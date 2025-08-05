В "Резерв+" добавилась новая отсрочка — для супругов, в которых муж или жена имеют инвалидность
В обновлении приложения "Резерв+" уже можно получить новую отсрочку - для супругов, в котором муж или жена имеют инвалидность I или II группы.
Об этом сообщило Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве пояснили, что для получения этой отсрочки информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины. Также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.
Чтобы оформить такую отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию - и впоследствии придет уведомление с результатом.
В Минобороны напомнили, что отсрочки в "Резерв+" запустили в ноябре прошлого года. На сегодня 40% всех отсрочек оформляют именно в приложении.
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Привіт. Я зараз тобі надиктую одну історію, яка трапилася на моїй вогневій буквально от щойно.
Прийшов до нас начальник артилерії - ну, подивитися, як у нас тут усе. А в нас - взагалі все в огнях! У нас бліндаж викопаний - в нас усе зашите, стеля перекрита. Коротше, все шикарно: капонір викопаний, затягнутий сіткою. Антидроновий купол - москітна сітка зверху, усе замасковано гілками та всім іншим. Погрібок під боєкомплект викопаний і накритий. Просто плівкою накритий, щоб не мочило.
Усе, загалом, класно. І от він походив, подивився, поговорив, і каже: «Треба ще колоди зверху покласти, а то дощ піде - погрібок заллє». Ну, логічно, ясно. Кажу йому: «Та ми тільки вчора ввечері приїхали, а ви вже зранку тут».
І от, після того, як він поїхав, через 15 хвилин починається цирк: «А хто старший? А хто на позиції? А чого у вас усе хріново? А чого у вас колеса від гармати не прикриті мішками з піском, щоб осколками не посікло?»
А ми не знаємо, де взяти ті мішки. Тут немає магазину мішків. І пісок тут теж ніхто не продає - його треба привозити. Тобто, швидко це не виправиш.
А я кажу: «Хлопці, давайте подивимося - 2 банки Екофлоу куплені за наші гроші. Шнури, вся електрика - за наші гроші. Старлінк куплений за наші гроші й оплачується з наших грошей. У нас два Старлінки: один на позиції, другий - у хаті. Генератор куплений за наші гроші. Плівка, якою все накриваємо - за наші. Скоби, бл*ть, якими ми колоди скріплюємо на бліндажі - теж за наші. Їжу ми собі самі купуємо на бойові, і ви нам навіть тієї сотки не платите, п*си».
Розумієш? Усе зроблено за наш кошт. І замість того, щоб прийти, подивитись і похвалити, що в нас побут налагоджений, зв'язок працює, електрика є, гармата захищена і замаскована - він усе одно, с*ка, знайшов до*обку.
І ще й не нам щось сказав. Пішов і давай комбата дрючити, що в нас усе погано. Та хто після цього в цій ї*аній армії буде далі служити?
Я не дивуюсь, чому в нас стільки демотивованих. Бо ви, замість того щоб...
Я вже мовчу про нагороди. Просто прийди і скажи: «Блін, пацани, красунчики». Потисни руку й тихо піди, щоб тебе ще не пристрелили.
Ні, бл*ть. Прийшов, покивав гривою, пішов - і всіх натягнув. Розумієш, яка с*ка? І ще й нічого прямо не сказав, а пішов за спиною - комбатам виносити мозок.
Хто буде в цій армії воювати? Ви ж тільки БК даєте, іноді якусь зимову форму. А побуту - взагалі ніякого.
От і все. Висказався. Полегшало. Вибач, що на тобі це виговорив.
(с) Ігор Луценко (https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/share/1AvkZJTXSo/)
Щось ждуни переходять в статус прідатєлєй расіі-******...