Сегодня правительство обновит правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте 18-22 лет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, было рассмотрено много вопросов. В частности, сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа.



Также обсуждалось расширение программы "еВідновлення". Президент отметил, что будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали.

"Третье: сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать", - рассказал Зеленский.