У "Резерв+ " з’явилася нова відстрочка – для працівників вищої та профосвіти, - Міноборони

У застосунку "Резерв+" додалася нова відстрочка — для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відстрочку можуть отримати наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо в Єдиній державній електронній базі з питань освіти є:

відмітка про основне місце роботи;

підтвердження про зарплатну ставку не меншу за 0,75;

відмітка про те, що людина входить у кадрову групу освітнього процесу або обіймає адміністративну посаду, що належить до викладацької категорії.

Оформлюється відстрочка наступним чином: натисніть на три крапки на головному екрані Резерв+, виберіть пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію. Згодом надійде сповіщення з результатом.

Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

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Як зазначають у Міноборони, загалом відстрочки в Резерв+ доступні з листопада минулого року. Зараз 40% усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.