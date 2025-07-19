Минобороны запускает бета-тестирование новых отсрочек в "Резерв+"

В Министерстве обороны объявили о старте бета-тестирования новых отсрочек в "Резерв+".

Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Запускаем бета-тестирование будущих отсрочек в Резерв+. Присоединяйтесь, чтобы в момент запуска сервис работал слаженно", - написала чиновница.

Отмечается, что участники тестирования станут первыми, кто получит доступ к обновленной функциональности сервиса.

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