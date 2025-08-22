РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11157 посетителей онлайн
Новости Выезд за границу до 25 лет
3 389 84

Все 22-летние лица мужского пола смогут выезжать из Украины за границу, - "слуга народа" Вениславский

Вениславский: Мужчины до 22 лет смогут выехать из Украины

22 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, касающийся разрешения лицам мужского пола в возрасте 18-22 лет свободно выезжать из Украины.

Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

Вениславский является одним из инициаторов этого законопроекта.

По его словам, проект разработан во исполнение идей, которые были озвучены президентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свириденко о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет: Ищем оптимальный путь

Его суть - позволить молодым людям, не подлежащим призыву на военную службу по мобилизации в течение следующих нескольких лет, свободно перемещаться из Украины и в Украину.

Также, говорит Вениславский, сейчас обсуждают возможность для выезда для лиц мужпола 23 лет.

"Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем - 24, им можно ограничить свободу передвижения. А остальным - нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться", - рассказал он.

Голосовать за закон будут уже в сентябре. Для выезда за границу нужно будет обновить военно-учетные документы.

Также смотрите: Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Поручил правительству проработать возможность, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.

Автор: 

граница (5333) мужчины (138) мобилизация (2886) Вениславский Федор (279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ця країна та ця влада хоче тільки одного - вбити тебе та пограбувати. Опирайся та живи. І з'*****, якщо в тебе буде можливість. І в першу чергу - не дай своїм дітям тут жити. Відсилай їх якнайдалі.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:27 Ответить
+10
З самого початку треба було відноситися до людей, як до Людей з великої літери. Обмежувати хіба що тих, хто має проблеми з оновленням даних, має бойову повістку тощо. З-за цього рагулізму радянського ми втратили купу людей та купу часу
показать весь комментарий
22.08.2025 18:23 Ответить
+10
Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина у 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24 -- їм можна обмежити свободу пересування. А решті -- не можна. Доки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися Джерело: https://censor.net/ua/n3570058

Давайте вже по повній розсорте людей,можно по групі крові всі у кого не 4-та заборонити. Ну шо це бляха муха за черговий дибілізм?!
показать весь комментарий
22.08.2025 18:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я не бачу на вулицях Києва т.зв. "молодих військових пенсіонерів".
але на вулицях повно молодих бичків в районі 30 років, які "атдихають" в ресторанах.

може це й є нові "молоді військові пенсіонери" ?

.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:41 Ответить
в любий країгні це зветься моб. ресурс. І ось залені свідомо знищують цей ресурс, щоб капітулювати. Це ж рожева мрія *****
показать весь комментарий
22.08.2025 18:54 Ответить
Якщо людина живе в суспільстві, в не сама десь у лісі , в неї є борг по відношенню до суспільства.
Скажіть мені чому вас влаштовувала Конституція України в мирний час, там же написано що кожний громадянин має захищати державу?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:01 Ответить
В Конституции держава відповідає за безпеку громадян і оборону країни, Смотри не перепутай
показать весь комментарий
22.08.2025 19:11 Ответить
Держава окремо, люди окремо...?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:15 Ответить
А навіщо їм повертатись?
показать весь комментарий
22.08.2025 18:26 Ответить
Ця країна та ця влада хоче тільки одного - вбити тебе та пограбувати. Опирайся та живи. І з'*****, якщо в тебе буде можливість. І в першу чергу - не дай своїм дітям тут жити. Відсилай їх якнайдалі.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:27 Ответить
а з папою-мамою що робити ?
ах да, Путін прийде - пенсію даде ?!

.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:43 Ответить
Алекс Мышкевич шо *****?
Чувирло шо ти ***** несеш? Яка пенсія? Що ж у вас так в головах насрано? Ухилянти тобою керують і відправляють в м'ясні штурми, заробляють на таких дурачках як ти капітал, купують квартири, будинки в елітці, тачки заряджені, рахунки набивають валютою. Ідейний дурник.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:18 Ответить
Гірше ідейного дурака, це ідейний дурак який хоче воювати чужими руками
показать весь комментарий
22.08.2025 19:23 Ответить
У росію з дітьми поїдеш, чи у білорусію?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:19 Ответить
Якщо для вас світ обмежується тільки бульбостаном на парашою, то ваші проблеми. Освідчені люди знаю про існування інших країн, і ОМГ є ще інші материки. Напевно, це для вас буде відкриттям.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:27 Ответить
Дивіться якою дешевою куєтою ЗЕфанат Victor Victor #437828 намагається зманіпулювати
показать весь комментарий
22.08.2025 19:30 Ответить
так війні ж кінець !
навіщо Україні Сили Оборони ?

злочинне рішення !
замість того, щоб відновити призов і замістити срочниками бригади, які знаходяться поза зоною бойових дій, наприклад, на кордоні з Білорусью.
водночас це було б формуванням резерву ЗСУ, якого зараз просто немає!

Зрада України !
заради дешевого рейтингу

.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:29 Ответить
Тобто Зєлєнскій усвідомив, що молодь - не цого електорат і вирішив таким чином цього електорату позбутися? 🤔
показать весь комментарий
22.08.2025 18:21 Ответить
десь так, "вофкіна тисча" не спрацювала

юнь дружно сказала: "дьошево, ЗЄля !"

.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:45 Ответить
Товариш Веніславський , а хто залишиться в Украіні ,
так як із них ніхто не повернеться ,
мабуть підуть воювати Зе і 95-й квартал !!🧐
Шкода , що Міндіч втік !
показать весь комментарий
22.08.2025 18:22 Ответить
готують закон про зміни в кку де буде стаття про неповернення за які буде світити від 3 до 5.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:53 Ответить
А хто в здоровому глузді буде сюди повертатись ?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:23 Ответить
не мені вирішувати, і не я буду приймати закон.
при здоровому глузді звісно що ніхто, але можуть змусити повернутись, з доставкою на кордон.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:46 Ответить
І що далі? Типу подадуть в міжнародний розшук? Інтерпол пошле з такими дрібницями, у них інші пріоритети. І ще можна попросити політичного притулку.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:29 Ответить
з чого ти взяв що пошле? для тебе стаття по якій світить від 3-5 це дрібниця, ну ну.
дрібниця це "розшук" тцк, а кримінальна справа це аж ніяк не дрібниця, депортують аж бігом, якщо у тебе немає грошей на адвокатів як у фірташів.
п.с. не бачив фото як з американщини доставили на наш кордон "нелегалів"?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:44 Ответить
З самого початку треба було відноситися до людей, як до Людей з великої літери. Обмежувати хіба що тих, хто має проблеми з оновленням даних, має бойову повістку тощо. З-за цього рагулізму радянського ми втратили купу людей та купу часу
показать весь комментарий
22.08.2025 18:23 Ответить
Зеленський рагуль?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:20 Ответить
Запитайте у нього
показать весь комментарий
22.08.2025 20:00 Ответить
Нагадаю нашим нерагулям- патріотам за совітів мобілізаційний вік був до 50 років , а в нашій демократичній країні його підняли до 60 років .
показать весь комментарий
22.08.2025 19:26 Ответить
Як там квартира в Дубаї, все добре пане Веніславський ?
показать весь комментарий
22.08.2025 18:23 Ответить
На сміттєву постанову про заборону виїзду викочують цілий законопроект про дозвіл на виїзд. Це якесь задзеркалля.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:24 Ответить
Але Трамп у росію відправив саме єврея...
показать весь комментарий
22.08.2025 19:22 Ответить
Типова зебільна логіка - молодих, здорових сильних випускати, а воювати хай ідуть 50-річні дядьки з гіпертонією та артритом, яких швидко визнають придатними...
показать весь комментарий
22.08.2025 18:26 Ответить
Логічніше перемолоти молодь на фарш, а бойові пенсіонери, що побудували країну мрій, нехай сидять на дивані і смокчуть з країни пенсію
показать весь комментарий
22.08.2025 19:18 Ответить
От чомусь в усі часи в усіх країнах не додумалися до такого геніального ноу-хау від зебуїнів і в усіх війнах призивали саме молодь...

Якщо що, молодь і зараз призивають, бо 25 років - це теж молодь (за нашими законами молодь - до 35 років). Чому 25-річних призивають, а 22-річних хочуть випускати - я цього не можу зрозуміти...
показать весь комментарий
22.08.2025 19:21 Ответить
В норманій країні мали б просто випускати всіх.
Хто хоче лишатись в країні мрій - нехай бере і захищає.
А то чужими руками грань загрібати всі вміють
показать весь комментарий
22.08.2025 19:26 Ответить
Ну воєнний стан все ж, тому я вважаю, що обмеження на виїзд мають бути, але для тих, хто отримав бойову повістку чи повістку на ВЛК (поки ВЛК не пройде), ну або для ухилянтів, які не оновили дані, ігнорують повістки чи отримали штраф.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:30 Ответить
До того ж, молоді люди можуть довше бігти в броніку і з автоматом, ніж 50-річні, тому шанси не стати "фаршем" у них значно вищі. Призив молоді замість сивих дядьків знизить втрати саме через те, що молодь здоровіша!
показать весь комментарий
22.08.2025 19:22 Ответить
Чим більше людей покине країну, тим легше буде зеленим шарлатанам фальсифікувати вибори!
показать весь комментарий
22.08.2025 18:26 Ответить
Схоже на правду.....
Тим більше ловити момент для вибирів можно коли є формальний "мир" / "перемир'я" - а знач легко віддати Донбас ( принаймі ТОТ + плацдарм Покровська) , сподіваючись пересидіти за спинами ментів народне збурення , поки молодь чкурне за кордон
показать весь комментарий
22.08.2025 19:04 Ответить
Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина у 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24 -- їм можна обмежити свободу пересування. А решті -- не можна. Доки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися Джерело: https://censor.net/ua/n3570058

Давайте вже по повній розсорте людей,можно по групі крові всі у кого не 4-та заборонити. Ну шо це бляха муха за черговий дибілізм?!
показать весь комментарий
22.08.2025 18:28 Ответить
Як же задовбала ця клоунада.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:28 Ответить
Цікаво виходить, що коли тобі 22 - ти можеш жити життя, кататись по світу, а 23 - ти вже майбутній ресурс для мобілізації і своє вже пожив. Квартальні метаморфози
показать весь комментарий
22.08.2025 18:30 Ответить
Можу ложити болт на 32 на конституційні обовязки перед державою,оскільки мої права порушені неодноразово
показать весь комментарий
22.08.2025 18:30 Ответить
А на Кримінальний Кодекс теж болт ложив?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:25 Ответить
Ха-ха налякав їжака жопою .
показать весь комментарий
22.08.2025 19:35 Ответить
Ну, я впевнений що тепер ті молоді чоловіки проголосують з Польщі правильно. Все буде ЗЕ!
показать весь комментарий
22.08.2025 18:31 Ответить
Ти краще в мами з татом запитай, чому тобі обрізання зробили.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:13 Ответить
Ох тебе зачепило за живе. Не соромся своєї крові. Всі люди рівні.
Крім кацапів, звісно. Кацапи не люди.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:22 Ответить
Vladymyr
@VladymyrVVV
·
21 серп.
Разом з чатом GPT шукав аналоги звернення нашого Гаранта Конституції до інших держав з проханням про позбавлення соціальної допомоги біженців з України.

Вітаю - нарешті ми випередили весь світ!
«Аналогов нет»🤷🏻‍♂️
показать весь комментарий
22.08.2025 18:40 Ответить
Зепені побачили хто, в основному, виходив на останні протести
показать весь комментарий
22.08.2025 18:50 Ответить
Кончані зе-гандони. Це не українська влада
показать весь комментарий
22.08.2025 18:53 Ответить
вмикайте Потужність!! 📛

напоТУЖНІЧАЄм 💩разом !!
показать весь комментарий
22.08.2025 18:59 Ответить
Це саме те чим треба займатись,
Бо все поробили,і всім гарно
показать весь комментарий
22.08.2025 19:03 Ответить
Це буде найдурніше рішення у військовому та економічному аспектах. Дай бог, щоб Рада не проголосувала за нього. Мало у нас проблем, то влада підкинула ще одну для срачу.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:10 Ответить
Дебіли кончені. А хто буде воювати чи працювати на оборонних заводах? Хто буде платити податки і пенсії? Чи ***** дало наказ розпустити всіх українців а потім Зеля вийде і скаже здайомсу бо вже нема кому воювати?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:14 Ответить
Якщо молодь виїде ради чого і яким чином діди будуть воювати?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:19 Ответить
А що з переліченого ти особисто робиш?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:20 Ответить
Це "розумно", через 7-10р., ***** забере Україну голими руками...
показать весь комментарий
22.08.2025 19:18 Ответить
Одне можна стверджувати однозначно - для Європи молодь 18-22 роки це золотий ресурс і на відміну від жіночок пенсійного віку їх то точно будуть максимально інтегрувати.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:21 Ответить
*****, Рада или непуганных идиотов, или просто тупой саботаж! Да хрен кто из них вернётся назад. Это же понятно любому дураку. Тогда - зачем это?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:24 Ответить
Здача країни набирає обертів. Це як, дебіли або зрадникі ?
показать весь комментарий
22.08.2025 19:29 Ответить
Ідіоти зелені!!! Ви шо робите? Для чого ви відпусекаєте молодих мужиків? А хто буде відбудовувпти Україну після війни, вмісто тих сотень тисяч загинувших за них, 22 х річних???? Ви уроди зелені тупоголові віддаєте саме цінне нашого народу-молоде покоління! Прокляття на вас тупоголових запроданців буде! Ми вас знищемо, дайте тільки війна прищухне, !
показать весь комментарий
22.08.2025 19:30 Ответить
Відбудовує хай той, хто розв'язав цю війну. Хочете, щоб вам щось будували - платіть гроші фахівцям
показать весь комментарий
22.08.2025 20:04 Ответить
підори зелені
показать весь комментарий
22.08.2025 19:40 Ответить
Здається це схема з добрим царем. Зеленський запропонував, злі бояри депутати не проголосують. Масовий зеоргазм, як коли він зачморив Трампа.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:41 Ответить
зазывала-напёрсточник от тцк завуалированно-патриотично рассказал об обновлении "личных персональных данных" и как подписать всего одну бумажку, такая формальность
показать весь комментарий
22.08.2025 19:42 Ответить
Да уж! Сначала придумают какую то хрень, а потом вокруг нее пляшут! Не совсем понятную идею можно было реализовать через постанову КМУ ( которую, правда, потом легко и отменить). Но что бы городить огород с законом, ради одной возрастной категории18-22года… А чего мариновать 50+ или хотя бы 55+? Они точно не уедут за кордон насовсем ( там такие нахрен не нужны.) Со стороны все выглядит - Смотрите, как вас «царь» любит и только «царю» позволено вас любить, а не какому-то КМУ. Сказки про какие то сроки рассмотрения проектов, сколько законопроектов в ВР пылятся годами и никто не торопиться их рассматривать.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:48 Ответить
интересно, кто нибудь анализировал средний возраст детей слуг народа ? Возможно там кроется ответ.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:53 Ответить
Депутатів які проголосують за цей закон --на слідуючий день відправити на фронт Причому зразу без піготовки на нуль.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:04 Ответить
 
 