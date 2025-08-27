УКР
Кабмін оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років (оновлено)

Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Стало відомо, коли

На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову  про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Уряду.

Так, чоловіки віком до 22 років включно можу виїжджати за кордон вже від завтра.

МВС України пояснило, що необхідно із собою для перетину кордону:

  • Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон;
  • Військово-обліковий документ (зокрема в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.

"Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження", - додали у міністерстві.

Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Коли?

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

Читайте: Для виїзду за кордон чоловікам до 22 років потрібно мати військово-обліковий документ, - ДПСУ

кордон (4882) Кабмін (14327) чоловіки (169)
Топ коментарі
+16
Саботаж? Дурість? Розкол суспільства? Вибирайте, що підходить під такі постанови під час війни.
показати весь коментар
27.08.2025 15:36 Відповісти
+14
воювати піде брат прем"єрміністерки. Він вже виїхав з Лондону і мчить у військомат.
показати весь коментар
27.08.2025 15:38 Відповісти
+12
Популізм. Це звичайний популізм тупий і шкідливий для країни.
показати весь коментар
27.08.2025 15:42 Відповісти
Это не просто популизм. Спецом сделано перед 1 сентября. Там и так сезонный ажиотаж, а теперь ещё и молодые ухилянты добавятся. Ждите теперь сюжетов для параш-ТВ...
показати весь коментар
27.08.2025 16:37 Відповісти
не треба вибирати, це все одразу
показати весь коментар
27.08.2025 15:43 Відповісти
Звичайно саботаж. Дуже по-єрмацькі якось, в ньго завжди так - нібито накористь хотів, але чомусь наприкінці виходить саботаж.
показати весь коментар
27.08.2025 16:11 Відповісти
ВСЕ ЗРОБИВ ЗЮ щоб від нації і етносу не лишилось нічого. Прийняв Україну було 44.5 млн(2 млн окуповані на сході і 2 в Криму = 48 млн) а здасть кучку циган розкиданих по світу.

Цікаво те що він НЕ УКРАЇНЕЦЬ випадковість чи план?
показати весь коментар
27.08.2025 15:37 Відповісти
Ну що можна вітати щасливчиків тільки вікно можливостей буде не довго, цікаво буде дізнатись скільки виїде
показати весь коментар
27.08.2025 15:38 Відповісти
Схоже зараз почнуть випускати й перевіряти хто не стоїть на обліку, та вертати їх до найближчого з кордоном ТЦК, де їм влуплять штраф, проведуь ввк, й можливо випустять після сплати штрафу, а коли приймуть кримінальну відповідальність за невчасне повернення, можливо ще й осудять. Хоча в нас демократія, і нічого з цього на кордоні не буде, а побажають гарної дороги й відпустять.
показати весь коментар
27.08.2025 15:44 Відповісти
Недвіжку тільки реалізує щоб задонатити на ЗСУ, й відразу в найближчій ТЦК біля кордону примчіть.
показати весь коментар
27.08.2025 15:46 Відповісти
Ага, мчить волоси назад
показати весь коментар
27.08.2025 15:51 Відповісти
Каб Мін хоча б коли відпочиває? Такі судьбоносні рішення, мабуть подивилися навкруги а їхні діти як раз досягли цього віку, й чому не зробити добру справу для себе й наріду.
показати весь коментар
27.08.2025 15:39 Відповісти
Зараз знов буде наплив нарколиг прищавих
показати весь коментар
27.08.2025 15:39 Відповісти
Среди наитупейших постанов Кабмина, данная, несомненно, в топе.
показати весь коментар
27.08.2025 15:43 Відповісти
Думаєте собі виборців зберегли? Ну-ну
показати весь коментар
27.08.2025 15:43 Відповісти
Та ні! Вони просто побачили який вік був найактивнішим на останніх протестах і вирішили себе трохи убезпечити від майбутньої "картонної" революції!
показати весь коментар
27.08.2025 15:56 Відповісти
27.08.2025 15:45 Відповісти
Думаю, всем понятно, что преподаватель киевской школы экономики мадам Свириденко ничего не решает, но на ее фоне даже Шмыгаль уже не кажется самым худшим премьером
показати весь коментар
27.08.2025 15:48 Відповісти
И принятие Кабмином таких решений наводит на мысль, что не зря Шмыгаль, абсолютно не огорчившись, ушел в подчинение к своей бывшей подчиненной на, скажем так, менее ответственную должность.
показати весь коментар
27.08.2025 15:54 Відповісти
А что может решать бывшая бппешница? Бывших бппешниц, как и бывших рыгов не бывает.
показати весь коментар
27.08.2025 16:10 Відповісти
Думаю, что в данном случае важнее кем она является сейчас, а не то, кем была ранее.
показати весь коментар
27.08.2025 16:16 Відповісти
Випадково/помилково обрані до Верховної Ради, в країні війна, ви все робите щоб якомога легше було уникнути обов'язку захищати свою землю.
Може так статися що ті хто захоче повернутись, вже не буде куди.
Ей, брат прем'єрки! Час повертатись, відпочив вже вдосталь.
показати весь коментар
27.08.2025 15:50 Відповісти
Чому ж зразу "відпочів"? Він там, в Англії і земельки прикупив, мабуть тяжко працює.
показати весь коментар
27.08.2025 15:58 Відповісти
Ну всі ті вимоги до документів зможуть виконати лише дітки депутангів і чинуш, для яких і пиляють цей закон.
показати весь коментар
27.08.2025 15:55 Відповісти
Це Постанова КМУ, а не Закон. Яку в любий момент можуть вімінити, або внести зміни.
показати весь коментар
27.08.2025 16:00 Відповісти
По закону жінки с медичною освітою мабуть бути мобілізовані, а звичайні жінки мають якось захищати державу. І де це все?
показати весь коментар
27.08.2025 16:09 Відповісти
не мобілізовані а поставлені на облік,
у статті 65 на яку часто опираються диванні воєни немає нічого про гендерний розподіл.
показати весь коментар
27.08.2025 16:28 Відповісти
А жінки з медичною освітою мають право виїжджати за кордон чи ні ?
показати весь коментар
27.08.2025 16:49 Відповісти
Вони ж казали катастрофічно не хватає робочих рук, в оборонці нема кому працювати, а тут разом випускають за кордон массу молоді. Впевнений що ні зараз, ні після війни ніхто з них не повернеться. Думаю, що через рік-два в окопи прийдеться ітті тим хто приймав цей закон. Або зараз випустять по биріку кого надо, ( під кого цей закон приймався), а потім дверцята захлопнут.( причини знайдуться.)
показати весь коментар
27.08.2025 16:57 Відповісти
Ти ще не второпав?
Все для фронту, все для Перемоги! Москальської.
показати весь коментар
27.08.2025 17:09 Відповісти
Чергове зґвалтування Конституції України зеленими покидьками.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
показати весь коментар
27.08.2025 17:02 Відповісти
Постанова, точніше зміни до Постанови 1995 року. Конституція 1996 року. Постанова КМУ підзаконний акт, тобто має нижчу юридичну силу ніж закон.
====================
Кабінет Міністрів України
Постанова від 26 серпня 2025 р. № 1031Київ Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239; 2024 р., № 34, ст. 2150; 2025 р., № 8, ст. 676, № 27, ст. 1784, № 29, ст. 1929), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю. СВИРИДЕНКО
показати весь коментар
27.08.2025 17:07 Відповісти
Все!
Трендець настав освіті, науці, мистецтву, спорту та й державі, а можливо вже й країні!
Z-елені зробили все за методичкою партайгеноса фон пуйла з кремлівських боліт!
Тепер Україна спустошиться, й її міста нагадуватимуть примари, що населені людьми віком 55-65+! Ні інвестицій, ні перспектив, ні майбутнього. Ось справжній крах!
Ну, голосувальники в кількості 73% за "він такий як ми, ми такі як він" радійте.
Незабаром Ви всі опинетесь без соцвиплат (пенсій), бо їх Вам не буде кому заробляти, а значить платити податки. Ціни злетять у рази,
настане глибока фінансова та соціальна криза!
показати весь коментар
27.08.2025 17:03 Відповісти
Всіх чиновників КМ--на фронт ,включаючи жінок для втіхи ,бо вони ітак шлюхи.
показати весь коментар
27.08.2025 17:09 Відповісти
сегодня после добровольного ВЛК, не выпустили с ТЦК 55 летнего знакомого....думай-те!)))
показати весь коментар
27.08.2025 17:14 Відповісти
Знову цей поділ суспільства на тих, кому до 22, і тих, кому після 22, на броньованих і не броньованих, на держслужбовців і простих смертних, на Едуардів-шаровиків і Микол-штурмовиків. Де тут демократію шукати ?
показати весь коментар
27.08.2025 17:17 Відповісти
а ви коментарі прочитали під цією новиною? всім пох на демократію. одні стогнуть, що молоді раби потікають, і їм самим потрібно буже щось робити, інші хочуть, щоб молодь за них воювала. Що хоче молодь - їм не цікаво.
показати весь коментар
27.08.2025 17:26 Відповісти
Свобода пересування - одна для всіх. або всім можна, або всім заборонено. Заборона оформлюється в вигляді закона.
показати весь коментар
27.08.2025 17:28 Відповісти
та бо це повна дурня, мобілізація з 25 а заборона виїзду з 18.
хай їдуть собі хлопчини а то що тільки 17-ти річним воля .
наїбуть сто % це раз.
програма 1 млн за контракт напевно всьо це два.
показати весь коментар
27.08.2025 17:44 Відповісти
тупа зелена жаба та слуги залишать Україну без людей....не кажучи про армію..мразота кончена. але багато .55-59 сидять один х тому що хворі та не здатні повноцінно працювати на фронті..але сидять вдома ні виїхати на лікування нікуди... зелена тварина розбещує молодь замість того щоб розвивати патріотизм до своєї страни.Що скажуть ці молодики коли вирастуть своїм дітям ? шо він звинтив з країни коли його дід та батько на фронті були...який це приклад?
показати весь коментар
27.08.2025 17:57 Відповісти
Вторник, 26 августа 2025, 18:50

"Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает отмену всех ограничений на пересечение границы для военнообязанных".

Источник: сообщение https://t.me/oleksiihoncharenko/49384 Гончаренко

Прямая речь: "Все ограничения на выезд за границу должны быть сняты - подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. Пересечение границы превратилось в сплошную коррупционную схему...Ограничения для мужчин в возрасте 18-60 лет должны быть сняты". (с.)

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/26/7527929/
показати весь коментар
27.08.2025 18:17 Відповісти
 
 