити з купою хронічних болячок (які "не бачить" ВЛК) у той час, як молодих здорових 18-22 років за кордон навіть відпускати стали?
Для 18-22-річних Ст. 65 не існує??
Так і відбувається, Ви підтверджуєте мої слова. Держава не виконує закони і громадяни не виконують. Хто першим повинен почати виконувати? Держава, бо громадяни її створили саме для цього і платять за уе гооші. Ось і все.
Але ні. Все для вумного наріду. Всі плюшечки.
Мобілізація і термін служби повинні бути ВИКЛЮЧНО добровільними. Тоді держава припинить думати, що в неї нескінченний "людський ресурс" бесправних кріпаків, а буде думати як зробити ризик прийнятним для людей, що можуть воювати. А командування перестане стирати людей в "стратегічних" посадках і "фортецях". І, так, якщо державі не вдасться забезпечити БАЖАННЯ більшості людей захищати країну, то Україна програла. Це і є демократія.
Самі подумайте над цим.👈