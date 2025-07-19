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Минобороны запускает бета-тестирование новых отсрочек в "Резерв+"
В Министерстве обороны объявили о старте бета-тестирования новых отсрочек в "Резерв+".
Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Запускаем бета-тестирование будущих отсрочек в Резерв+. Присоединяйтесь, чтобы в момент запуска сервис работал слаженно", - написала чиновница.
Отмечается, что участники тестирования станут первыми, кто получит доступ к обновленной функциональности сервиса.
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Влад #584963
показать весь комментарий19.07.2025 09:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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