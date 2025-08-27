Кабмін оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років (оновлено)
На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Уряду.
Так, чоловіки віком до 22 років включно можу виїжджати за кордон вже від завтра.
МВС України пояснило, що необхідно із собою для перетину кордону:
- Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон;
- Військово-обліковий документ (зокрема в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.
"Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження", - додали у міністерстві.
Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.
