Чоловіки-студенти можуть втратити відстрочку після 25 років: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який позбавляє права на відстрочку від мобілізації для деяких студентів, які почали навчання після 25 років та для тих, хто вийшов за межі терміну академічної програми.

Про це йдеться в картці проєкту закону № 13634-1, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат від партії "Слуга народу" та член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук.

Він пропонує внести зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та затвердити, що мобілізації не підлягають деякі категорії студентів, а саме:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти й здобувачі фахової передвищої освіти, які вступили на навчання не пізніше року, коли їм виповнюється 25 ;

; здобувачі вищої освіти у межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Ці категорії студентів матимуть право на відстрочку, лише тому випадку, якщо вони здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, який вони здобували раніше.

У разі ухвалення альтернативного законопроєкту, відстрочку від мобілізації матимуть деякі категорії науково-педагогічних працівників, які працевлаштовані у закладах освіти на 0,75 ставки й більше, а саме:

наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,

науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,

педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

"Таким чином, розширення категорій надання відстрочки педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти незалежно від наявності наукового ступеня не призведе до суттєвого скорочення мобілізаційного потенціалу держави", - пояснив Грищук.

Водночас право на відстрочку від мобілізації залишається в аспірантів, докторантів, а також у вчителів та викладачів вишів.