Сьогодні уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком 18-22 роки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, було розглянуто багато питань. Зокрема, співпраця з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.



Також обговорювалося розширення програми "єВідновлення". Президент зазначив, що буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі.

"Третє: сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", - розповів Зеленський.