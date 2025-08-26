Сьогодні уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком 18-22 роки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, було розглянуто багато питань. Зокрема, співпраця з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.
Також обговорювалося розширення програми "єВідновлення". Президент зазначив, що буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі.
"Третє: сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", - розповів Зеленський.
І тільки у нашої зеленої влади все навпаки! 50-річних з купою хронічних болячок в окоп, а молодих здорових не чіпають!
Заздалегідь солому кладе, щоб бути не при ділах якщо що
і війни у нас також не має..от так і живемо....
Я так понимаю, кабмин не хотел влезать в эту вонючую историю, поэтому там решили провести изменения https://t.me/ShrikeNews/24871 через Раду.
Но в Раде тоже счастливы не были, отпетляли. так что Зеленскому пришлось нагнуть Кабмин.
Как-то иначе эти метания понять сложно.
А взагалі логічно 60+ помруть своєю смертю
до 25 нафіг з країни
від 30 до 50 замордувати вічною війною
А за цей час молодь 18-22 і на війну не піде, і протестувати проти цього не буде, якщо їм дати можливість виїхати, і для економіки країн ЄС це тільки плюс.
Тем ,кому сегодня от 18 до 22 - не голосовали за Зеленского
Их совесть чиста перед всеми нами
Это не они привели в катастрофу Украину
Это сделали те ,кому сегодня хотя бы 24 - 25.
И больше
Может - тогда справедливо ,что отдуваться на фронте будут те
Кто завел своим выбором Украину в катастрофу ?
Кстати ,именно за Зеленского бежали голосовать в 2019 миллионы мужиков
Им так нравился СВОЙ В ДОСКУ ПАЦАН!!!!
Ну вот и разгребайте теперь , мужики ,
Лайно СВОЕГО В ДОСКУ ПАЦАНА.....