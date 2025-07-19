Міноборони запускає бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+"

У Міністерстві оборони оголосили про старт бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+".

Про це в соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запускаємо бета-тестування майбутніх відстрочок у Резерв+. Долучайтесь, щоб у момент запуску сервіс працював злагоджено", - написала посадовиця.

Зазначається, що учасники тестування стануть першими, хто отримає доступ до оновленої функціональності сервісу.

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