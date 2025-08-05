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Новини Відстрочка від мобілізації Відстрочки у Резерв+
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У "Резерв+" додалася нова відстрочка – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність

У Резерв+ з’явилася нова відстрочка для військовозобов’язаних

В оновленні застосунку "Резерв+" вже можна отримати нову відстрочку –– для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Про це повідомило Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві пояснили, що для отримання цієї відстрочки інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України. Також необхідно мати запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Щоб оформити таку відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення з результатом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони запускає бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+"

У Міноборони нагадали, що відстрочки в "Резерв+" запустили торік у листопаді. На сьогодні 40% усіх відстрочок оформлюють саме в застосунку.

Автор: 

люди з інвалідністю (262) Міноборони (7610) мобілізація (3184) Резерв+ (87)


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Топ коментарі
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Микола Кущ

Привіт. Я зараз тобі надиктую одну історію, яка трапилася на моїй вогневій буквально от щойно.

Прийшов до нас начальник артилерії - ну, подивитися, як у нас тут усе. А в нас - взагалі все в огнях! У нас бліндаж викопаний - в нас усе зашите, стеля перекрита. Коротше, все шикарно: капонір викопаний, затягнутий сіткою. Антидроновий купол - москітна сітка зверху, усе замасковано гілками та всім іншим. Погрібок під боєкомплект викопаний і накритий. Просто плівкою накритий, щоб не мочило.

Усе, загалом, класно. І от він походив, подивився, поговорив, і каже: «Треба ще колоди зверху покласти, а то дощ піде - погрібок заллє». Ну, логічно, ясно. Кажу йому: «Та ми тільки вчора ввечері приїхали, а ви вже зранку тут».

І от, після того, як він поїхав, через 15 хвилин починається цирк: «А хто старший? А хто на позиції? А чого у вас усе хріново? А чого у вас колеса від гармати не прикриті мішками з піском, щоб осколками не посікло?»

А ми не знаємо, де взяти ті мішки. Тут немає магазину мішків. І пісок тут теж ніхто не продає - його треба привозити. Тобто, швидко це не виправиш.

А я кажу: «Хлопці, давайте подивимося - 2 банки Екофлоу куплені за наші гроші. Шнури, вся електрика - за наші гроші. Старлінк куплений за наші гроші й оплачується з наших грошей. У нас два Старлінки: один на позиції, другий - у хаті. Генератор куплений за наші гроші. Плівка, якою все накриваємо - за наші. Скоби, бл*ть, якими ми колоди скріплюємо на бліндажі - теж за наші. Їжу ми собі самі купуємо на бойові, і ви нам навіть тієї сотки не платите, п*си».

Розумієш? Усе зроблено за наш кошт. І замість того, щоб прийти, подивитись і похвалити, що в нас побут налагоджений, зв'язок працює, електрика є, гармата захищена і замаскована - він усе одно, с*ка, знайшов до*обку.

І ще й не нам щось сказав. Пішов і давай комбата дрючити, що в нас усе погано. Та хто після цього в цій ї*аній армії буде далі служити?

Я не дивуюсь, чому в нас стільки демотивованих. Бо ви, замість того щоб...

Я вже мовчу про нагороди. Просто прийди і скажи: «Блін, пацани, красунчики». Потисни руку й тихо піди, щоб тебе ще не пристрелили.

Ні, бл*ть. Прийшов, покивав гривою, пішов - і всіх натягнув. Розумієш, яка с*ка? І ще й нічого прямо не сказав, а пішов за спиною - комбатам виносити мозок.

Хто буде в цій армії воювати? Ви ж тільки БК даєте, іноді якусь зимову форму. А побуту - взагалі ніякого.

От і все. Висказався. Полегшало. Вибач, що на тобі це виговорив.

(с) Ігор Луценко (https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/share/1AvkZJTXSo/)
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05.08.2025 19:23 Відповісти
+3
Скільки бабла зарили?
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05.08.2025 19:15 Відповісти
+3
Оце зараз піде вал таких шлюбів.
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05.08.2025 19:21 Відповісти
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Скільки бабла зарили?
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05.08.2025 19:15 Відповісти
А есть в резерве+ отсрочька(сосочька) от призеденстаа?
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05.08.2025 19:16 Відповісти
Оце зараз піде вал таких шлюбів.
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05.08.2025 19:21 Відповісти
Бум уже давно произошел. Многие даже из страны уехали таким путем. Ситуация с "резервом+" лишь позволит иметь подтверждение такого бронирования в приложении. Так что на количество браков это не особо повлияет.
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05.08.2025 19:59 Відповісти
Микола Кущ

Привіт. Я зараз тобі надиктую одну історію, яка трапилася на моїй вогневій буквально от щойно.

Прийшов до нас начальник артилерії - ну, подивитися, як у нас тут усе. А в нас - взагалі все в огнях! У нас бліндаж викопаний - в нас усе зашите, стеля перекрита. Коротше, все шикарно: капонір викопаний, затягнутий сіткою. Антидроновий купол - москітна сітка зверху, усе замасковано гілками та всім іншим. Погрібок під боєкомплект викопаний і накритий. Просто плівкою накритий, щоб не мочило.

Усе, загалом, класно. І от він походив, подивився, поговорив, і каже: «Треба ще колоди зверху покласти, а то дощ піде - погрібок заллє». Ну, логічно, ясно. Кажу йому: «Та ми тільки вчора ввечері приїхали, а ви вже зранку тут».

І от, після того, як він поїхав, через 15 хвилин починається цирк: «А хто старший? А хто на позиції? А чого у вас усе хріново? А чого у вас колеса від гармати не прикриті мішками з піском, щоб осколками не посікло?»

А ми не знаємо, де взяти ті мішки. Тут немає магазину мішків. І пісок тут теж ніхто не продає - його треба привозити. Тобто, швидко це не виправиш.

А я кажу: «Хлопці, давайте подивимося - 2 банки Екофлоу куплені за наші гроші. Шнури, вся електрика - за наші гроші. Старлінк куплений за наші гроші й оплачується з наших грошей. У нас два Старлінки: один на позиції, другий - у хаті. Генератор куплений за наші гроші. Плівка, якою все накриваємо - за наші. Скоби, бл*ть, якими ми колоди скріплюємо на бліндажі - теж за наші. Їжу ми собі самі купуємо на бойові, і ви нам навіть тієї сотки не платите, п*си».

Розумієш? Усе зроблено за наш кошт. І замість того, щоб прийти, подивитись і похвалити, що в нас побут налагоджений, зв'язок працює, електрика є, гармата захищена і замаскована - він усе одно, с*ка, знайшов до*обку.

І ще й не нам щось сказав. Пішов і давай комбата дрючити, що в нас усе погано. Та хто після цього в цій ї*аній армії буде далі служити?

Я не дивуюсь, чому в нас стільки демотивованих. Бо ви, замість того щоб...

Я вже мовчу про нагороди. Просто прийди і скажи: «Блін, пацани, красунчики». Потисни руку й тихо піди, щоб тебе ще не пристрелили.

Ні, бл*ть. Прийшов, покивав гривою, пішов - і всіх натягнув. Розумієш, яка с*ка? І ще й нічого прямо не сказав, а пішов за спиною - комбатам виносити мозок.

Хто буде в цій армії воювати? Ви ж тільки БК даєте, іноді якусь зимову форму. А побуту - взагалі ніякого.

От і все. Висказався. Полегшало. Вибач, що на тобі це виговорив.

(с) Ігор Луценко (https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/share/1AvkZJTXSo/)
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05.08.2025 19:23 Відповісти
Казочку для лохів роказав--пішов пиво пити.
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05.08.2025 20:43 Відповісти
Прокурори з полегшенням зітхнули...
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05.08.2025 19:43 Відповісти
Моя сусідка, двометрова, рускоязична кобила, раптом смертельно захворіла і звалила лєчіцца в штати. К врагам расіі! А муш ійо - опєкун...
Щось ждуни переходять в статус прідатєлєй расіі-******...
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05.08.2025 20:08 Відповісти
Влада все робить щоб зірвати мобілізацію і здати Україну путіну. Кожний день залишаємо територію ворогу і придумуємо різні способи ,щоб руйнувати ЗСУ А іще красти,красти,красти.
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05.08.2025 20:46 Відповісти
 
 