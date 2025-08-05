У "Резерв+" додалася нова відстрочка – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність

В оновленні застосунку "Резерв+" вже можна отримати нову відстрочку –– для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Про це повідомило Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві пояснили, що для отримання цієї відстрочки інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України. Також необхідно мати запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Щоб оформити таку відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення з результатом.

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У Міноборони нагадали, що відстрочки в "Резерв+" запустили торік у листопаді. На сьогодні 40% усіх відстрочок оформлюють саме в застосунку.