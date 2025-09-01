УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9741 відвідувач онлайн
Новини Відстрочка від мобілізації
2 201 34

Чоловіки-студенти можуть втратити відстрочку після 25 років: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт

Чоловіки, які почали навчання після 25 років, не матимуть відстрочки

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який позбавляє права на відстрочку від мобілізації для деяких студентів, які почали навчання після 25 років та для тих, хто вийшов за межі терміну академічної програми.

Про це йдеться в картці проєкту закону № 13634-1, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат від партії "Слуга народу" та член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук.

Він пропонує внести зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та затвердити, що мобілізації не підлягають деякі категорії студентів, а саме:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти й здобувачі фахової передвищої освіти, які вступили на навчання не пізніше року, коли їм виповнюється 25;
  • здобувачі вищої освіти у межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
  • докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлення роспропаганди про масовий відтік 18-22 річних чоловіків з України – брехня, - ДПСУ

Ці категорії студентів матимуть право на відстрочку, лише тому випадку, якщо вони здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, який вони здобували раніше.

У разі ухвалення альтернативного законопроєкту, відстрочку від мобілізації матимуть деякі категорії науково-педагогічних працівників, які працевлаштовані у закладах освіти на 0,75 ставки й більше, а саме:

  • наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,
  • науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,
  • педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

"Таким чином, розширення категорій надання відстрочки педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти незалежно від наявності наукового ступеня не призведе до суттєвого скорочення мобілізаційного потенціалу держави", - пояснив Грищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+ " з’явилася нова відстрочка – для працівників вищої та профосвіти, - Міноборони

Водночас право на відстрочку від мобілізації залишається в аспірантів, докторантів, а також у вчителів та викладачів вишів.

Автор: 

ВР (15200) законопроєкт (3701) студенти (458) чоловіки (174) мобілізація (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
термін президенства 5 років,потім все інше
показати весь коментар
01.09.2025 19:05 Відповісти
+5
А не спадало Вам на думку, чому 65 стаття - шістдесят п'ята? Не перша, не друга і, навіть, не десята? Тому що спочатку права, потім обов'язки. Щось там вякати про обов'язки держава може тільки забезпечивши ціоковите дотримання прав і свобод людини. Інакше суспільний договір не працює, що ми і спостерігаємо в нашій країні.
показати весь коментар
01.09.2025 19:09 Відповісти
+4
Подобається це диванним воїнам і нафронтникам чи ні, але права є у всіх.
показати весь коментар
01.09.2025 19:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це пряме порушення Конституційних прав українців. за це і перевибори можна призначити.
показати весь коментар
01.09.2025 18:54 Відповісти
Перевибори вже давно потрібно було призначити. Або сміливців мало або грошей не вистачає.
показати весь коментар
01.09.2025 18:57 Відповісти
нажаль і в них є права.
показати весь коментар
01.09.2025 19:00 Відповісти
Подобається це диванним воїнам і нафронтникам чи ні, але права є у всіх.
показати весь коментар
01.09.2025 19:02 Відповісти
Ти живий ще кацапа боянОВ ... Йди воюй, не відволікайся на форуми .
показати весь коментар
01.09.2025 19:24 Відповісти
Давно хотів вищу освіту, особливо тоді коли мою кандидатуру в держструктуру відхилили через відсутність ВО. Але я подумав, що це буде ухилянням, тому вирішив почекати. Коли вже мобілізовували, то казали що я зможу безкоштовно вступити у виш. Але куди там, по перше часу вистачає ледве щоб відпочити, по друге навіть з моїм зором -11 і астигматизмом в 4.0 мене фіг хтось спише (тільки коли впаде), і взагалі мене послали в дшв і намагались записати на штурми. Про які права ти пишеш якщо в солдатів тих прав майже немає?
показати весь коментар
01.09.2025 19:43 Відповісти
нужно сдохнуть не за фуеву душу?
показати весь коментар
01.09.2025 19:44 Відповісти
В конституції щось про студентів і відстрочки є? Порушенням по відношенню до інших громадян якраз і є ті відстрочки скоріше
показати весь коментар
01.09.2025 18:58 Відповісти
я щось про відстрочки писав? де ви це побачили? а право на здобуття вищої освіти має кожен українець! і пофіг хотєлки зеленої наволочі!
показати весь коментар
01.09.2025 19:04 Відповісти
65 стаття Конституції. Потім все решта.
показати весь коментар
01.09.2025 19:02 Відповісти
термін президенства 5 років,потім все інше
показати весь коментар
01.09.2025 19:05 Відповісти
65 виконали - потім вимагайте щось.
показати весь коментар
01.09.2025 19:22 Відповісти
я негатвно відношусь до ухилянтів. дуже негативно. але ще гірше до захопившого владу зеленського.
показати весь коментар
01.09.2025 19:26 Відповісти
Що це ви, шановний, обскакали статті 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63?
Насцяли на початкові і пропонуєте наступні?
показати весь коментар
01.09.2025 19:08 Відповісти
Ви 65 виконали що про інші згадуєте? Схера умовний Василь має тягнути лямку і за себе, і за Вас, красивого? Як телефон відремонтувати то ніхто не кричить "чо я маю за це платити", а як виконати обовязок перед державою яка решту статей забезпечує - нє, а чо я? Хай депутати йдуть".
показати весь коментар
01.09.2025 19:25 Відповісти
"обовязок перед державою яка решту статей забезпечує " - оце цікаво. Тут більш розгорнуто напишіть, розкрийте всім очі.
Починаючи з "блокпостів" і бусифікації з вбивствами.
показати весь коментар
01.09.2025 19:37 Відповісти
А не спадало Вам на думку, чому 65 стаття - шістдесят п'ята? Не перша, не друга і, навіть, не десята? Тому що спочатку права, потім обов'язки. Щось там вякати про обов'язки держава може тільки забезпечивши ціоковите дотримання прав і свобод людини. Інакше суспільний договір не працює, що ми і спостерігаємо в нашій країні.
показати весь коментар
01.09.2025 19:09 Відповісти
А Вам не спадало на думку, що порядок статей у Конституції не є відмазкою? Закони, млять, не виконуються за принципом "спочатку отут виконуємо, а потім вже тут". Вони або виконуються взагалі, або не виконуються з усіма наслідками, це вчать дітки у 9 класі, а дослі дядьки, які сруться четвертий рік з хати вийти, крутять своїм розумінням законів як циган сонцем "тут мені подобається, то це правильна норма, а тут не подобається - неправильна норма". Вам врешті-решт не спадало на думку, що якщо не виконати 65, то просто нікому буде забезпечувати решту статей?
показати весь коментар
01.09.2025 19:20 Відповісти
Ну так тоді давайте по-чесному: служити мають не дорослі дядьки, а МОЛОДЬ! Який вік мобілізації в Ізраїлі? 18-41! Який середній вік армії США? 23 роки! З якого віку призивали в Другу світову, Корейську, В'єтнамську війни, арабо-ізраїльські конфлікти, Афган? З 18-20 років!
Який середній вік ЗСУ? 45 років! Сфігалі 50-річні дядьки мають служити з купою хронічних болячок (які "не бачить" ВЛК) у той час, як молодих здорових 18-22 років за кордон навіть відпускати стали?
показати весь коментар
01.09.2025 19:47 Відповісти
Коли 18-22-річних випускають, а 50-річних ні, то хіба це не дискримінація, яка прямо заборонена Конституцією?
Для 18-22-річних Ст. 65 не існує??
показати весь коментар
01.09.2025 19:48 Відповісти
Вони або виконуються взагалі, або не виконуються з усіма наслідками
Так і відбувається, Ви підтверджуєте мої слова. Держава не виконує закони і громадяни не виконують. Хто першим повинен почати виконувати? Держава, бо громадяни її створили саме для цього і платять за уе гооші. Ось і все.
показати весь коментар
01.09.2025 19:58 Відповісти
А їх зелена ботоферма не думає - це важко. Копіпастити методичку це максимум на що там розумових здібностей вистачає.
показати весь коментар
01.09.2025 19:31 Відповісти
Можливість відмовится від громадянтсва в односторонньому порядку, швидко і просто. Потім все решта.
показати весь коментар
01.09.2025 19:44 Відповісти
17- 18 р. (закінчення школи) + 5 років у вищі. Хто буде чекати 25 щоб пійти на війну? Тільки слухачі військових закладів
показати весь коментар
01.09.2025 18:59 Відповісти
Я вже було подумав що цей слуга пропонує проект закону - всім тим хто в раді і кому більше 25 - скасовують відстрочку.
Але ні. Все для вумного наріду. Всі плюшечки.
показати весь коментар
01.09.2025 19:03 Відповісти
давно пора!треба мобілізувати з 18ого віку! дідами війну не виграти!
показати весь коментар
01.09.2025 19:04 Відповісти
Не должно быть никаких отсрочек для обучения. Во время всех войн студенты служили. Воевать должны молодые и здоровые с 18 до 45. Обучение за взятки - это не повод не защищать Родину.
показати весь коментар
01.09.2025 19:06 Відповісти
Замість того щоб повернути загальну військову службу з 18 років і зробити її обовязковою і невідворотною. До 20 всі чоловіки України мають пройти базовий курс військової підготовки, а не отримувати фіктивні дипломи про "псевдовищу дистанційну освіту". Як "вища освіта", особливо гуманітарна!, допоможе вижити на полі бою в 25 та ще й перемагати ворогів яких з дитячого садка вчать вбивати?
показати весь коментар
01.09.2025 19:14 Відповісти
Ну слава Богу а то у племінника в групі на денному відділенні 5 дядьків за 40 яких майже ні хто не бачив,але сесії успішно здають.
показати весь коментар
01.09.2025 19:21 Відповісти
Схожа ситуація в селі. Поки я і хлопці воюють, хитровиєані через якогось хра зненацька стали студентами. В 30-40 годочків... Неуки, які ще на 3-ки вчились...
показати весь коментар
01.09.2025 19:40 Відповісти
Емм, так відстрочку за другу вищу ж уже давно прибрали... Нафіга їм тоді вчитися?
показати весь коментар
01.09.2025 19:42 Відповісти
Якось дивно, що хронічні ухилянти з ВР, приймають рішення про відстрочки!
показати весь коментар
01.09.2025 19:47 Відповісти
Коли ж ви позбудетеся совка в голові? Ви всі, хто з диванів волає про "долг родінє, всє на фронт і нє шагу назад". Ваші архаїчні погляди просто смішні в ********* світі.
Мобілізація і термін служби повинні бути ВИКЛЮЧНО добровільними. Тоді держава припинить думати, що в неї нескінченний "людський ресурс" бесправних кріпаків, а буде думати як зробити ризик прийнятним для людей, що можуть воювати. А командування перестане стирати людей в "стратегічних" посадках і "фортецях". І, так, якщо державі не вдасться забезпечити БАЖАННЯ більшості людей захищати країну, то Україна програла. Це і є демократія.
показати весь коментар
01.09.2025 20:06 Відповісти
 
 