РУС
3 649 57

Сегодня правительство обновит правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте 18-22 лет, - Зеленский

Зеленский о выезде мужчин 18-22 лет

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, было рассмотрено много вопросов. В частности, сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа.

Также обсуждалось расширение программы "еВідновлення". Президент отметил, что будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все 22-летние мужчины смогут выезжать из Украины за границу, - "слуга народа" Вениславский

"Третье: сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать", - рассказал Зеленский.

граница (5341) Зеленский Владимир (21727) мужчины (140) Свириденко Юлия (213)
Топ комментарии
+15
а Оманська Гнида не хоче спитати гниду свириденко де її брат гнида свириденко якого звинувачують в корупції? ))
26.08.2025 14:57 Ответить
+11
Ну вот и еще одно подтверждение приоритетов Зели. Выборы и власть важнее страны.
26.08.2025 15:00 Ответить
+11
Старається як може щоб звільнити Україну від українців
26.08.2025 15:01 Ответить
все по оманському договорняку....
26.08.2025 14:57 Ответить
У буратінки інший головний біль: яким чином непомітно злити Країну кремлівській гебні.
26.08.2025 15:18 Ответить
18-22, навпаки, варто мобілізовувати. Про це говорили і Жорін, і Карась, й інші офіцери, бо 50-річні НЕ ТЯГНУТЬ ФІЗИЧНО!
26.08.2025 14:57 Ответить
26.08.2025 15:01 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2025 15:02 Ответить
26.08.2025 15:06 Ответить
26.08.2025 15:08 Ответить
26.08.2025 15:19 Ответить
а они должны размножаться!!!
26.08.2025 15:10 Ответить
26.08.2025 15:12 Ответить
Дивіться, я історик за фахом і, спираючись на свої знання, постійно повторюю тут таку річ - у ВСІХ без виключення війнах, де була мобілізація, призивали, у першу чергу, молодь (з 18-21 р.) і дуже рідкими були випадки призову людей у віці 40+. Чому? Бо молодь здоровіша і витриваліша!
І тільки у нашої зеленої влади все навпаки! 50-річних з купою хронічних болячок в окоп, а молодих здорових не чіпають!
26.08.2025 15:22 Ответить
26.08.2025 15:39 Ответить
26.08.2025 15:46 Ответить
26.08.2025 16:29 Ответить
26.08.2025 16:42 Ответить
Під час Другої світової була 60-65 років у США, Британії та Німеччині...
показать весь комментарий
26.08.2025 17:18 Ответить
26.08.2025 17:20 Ответить
26.08.2025 17:30 Ответить
26.08.2025 17:32 Ответить
Яке питання, така і відповідь! Треба дивитися на стан здоров'я військовозобов'язаних! У 50-річних він точно гірший, аніж у 20-річних! Хто легше пробіжить 1 км в броніку і з автоматом - 50-річний чи 20-річний? Хто краще розбереться в ******** технологіях на кшталт дронів - 50-річний чи 20-річний?
І хто цінніший для того, щоб тримати економіку країни - 22-річний випускник універу БЕЗ досвіду роботи чи 50-річний комбайнер/електрик/інженер, який пропрацював за фахом 30 років?
26.08.2025 17:36 Ответить
26.08.2025 17:37 Ответить
26.08.2025 17:39 Ответить
"у ВСІХ без виключення війнах, де була мобілізація, " призивали до 40 років, тому що люди не доживали до 40 років. і тільки з 50-их років ситуація змінилась, в цивілізованих країнах.

зараз у нас страшна демографічна криза, і якщо винищити молодь, то народу звізда.
26.08.2025 18:19 Ответить
Ну і ще. Коли у США був В'єтнам, а в совку Афган, то середня тривалість життя становила 69 і 67 років, відповідно. Але якось і тоді не додумалися мобілізовувати навіть 40-річних!
26.08.2025 17:54 Ответить
26.08.2025 16:54 Ответить
Із 14 років у Лопеса - така сама крайність, як призив 55-59-річних у нас!
26.08.2025 15:31 Ответить
Я б казав мобілізувати одразу як тільки навчаться читати і писати.
26.08.2025 18:13 Ответить
Погодили всі деталі з військовим командуванням

Заздалегідь солому кладе, щоб бути не при ділах якщо що
26.08.2025 14:59 Ответить
Так и решение для этого юридически принимает не он, а кабмин коллегиально.
26.08.2025 15:02 Ответить
Так, але кабмін не є законотворчим органом, тай заборони як такої не має,
і війни у нас також не має..от так і живемо....
26.08.2025 15:55 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/24897 Роман Шрайк:
Я так понимаю, кабмин не хотел влезать в эту вонючую историю, поэтому там решили провести изменения https://t.me/ShrikeNews/24871 через Раду.
Но в Раде тоже счастливы не были, отпетляли. так что Зеленскому пришлось нагнуть Кабмин.
Как-то иначе эти метания понять сложно.
26.08.2025 15:01 Ответить
Хотя по закону за вопросы мобилизации юридически несет ответственность президент. Только Зеля шарахается от этой темы как черт от ладана. Остатки рейтинга бережет
26.08.2025 15:05 Ответить
А від 30 до 50 що в рабство продали?

А взагалі логічно 60+ помруть своєю смертю
до 25 нафіг з країни

від 30 до 50 замордувати вічною війною
26.08.2025 15:02 Ответить
Суки. Рішення суду по виплаті ПФУ коли виконувати будете? Майже три роки чекаю.
26.08.2025 15:03 Ответить
Порятунок справжнього рейтингу триває , а діди 50+ в окопи
26.08.2025 15:04 Ответить
Я вже за кілька днів їду до Польщі, а далі вже як карта ляже. Але обов'язково, де б не був, проголосую за Президента Зеленського! Спасибі, пане Президент!
26.08.2025 15:04 Ответить
тобі нема ще 18-ти...
26.08.2025 15:34 Ответить
За 3 місяця 24 буде! Сподіваюся, вспіють прийнять закон!
26.08.2025 16:04 Ответить
ото дурник, ти не чув що планують прийняти закон і всім хто не повернеться до 25 буде світити кримінальна стаття від 3-5, депортують тебе аж бігом в родную гавань до свого коханого преЗе.
26.08.2025 18:17 Ответить
Хтось бачив, що вони запакували у той закон? По-перше дозвіл на вікову градацію 18-22 там не вказаний (очевидно можна здогадатися навіщо). А от нарешті вирішили законодавчо прописати обмеження на виїзд за кордон. Питання, а до цього це що все було? Ці всі статті журналістів "про незаконний перетин"кордону. Людей за дурнів тримають, та й по суті давно вже..
26.08.2025 15:10 Ответить
Ні про які вибори і рейтинги мова не йде. Просто Україна розраховує воювати ще 3-5 років і далі знижувати якість життя і закручувати гайки.
А за цей час молодь 18-22 і на війну не піде, і протестувати проти цього не буде, якщо їм дати можливість виїхати, і для економіки країн ЄС це тільки плюс.
26.08.2025 15:10 Ответить
Ніяких 3-5 років віни не буде. Економічно і ресурсно не прагнуть, ні ми, ні всі інші.
26.08.2025 15:22 Ответить
Ніхто та ніщо не зупинить буратінку у процесі здачі Держави пуйлу. З 19-го року триває процес.
26.08.2025 15:14 Ответить
Більше ніяких картонок і нагадувань єрмаку хто він є
26.08.2025 15:18 Ответить
Похоже свалят даже те кто ещё не свалил. Вопрос кто вернётся а ответ, мало кто вернётся.
26.08.2025 15:22 Ответить
З іншого боку, якщо війна по принципу "через 5 років у москалів може гроші закінчаться", то й без різниці.
26.08.2025 15:26 Ответить
Одно хорошо
Тем ,кому сегодня от 18 до 22 - не голосовали за Зеленского
Их совесть чиста перед всеми нами
Это не они привели в катастрофу Украину
Это сделали те ,кому сегодня хотя бы 24 - 25.
И больше
Может - тогда справедливо ,что отдуваться на фронте будут те
Кто завел своим выбором Украину в катастрофу ?
Кстати ,именно за Зеленского бежали голосовать в 2019 миллионы мужиков
Им так нравился СВОЙ В ДОСКУ ПАЦАН!!!!
Ну вот и разгребайте теперь , мужики ,
Лайно СВОЕГО В ДОСКУ ПАЦАНА.....
26.08.2025 15:32 Ответить
26.08.2025 15:36 Ответить
Це ще й плювок в спину тим небагатьом, що підписали контракт 18-24, бо в ньому був пункт про вільний виїзд за кордон після закінчення служби. Тепер це все знівельовано
26.08.2025 15:40 Ответить
ДАЕШЬ С 14 ЛЕТ В ОКОПЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26.08.2025 15:40 Ответить
Хто буде захищати Украіну , якщо ************ відпускає
за кордон чоловіків у віці 22роки ?
По - перше ніхто з них не повернеться додому 100%
По - друге не потрібно платити шалені кошти за перетин
кордону цим хлопцям 😡
Це злочин і чому депутати ВР мовчать ?
26.08.2025 17:59 Ответить
Хто буде захищати Украіну
Ті, кому це потрібно.
Можеш і ти
26.08.2025 18:16 Ответить
 
 