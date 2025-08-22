Все 22-летние лица мужского пола смогут выезжать из Украины за границу, - "слуга народа" Вениславский

22 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, касающийся разрешения лицам мужского пола в возрасте 18-22 лет свободно выезжать из Украины.

Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

Вениславский является одним из инициаторов этого законопроекта.

По его словам, проект разработан во исполнение идей, которые были озвучены президентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свириденко о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет: Ищем оптимальный путь

Его суть - позволить молодым людям, не подлежащим призыву на военную службу по мобилизации в течение следующих нескольких лет, свободно перемещаться из Украины и в Украину.

Также, говорит Вениславский, сейчас обсуждают возможность для выезда для лиц мужпола 23 лет.

"Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем - 24, им можно ограничить свободу передвижения. А остальным - нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться", - рассказал он.

Голосовать за закон будут уже в сентябре. Для выезда за границу нужно будет обновить военно-учетные документы.

Также смотрите: Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Поручил правительству проработать возможность, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.