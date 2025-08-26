УКР
Сьогодні уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком 18-22 роки, - Зеленський

Зеленський про виїзд чоловіків 18-22 років

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, було розглянуто багато питань. Зокрема, співпраця з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.

Також обговорювалося розширення програми "єВідновлення". Президент зазначив, що буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати з України за кордон, - "слуга народу" Веніславський

"Третє: сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", - розповів Зеленський.

+11
а Оманська Гнида не хоче спитати гниду свириденко де її брат гнида свириденко якого звинувачують в корупції? ))
26.08.2025 14:57 Відповісти
26.08.2025 14:57 Відповісти
+9
Ну вот и еще одно подтверждение приоритетов Зели. Выборы и власть важнее страны.
26.08.2025 15:00 Відповісти
26.08.2025 15:00 Відповісти
+9
Старається як може щоб звільнити Україну від українців
26.08.2025 15:01 Відповісти
26.08.2025 15:01 Відповісти
все по оманському договорняку....
26.08.2025 14:57 Відповісти
26.08.2025 14:57 Відповісти
а Оманська Гнида не хоче спитати гниду свириденко де її брат гнида свириденко якого звинувачують в корупції? ))
26.08.2025 14:57 Відповісти
26.08.2025 14:57 Відповісти
У буратінки інший головний біль: яким чином непомітно злити Країну кремлівській гебні.
26.08.2025 15:18 Відповісти
26.08.2025 15:18 Відповісти
18-22, навпаки, варто мобілізовувати. Про це говорили і Жорін, і Карась, й інші офіцери, бо 50-річні НЕ ТЯГНУТЬ ФІЗИЧНО!
26.08.2025 14:57 Відповісти
26.08.2025 14:57 Відповісти
не заважайте Оманській Гниді зберігати свій електорат
26.08.2025 15:01 Відповісти
26.08.2025 15:01 Відповісти
Так якщо лохторат виїде, то фіг він потім піде голосувати - навіть по-приколу!
26.08.2025 15:02 Відповісти
26.08.2025 15:02 Відповісти
18 можливо і ні, хоча я в цьому віці вже був на 2 курсі військового ВНЗ, а от з 21 року варто мобілізовувати.
26.08.2025 15:06 Відповісти
26.08.2025 15:06 Відповісти
Та можна із 18 прописати, але враховуючи, що 99% молоді в універ ідуть після школи, тобто по факту призивати будуть після завершення універу - десь у 21-22 якраз!
26.08.2025 15:08 Відповісти
26.08.2025 15:08 Відповісти
26.08.2025 15:19 Відповісти
26.08.2025 15:19 Відповісти
а они должны размножаться!!!
26.08.2025 15:10 Відповісти
26.08.2025 15:10 Відповісти
Ну, Ви знайшли авторитетів з числа барбершопних п@здоболів...Давайте вже, як Франсіско Лопес, з 14 років мобілізовувати. І бороди їм понаклеюємо, щоб виглядали як дорослі...
26.08.2025 15:12 Відповісти
26.08.2025 15:12 Відповісти
Дивіться, я історик за фахом і, спираючись на свої знання, постійно повторюю тут таку річ - у ВСІХ без виключення війнах, де була мобілізація, призивали, у першу чергу, молодь (з 18-21 р.) і дуже рідкими були випадки призову людей у віці 40+. Чому? Бо молодь здоровіша і витриваліша!
І тільки у нашої зеленої влади все навпаки! 50-річних з купою хронічних болячок в окоп, а молодих здорових не чіпають!
26.08.2025 15:22 Відповісти
26.08.2025 15:22 Відповісти
А такий демографічний колапс як, зараз в Україні, взагалі колись був в історії? У нас хлопців 18-21 може тисяч 500 на всю країну, і це враховуючи тих, кого батьки вивезли за кордон.
26.08.2025 15:39 Відповісти
26.08.2025 15:39 Відповісти
25-30-річних ще менше, бо при Ющі народжувати більше стали, адже ввели виплати на дитину. Але ж 25-30-річних аж бігом призивають!
26.08.2025 15:46 Відповісти
26.08.2025 15:46 Відповісти
а давай референдум зробимо і тоді раз і назавжди вияснимо це так хоче зевлада чи весь народ
26.08.2025 16:29 Відповісти
26.08.2025 16:29 Відповісти
о, історік, ану просвіти нас, з яких років середня тривалість життя стала довше 40+?
26.08.2025 16:42 Відповісти
26.08.2025 16:42 Відповісти
рашка й та впершу чергу відправила кримінальне бидло, а в нас ця гидота напару з барижнею шикує на мирняку
26.08.2025 16:54 Відповісти
26.08.2025 16:54 Відповісти
Із 14 років у Лопеса - така сама крайність, як призив 55-59-річних у нас!
26.08.2025 15:31 Відповісти
26.08.2025 15:31 Відповісти
Заздалегідь солому кладе, щоб бути не при ділах якщо що
26.08.2025 14:59 Відповісти
26.08.2025 14:59 Відповісти
Так и решение для этого юридически принимает не он, а кабмин коллегиально.
26.08.2025 15:02 Відповісти
26.08.2025 15:02 Відповісти
Так, але кабмін не є законотворчим органом, тай заборони як такої не має,
і війни у нас також не має..от так і живемо....
26.08.2025 15:55 Відповісти
26.08.2025 15:55 Відповісти
Ну вот и еще одно подтверждение приоритетов Зели. Выборы и власть важнее страны.
26.08.2025 15:00 Відповісти
26.08.2025 15:00 Відповісти
Старається як може щоб звільнити Україну від українців
26.08.2025 15:01 Відповісти
26.08.2025 15:01 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/24897 Роман Шрайк:
Я так понимаю, кабмин не хотел влезать в эту вонючую историю, поэтому там решили провести изменения https://t.me/ShrikeNews/24871 через Раду.
Но в Раде тоже счастливы не были, отпетляли. так что Зеленскому пришлось нагнуть Кабмин.
Как-то иначе эти метания понять сложно.
26.08.2025 15:01 Відповісти
26.08.2025 15:01 Відповісти
Хотя по закону за вопросы мобилизации юридически несет ответственность президент. Только Зеля шарахается от этой темы как черт от ладана. Остатки рейтинга бережет
26.08.2025 15:05 Відповісти
26.08.2025 15:05 Відповісти
А від 30 до 50 що в рабство продали?

А взагалі логічно 60+ помруть своєю смертю
до 25 нафіг з країни

від 30 до 50 замордувати вічною війною
26.08.2025 15:02 Відповісти
26.08.2025 15:02 Відповісти
Суки. Рішення суду по виплаті ПФУ коли виконувати будете? Майже три роки чекаю.
26.08.2025 15:03 Відповісти
26.08.2025 15:03 Відповісти
Порятунок справжнього рейтингу триває , а діди 50+ в окопи
26.08.2025 15:04 Відповісти
26.08.2025 15:04 Відповісти
Я вже за кілька днів їду до Польщі, а далі вже як карта ляже. Але обов'язково, де б не був, проголосую за Президента Зеленського! Спасибі, пане Президент!
26.08.2025 15:04 Відповісти
26.08.2025 15:04 Відповісти
тобі нема ще 18-ти...
26.08.2025 15:34 Відповісти
26.08.2025 15:34 Відповісти
За 3 місяця 24 буде! Сподіваюся, вспіють прийнять закон!
26.08.2025 16:04 Відповісти
26.08.2025 16:04 Відповісти
Хтось бачив, що вони запакували у той закон? По-перше дозвіл на вікову градацію 18-22 там не вказаний (очевидно можна здогадатися навіщо). А от нарешті вирішили законодавчо прописати обмеження на виїзд за кордон. Питання, а до цього це що все було? Ці всі статті журналістів "про незаконний перетин"кордону. Людей за дурнів тримають, та й по суті давно вже..
26.08.2025 15:10 Відповісти
26.08.2025 15:10 Відповісти
Ні про які вибори і рейтинги мова не йде. Просто Україна розраховує воювати ще 3-5 років і далі знижувати якість життя і закручувати гайки.
А за цей час молодь 18-22 і на війну не піде, і протестувати проти цього не буде, якщо їм дати можливість виїхати, і для економіки країн ЄС це тільки плюс.
26.08.2025 15:10 Відповісти
26.08.2025 15:10 Відповісти
Ніяких 3-5 років віни не буде. Економічно і ресурсно не прагнуть, ні ми, ні всі інші.
26.08.2025 15:22 Відповісти
26.08.2025 15:22 Відповісти
Ніхто та ніщо не зупинить буратінку у процесі здачі Держави пуйлу. З 19-го року триває процес.
26.08.2025 15:14 Відповісти
26.08.2025 15:14 Відповісти
Більше ніяких картонок і нагадувань єрмаку хто він є
26.08.2025 15:18 Відповісти
26.08.2025 15:18 Відповісти
Похоже свалят даже те кто ещё не свалил. Вопрос кто вернётся а ответ, мало кто вернётся.
26.08.2025 15:22 Відповісти
26.08.2025 15:22 Відповісти
З іншого боку, якщо війна по принципу "через 5 років у москалів може гроші закінчаться", то й без різниці.
26.08.2025 15:26 Відповісти
26.08.2025 15:26 Відповісти
Одно хорошо
Тем ,кому сегодня от 18 до 22 - не голосовали за Зеленского
Их совесть чиста перед всеми нами
Это не они привели в катастрофу Украину
Это сделали те ,кому сегодня хотя бы 24 - 25.
И больше
Может - тогда справедливо ,что отдуваться на фронте будут те
Кто завел своим выбором Украину в катастрофу ?
Кстати ,именно за Зеленского бежали голосовать в 2019 миллионы мужиков
Им так нравился СВОЙ В ДОСКУ ПАЦАН!!!!
Ну вот и разгребайте теперь , мужики ,
Лайно СВОЕГО В ДОСКУ ПАЦАНА.....
26.08.2025 15:32 Відповісти
26.08.2025 15:32 Відповісти
26.08.2025 15:36 Відповісти
26.08.2025 15:36 Відповісти
Це ще й плювок в спину тим небагатьом, що підписали контракт 18-24, бо в ньому був пункт про вільний виїзд за кордон після закінчення служби. Тепер це все знівельовано
26.08.2025 15:40 Відповісти
26.08.2025 15:40 Відповісти
ДАЕШЬ С 14 ЛЕТ В ОКОПЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26.08.2025 15:40 Відповісти
26.08.2025 15:40 Відповісти
 
 