Усі чоловіки до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану, - Свириденко
26 серпня Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.
"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", - додала вона.
Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити виїзд за кордон молоді до 22 років.
22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, що стосується дозволу чоловікам у віці 18-22 вільно виїжджати з України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через рік, - опусіє пенсійний фонд через відсутність надходжень від податків.
Через 2 роки Україна буде нагадувати країну-примару, що складається з пенсіонерів віком
60-70 років.
Z-лені втілюють в життя план пуйла по розвалу України з середини!
А молодь в чому винна, все вірно зроблено, вони такий вибір не робили і мають тепер можливість вирішити, що для них буде краще.
Я впевнений, що за такого розкладу чисельність ЗСУ була б не меншою, ніж зараз. Але в рази більш вмотивованою.