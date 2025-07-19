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Новости Отсрочки в Резерв+
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Минобороны запускает бета-тестирование новых отсрочек в "Резерв+"

резерв

В Министерстве обороны объявили о старте бета-тестирования новых отсрочек в "Резерв+".

Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Запускаем бета-тестирование будущих отсрочек в Резерв+. Присоединяйтесь, чтобы в момент запуска сервис работал слаженно", - написала чиновница.

Отмечается, что участники тестирования станут первыми, кто получит доступ к обновленной функциональности сервиса.

отсрочки

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Автор: 

Минобороны (9500) тестирование (496) Черногоренко Екатерина (125) Резерв+ (74)


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чергова версія ,,развод+,, нагадує обновлення мобільний додаток он-лайн казіно,де ти входячі крутиш рулетку і не знаєш що тобі сьогодні випаде
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19.07.2025 09:14 Ответить
 
 