У "Резерв+" додалася нова відстрочка – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність
В оновленні застосунку "Резерв+" вже можна отримати нову відстрочку –– для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.
Про це повідомило Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві пояснили, що для отримання цієї відстрочки інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України. Також необхідно мати запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.
Щоб оформити таку відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення з результатом.
У Міноборони нагадали, що відстрочки в "Резерв+" запустили торік у листопаді. На сьогодні 40% усіх відстрочок оформлюють саме в застосунку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Привіт. Я зараз тобі надиктую одну історію, яка трапилася на моїй вогневій буквально от щойно.
Прийшов до нас начальник артилерії - ну, подивитися, як у нас тут усе. А в нас - взагалі все в огнях! У нас бліндаж викопаний - в нас усе зашите, стеля перекрита. Коротше, все шикарно: капонір викопаний, затягнутий сіткою. Антидроновий купол - москітна сітка зверху, усе замасковано гілками та всім іншим. Погрібок під боєкомплект викопаний і накритий. Просто плівкою накритий, щоб не мочило.
Усе, загалом, класно. І от він походив, подивився, поговорив, і каже: «Треба ще колоди зверху покласти, а то дощ піде - погрібок заллє». Ну, логічно, ясно. Кажу йому: «Та ми тільки вчора ввечері приїхали, а ви вже зранку тут».
І от, після того, як він поїхав, через 15 хвилин починається цирк: «А хто старший? А хто на позиції? А чого у вас усе хріново? А чого у вас колеса від гармати не прикриті мішками з піском, щоб осколками не посікло?»
А ми не знаємо, де взяти ті мішки. Тут немає магазину мішків. І пісок тут теж ніхто не продає - його треба привозити. Тобто, швидко це не виправиш.
А я кажу: «Хлопці, давайте подивимося - 2 банки Екофлоу куплені за наші гроші. Шнури, вся електрика - за наші гроші. Старлінк куплений за наші гроші й оплачується з наших грошей. У нас два Старлінки: один на позиції, другий - у хаті. Генератор куплений за наші гроші. Плівка, якою все накриваємо - за наші. Скоби, бл*ть, якими ми колоди скріплюємо на бліндажі - теж за наші. Їжу ми собі самі купуємо на бойові, і ви нам навіть тієї сотки не платите, п*си».
Розумієш? Усе зроблено за наш кошт. І замість того, щоб прийти, подивитись і похвалити, що в нас побут налагоджений, зв'язок працює, електрика є, гармата захищена і замаскована - він усе одно, с*ка, знайшов до*обку.
І ще й не нам щось сказав. Пішов і давай комбата дрючити, що в нас усе погано. Та хто після цього в цій ї*аній армії буде далі служити?
Я не дивуюсь, чому в нас стільки демотивованих. Бо ви, замість того щоб...
Я вже мовчу про нагороди. Просто прийди і скажи: «Блін, пацани, красунчики». Потисни руку й тихо піди, щоб тебе ще не пристрелили.
Ні, бл*ть. Прийшов, покивав гривою, пішов - і всіх натягнув. Розумієш, яка с*ка? І ще й нічого прямо не сказав, а пішов за спиною - комбатам виносити мозок.
Хто буде в цій армії воювати? Ви ж тільки БК даєте, іноді якусь зимову форму. А побуту - взагалі ніякого.
От і все. Висказався. Полегшало. Вибач, що на тобі це виговорив.
(с) Ігор Луценко (https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/share/1AvkZJTXSo/)
Щось ждуни переходять в статус прідатєлєй расіі-******...