УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9954 відвідувача онлайн
Новини Виїзд за кордон до 25 років
8 143 122

Усі чоловіки до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану, - Свириденко

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану

26 серпня Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком 18-22 роки, - Зеленський

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити виїзд за кордон молоді до 22 років.

22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, що стосується дозволу чоловікам у віці 18-22 вільно виїжджати з України. 

Автор: 

кордон (4877) Кабмін (14324) чоловіки (166) Свириденко Юлія (465)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
чудова мотивація воювати для тих кому виїзд заборонено чи тим більше тих хто в окопах, "аплодую" цій владі, в кремлі сьогодні мабудь відкоркують шампанське
показати весь коментар
26.08.2025 19:19 Відповісти
+26
Той "не сахар" в порівнянні з тим, що у нас це рай. Тому поїде багато і правильно зробить.
показати весь коментар
26.08.2025 19:26 Відповісти
+23
показати весь коментар
26.08.2025 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ви краще напишіть, що в законпроекті фактично узаконили заборону на виїзд всіх інших категорій за кордон. Подаємо під соусом одне, по факту запаковуємо інше. Уроди..
показати весь коментар
26.08.2025 20:23 Відповісти
Через півроку, дошкільні, шкільні, заклади фахової передвищої, вищої освіти повністю опустіють.
Через рік, - опусіє пенсійний фонд через відсутність надходжень від податків.
Через 2 роки Україна буде нагадувати країну-примару, що складається з пенсіонерів віком
60-70 років.
Z-лені втілюють в життя план пуйла по розвалу України з середини!
показати весь коментар
26.08.2025 20:23 Відповісти
Пенсіонери підтримували тотальну корупцію всі ці роки роки, із словами ну то що, що краде але щось робить, і під час війни саме вони найбільше підтримують весь бардак, що відбувається через те що їм промили мізки марафоном, то і це їх вибір таке майбутнє.

А молодь в чому винна, все вірно зроблено, вони такий вибір не робили і мають тепер можливість вирішити, що для них буде краще.
показати весь коментар
26.08.2025 20:41 Відповісти
А я вважаю що це вірно, саме вони не голосували за дов..бів які 30 років розвалювали армію і нищили оборонні заводи і також за тих хто не хотів готуватись до війни і казав що дороги важливіші.
показати весь коментар
26.08.2025 20:24 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 20:25 Відповісти
проще было опустить призов до 22 а не наоборот
показати весь коментар
26.08.2025 20:35 Відповісти
зешобло решило основную категорию протестующих выпустить куда подальше чтобы не мешала строить рашку 2.0? советую военным тоже с картонками выйти с фронта, может демобилизация будет таким макаром а вообще, гілляка заждалась зелю, елдака и ко уже давно
показати весь коментар
26.08.2025 20:34 Відповісти
Усі мали мати право виїхати із самого початку війни. Військова служба може бути лише добровільною.
Я впевнений, що за такого розкладу чисельність ЗСУ була б не меншою, ніж зараз. Але в рази більш вмотивованою.
показати весь коментар
26.08.2025 20:43 Відповісти
Вмотивовані вже закінчились...
показати весь коментар
26.08.2025 20:51 Відповісти
Це дуже гарна новина!
показати весь коментар
26.08.2025 20:44 Відповісти
Маленький крок до прав людини та здорового глузду.
показати весь коментар
26.08.2025 20:47 Відповісти
Не всерися, виродку.
показати весь коментар
26.08.2025 20:57 Відповісти
То мабуть скоро піднімуть призовний вік та заборону на виїзд до 65 років.
показати весь коментар
26.08.2025 20:49 Відповісти
Уявляю емоції тих, кому сьогодні або завтра 23, - это праздник со слезами на глазах
показати весь коментар
26.08.2025 20:50 Відповісти
Сльози радості ухилянта відгукнуться сльозами горя українських матерів, дітей і старих людей під окупацією кацапської орди.
показати весь коментар
26.08.2025 20:56 Відповісти
Уявляю сльози горя тцкунів, таких як ти. А, ще 3 опудала лайкнуло. Один тцкун, та дві тцкуниці
показати весь коментар
26.08.2025 21:37 Відповісти
пнх довбойоба кусок!
показати весь коментар
26.08.2025 21:47 Відповісти
Зрадники у середині України працюють..... спочатку заборонили виїзд - створили ажіотаж, а потім дозволили - країну захищати "вистачає" людей.....
показати весь коментар
26.08.2025 20:54 Відповісти
Це щоб дітки слуг наріду та інша погань змогли звалити
показати весь коментар
26.08.2025 20:54 Відповісти
Не дивлячись на різноманіття думок, скажу одне: все що роблять ЗЕскоти лише на шкоду Україні, по любому це пастка якась, ще боком вилізе, згадаєте мої слова...
показати весь коментар
26.08.2025 21:00 Відповісти
Чергова дурня від влади.
показати весь коментар
26.08.2025 21:08 Відповісти
За пів року-рік заїде з Європи тисяч 70-120 хлопців родини провідати, а влада - хлоп і закриє кордон.
показати весь коментар
26.08.2025 21:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 