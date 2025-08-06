В "Резерв+" появилась новая отсрочка – для работников высшего и профобразования, - Минобороны
В приложении "Резерв+" добавилась новая отсрочка - для работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отсрочку могут получить научные, научно-педагогические и педагогические работники, если в Единой государственной электронной базе по вопросам образования есть:
- отметка об основном месте работы;
- подтверждение о зарплатной ставке не менее 0,75;
- отметка о том, что человек входит в кадровую группу образовательного процесса или занимает административную должность, относящуюся к преподавательской категории.
Оформляется отсрочка следующим образом: нажмите на три точки на главном экране "Резерв+", выберите пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию. Впоследствии поступит уведомление с результатом.
Если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочка в "Резерв+" не оформляется - нужно обратиться в учебное заведение - работодателя, который должен проверить и при необходимости уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
Как отмечают в Минобороны, в целом отсрочки в "Резерв+" доступны с ноября прошлого года. Сейчас 40% всех отсрочек оформляется именно в приложении.
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