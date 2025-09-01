УКР
Повідомлення роспропаганди про масовий відтік 18-22 річних чоловіків з України – брехня, - ДПСУ

У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордонах та виїзд чоловіків віком 18-22 роки

Інформація, яку російська пропаганда активно поширює з 28 серпня про масовий відтік чоловіків віком 18-22 роки, штурми на кордонах та черги людей, які хочуть виїхати з України, є неправдивою. Останніми днями до країни в’їжджає більше людей, ніж виїжджає.

Про це у коментарі для Еспресо розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна прикордонна служба наводить дані, не поділяючи на вікові категорії – це стосується і 18-22 річних, і 30-річних, і 40-річних. Але наші інспектори у кожному пункті пропуску приділяють увагу аналізу, наскільки збільшився потік цієї категорії громадян і наскільки активно чоловіки цієї групи перетинають кордон. Можу відразу визначити – ті інформаційні повідомлення, які з 28 числа активно поширювала російська пропаганда, про масовий відтік громадян, масовий перетин і штурми кордонів, формування черги з охочих виїхати – все це брехня. 28 серпня, коли набрала чинності постанова Кабміну і надали дозвіл на перетин кордону чоловіків 18-22 років включно, не лише ця категорія чоловіків була на кордоні, хоч вона і справді була присутня. Жодного збільшення пасажиропотоку не відбулось", - пояснив Демченко.

На пасажиропотік впливав літній період. У вересні, кажуть в ДПСУ, також перетин на кордоні може триматись на досить високому рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні фіксується як виїзд, так і в’їзд чоловіків віком 18-22 роки, - ДПСУ

"Для прикладу, 28 серпня кордон перетнуло 127 тис. громадян, як на в'їзд, так і на виїзд. Днем раніше – 27 серпня пасажиропотік був на такому ж самому рівні. Але і 28, і 29, і 30, і 31 – йде перевага на в'їзд в Україну. Тобто більше українців повертаються", – наголосив він. Така ж сама ситуація була і у 2024 році.

За його словами, аналіз спостережень на пунктах пропуску показує, що категорія громадян від 18 до 22 років включно, якій тепер дозволено перетинати кордон у час дії воєнного стану, також перетинає кордон, як на виїзд з України, так і на в'їзд.

Якщо розтлумачити, як і з яким документами можуть перетинати кордон чоловіки 18-22 років, то необхідно мати закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ, яким може бути в паперовій або електронній формі. 

Читайте також: Виїзд чоловіків 18-22 років: черги на словацькому кордоні пояснюються закінченням сезону відпусток, - ДПСУ

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років (оновлено)

+15
Ошалеле ІПСО! Навпаки! Назад всі побігли!
показати весь коментар
01.09.2025 18:04 Відповісти
+12
і про призедента та його прохфєсіаналізм

показати весь коментар
01.09.2025 18:12 Відповісти
+7
От багатьом людям хочеться знати одне ,
для чого випускати здорових хлопців за кордон ,
щоби що , довести що у нас преЗедент лояльний
до молодих вояк , бо нехай воюють чоловіки віком 60+ ?
При владі в нашій краіні зрадники , популісти і злодії 😡
показати весь коментар
01.09.2025 18:10 Відповісти
Можно подумати, що хтось десь чекає наших дивних людей, що страждають клоунофілією в дуже важкій формі.
показати весь коментар
01.09.2025 18:03 Відповісти
Ошалеле ІПСО! Навпаки! Назад всі побігли!
показати весь коментар
01.09.2025 18:04 Відповісти
Рюзкє, ну ти ж таке рюзкє-бль... Ти думав, що твої вузенькі оченята ніхто не бачить? Тебе не врятують і чорні-чорні-чорні окуляри...
показати весь коментар
01.09.2025 18:50 Відповісти
А зачем это надо было совмещать с +/- 1 сентября, когда и так куча народа ездит туда-сюда? Не могли потерпеть 2 недели? Или в этом и было задание }{уйла и его пропаганды?
показати весь коментар
01.09.2025 18:05 Відповісти
От багатьом людям хочеться знати одне ,
для чого випускати здорових хлопців за кордон ,
щоби що , довести що у нас преЗедент лояльний
до молодих вояк , бо нехай воюють чоловіки віком 60+ ?
При владі в нашій краіні зрадники , популісти і злодії 😡
показати весь коментар
01.09.2025 18:10 Відповісти
Довести,що ЗЕ дебіл і Конституції не читав.Мета проста-подальший розкол суспільства.Оманска гнида завдання по знищенню України не знінила
показати весь коментар
01.09.2025 18:14 Відповісти
Єрмаку так на зустрічі зі студентами насовали, шо вони моментально протягли закон шоб дати їм звалити.
показати весь коментар
01.09.2025 18:22 Відповісти
а для чого взагалі людей не випускати?
показати весь коментар
01.09.2025 18:31 Відповісти
Випускати потрібно, щоб українець почувався людиною і хотів захищати свою державу
показати весь коментар
01.09.2025 18:59 Відповісти
і про призедента та його прохфєсіаналізм

показати весь коментар
01.09.2025 18:12 Відповісти
Ага...всі повернуться для зустрічі з "любим" ТЦК.
показати весь коментар
01.09.2025 18:16 Відповісти
Враховуючи,що ця влада зеригів ніколи не брехала,сумнівів ніяких,що іпсо
показати весь коментар
01.09.2025 18:17 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2025 18:20 Відповісти
Улюбленець Юга-Вастока-***...
показати весь коментар
01.09.2025 18:46 Відповісти
Налажали з черговим "законом" а потім жаліються на ІПСО. Виродки зелені.
показати весь коментар
01.09.2025 18:20 Відповісти
у кого є гроші або голова на плечах звісно поїде. Тому дайте Стефанчуку та Дермаку по кулемету, а зелі - парабелум, хай принаймі свої посади захищають
показати весь коментар
01.09.2025 18:20 Відповісти
Там є Татаров з кулеметом. Раптом що, чєчєнцав постріляє.
показати весь коментар
01.09.2025 18:25 Відповісти
Ну якщо з України чоловіки не тікають, то чому ці обмеження не зняти для всіх, а я вам скажу чому, тому що це бізнес, на якому влада дуже непогано заробляє.
показати весь коментар
01.09.2025 18:29 Відповісти
Жонглювання цифрами, просто напишіть скільки за 4 дні виїхало хлопців у віці 18-22? Чи це також військова таємниця?
показати весь коментар
01.09.2025 18:34 Відповісти
Щас я увидела фото первого курса КНУ и там практически все первокурсников- девушки. Интересно; куда все парни подевались?
показати весь коментар
01.09.2025 18:36 Відповісти
Вони виїхали до 18. А тепер за цим законом зможуть спокійно залишатись, та навчатись до 22. Це й є його позитивним моментом. Купу негативу тут й так вже обсмоктали.
показати весь коментар
01.09.2025 19:03 Відповісти
Віримо.... Всі хлопці кого знаю 18-23 збирають речі, але тільки не в Україну. Навіть ті кто з помпою і патриотизмом повернувся у 2022-2023.
показати весь коментар
01.09.2025 18:45 Відповісти
Дело не массовости выезда. Беда в другом. Все выезжающие уже согласны как бы не возвращаться в 22 г! Это не беженцы от войны и бомбёжек с детьми и подобное. Такие уезжают с вариантом навсегда. И одни мужчины это. Тема не простая---но призывать на срочную можно и нужно было с 20 лет. И конечно потом призывать на боевые действия. Ведь у нас война за свободу и независимость страны и народа. За это и в 16 лет шли воевать в разные времена и войны. И конечно шли и в 60 лет. Кто считал это важным для себя. Будут фиктивные браки, учёба, переезды из страны в страну и даже на другой континент. Непродуманное решение совсем.
показати весь коментар
01.09.2025 19:30 Відповісти
сваха 8 годин стояла на кардоні,- їхала автобусом,- брешить далі потвори
показати весь коментар
01.09.2025 20:09 Відповісти
 
 