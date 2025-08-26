Усі чоловіки до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану, - Свириденко

26 серпня Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком 18-22 роки, - Зеленський

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити виїзд за кордон молоді до 22 років.

22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, що стосується дозволу чоловікам у віці 18-22 вільно виїжджати з України.