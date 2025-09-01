Повідомлення роспропаганди про масовий відтік 18-22 річних чоловіків з України – брехня, - ДПСУ

Інформація, яку російська пропаганда активно поширює з 28 серпня про масовий відтік чоловіків віком 18-22 роки, штурми на кордонах та черги людей, які хочуть виїхати з України, є неправдивою. Останніми днями до країни в’їжджає більше людей, ніж виїжджає.

Про це у коментарі для Еспресо розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна прикордонна служба наводить дані, не поділяючи на вікові категорії – це стосується і 18-22 річних, і 30-річних, і 40-річних. Але наші інспектори у кожному пункті пропуску приділяють увагу аналізу, наскільки збільшився потік цієї категорії громадян і наскільки активно чоловіки цієї групи перетинають кордон. Можу відразу визначити – ті інформаційні повідомлення, які з 28 числа активно поширювала російська пропаганда, про масовий відтік громадян, масовий перетин і штурми кордонів, формування черги з охочих виїхати – все це брехня. 28 серпня, коли набрала чинності постанова Кабміну і надали дозвіл на перетин кордону чоловіків 18-22 років включно, не лише ця категорія чоловіків була на кордоні, хоч вона і справді була присутня. Жодного збільшення пасажиропотоку не відбулось", - пояснив Демченко.

На пасажиропотік впливав літній період. У вересні, кажуть в ДПСУ, також перетин на кордоні може триматись на досить високому рівні.

"Для прикладу, 28 серпня кордон перетнуло 127 тис. громадян, як на в'їзд, так і на виїзд. Днем раніше – 27 серпня пасажиропотік був на такому ж самому рівні. Але і 28, і 29, і 30, і 31 – йде перевага на в'їзд в Україну. Тобто більше українців повертаються", – наголосив він. Така ж сама ситуація була і у 2024 році.

За його словами, аналіз спостережень на пунктах пропуску показує, що категорія громадян від 18 до 22 років включно, якій тепер дозволено перетинати кордон у час дії воєнного стану, також перетинає кордон, як на виїзд з України, так і на в'їзд.

Якщо розтлумачити, як і з яким документами можуть перетинати кордон чоловіки 18-22 років, то необхідно мати закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ, яким може бути в паперовій або електронній формі.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

