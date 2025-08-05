В "Резерв+" добавилась новая отсрочка — для супругов, в которых муж или жена имеют инвалидность

В обновлении приложения "Резерв+" уже можно получить новую отсрочку - для супругов, в котором муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

Об этом сообщило Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве пояснили, что для получения этой отсрочки информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины. Также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Чтобы оформить такую отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию - и впоследствии придет уведомление с результатом.

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В Минобороны напомнили, что отсрочки в "Резерв+" запустили в ноябре прошлого года. На сегодня 40% всех отсрочек оформляют именно в приложении.