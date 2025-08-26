Сегодня правительство обновит правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте 18-22 лет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, было рассмотрено много вопросов. В частности, сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа.
Также обсуждалось расширение программы "еВідновлення". Президент отметил, что будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали.
"Третье: сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать", - рассказал Зеленский.
І тільки у нашої зеленої влади все навпаки! 50-річних з купою хронічних болячок в окоп, а молодих здорових не чіпають!
І хто цінніший для того, щоб тримати економіку країни - 22-річний випускник універу БЕЗ досвіду роботи чи 50-річний комбайнер/електрик/інженер, який пропрацював за фахом 30 років?
зараз у нас страшна демографічна криза, і якщо винищити молодь, то народу звізда.
Головне щоб диванні воїни могли далі спокійно сидіти на дивані і строчити авторитетні коментарі
Заздалегідь солому кладе, щоб бути не при ділах якщо що
і війни у нас також не має..от так і живемо....
Я так понимаю, кабмин не хотел влезать в эту вонючую историю, поэтому там решили провести изменения https://t.me/ShrikeNews/24871 через Раду.
Но в Раде тоже счастливы не были, отпетляли. так что Зеленскому пришлось нагнуть Кабмин.
Как-то иначе эти метания понять сложно.
А взагалі логічно 60+ помруть своєю смертю
до 25 нафіг з країни
від 30 до 50 замордувати вічною війною
А за цей час молодь 18-22 і на війну не піде, і протестувати проти цього не буде, якщо їм дати можливість виїхати, і для економіки країн ЄС це тільки плюс.
Тем ,кому сегодня от 18 до 22 - не голосовали за Зеленского
Их совесть чиста перед всеми нами
Это не они привели в катастрофу Украину
Это сделали те ,кому сегодня хотя бы 24 - 25.
И больше
Может - тогда справедливо ,что отдуваться на фронте будут те
Кто завел своим выбором Украину в катастрофу ?
Кстати ,именно за Зеленского бежали голосовать в 2019 миллионы мужиков
Им так нравился СВОЙ В ДОСКУ ПАЦАН!!!!
Ну вот и разгребайте теперь , мужики ,
Лайно СВОЕГО В ДОСКУ ПАЦАНА.....
за кордон чоловіків у віці 22роки ?
По - перше ніхто з них не повернеться додому 100%
По - друге не потрібно платити шалені кошти за перетин
кордону цим хлопцям 😡
Це злочин і чому депутати ВР мовчать ?
Ті, кому це потрібно.
Можеш і ти