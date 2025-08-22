Все 22-летние лица мужского пола смогут выезжать из Украины за границу, - "слуга народа" Вениславский
22 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, касающийся разрешения лицам мужского пола в возрасте 18-22 лет свободно выезжать из Украины.
Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.
Вениславский является одним из инициаторов этого законопроекта.
По его словам, проект разработан во исполнение идей, которые были озвучены президентом.
Его суть - позволить молодым людям, не подлежащим призыву на военную службу по мобилизации в течение следующих нескольких лет, свободно перемещаться из Украины и в Украину.
Также, говорит Вениславский, сейчас обсуждают возможность для выезда для лиц мужпола 23 лет.
"Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем - 24, им можно ограничить свободу передвижения. А остальным - нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться", - рассказал он.
Голосовать за закон будут уже в сентябре. Для выезда за границу нужно будет обновить военно-учетные документы.
Напомним, 12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.
18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.
але на вулицях повно молодих бичків в районі 30 років, які "атдихають" в ресторанах.
може це й є нові "молоді військові пенсіонери" ?
.
Скажіть мені чому вас влаштовувала Конституція України в мирний час, там же написано що кожний громадянин має захищати державу?
ах да, Путін прийде - пенсію даде ?!
.
Чувирло шо ти ***** несеш? Яка пенсія? Що ж у вас так в головах насрано? Ухилянти тобою керують і відправляють в м'ясні штурми, заробляють на таких дурачках як ти капітал, купують квартири, будинки в елітці, тачки заряджені, рахунки набивають валютою. Ідейний дурник.
навіщо Україні Сили Оборони ?
злочинне рішення !
замість того, щоб відновити призов і замістити срочниками бригади, які знаходяться поза зоною бойових дій, наприклад, на кордоні з Білорусью.
водночас це було б формуванням резерву ЗСУ, якого зараз просто немає!
Зрада України !
заради дешевого рейтингу
.
юнь дружно сказала: "дьошево, ЗЄля !"
.
так як із них ніхто не повернеться ,
мабуть підуть воювати Зе і 95-й квартал !!🧐
Шкода , що Міндіч втік !
при здоровому глузді звісно що ніхто, але можуть змусити повернутись, з доставкою на кордон.
дрібниця це "розшук" тцк, а кримінальна справа це аж ніяк не дрібниця, депортують аж бігом, якщо у тебе немає грошей на адвокатів як у фірташів.
п.с. не бачив фото як з американщини доставили на наш кордон "нелегалів"?
Якщо що, молодь і зараз призивають, бо 25 років - це теж молодь (за нашими законами молодь - до 35 років). Чому 25-річних призивають, а 22-річних хочуть випускати - я цього не можу зрозуміти...
Хто хоче лишатись в країні мрій - нехай бере і захищає.
А то чужими руками грань загрібати всі вміють
Тим більше ловити момент для вибирів можно коли є формальний "мир" / "перемир'я" - а знач легко віддати Донбас ( принаймі ТОТ + плацдарм Покровська) , сподіваючись пересидіти за спинами ментів народне збурення , поки молодь чкурне за кордон
Давайте вже по повній розсорте людей,можно по групі крові всі у кого не 4-та заборонити. Ну шо це бляха муха за черговий дибілізм?!
Крім кацапів, звісно. Кацапи не люди.
@VladymyrVVV
·
21 серп.
Разом з чатом GPT шукав аналоги звернення нашого Гаранта Конституції до інших держав з проханням про позбавлення соціальної допомоги біженців з України.
Вітаю - нарешті ми випередили весь світ!
«Аналогов нет»🤷🏻♂️
напоТУЖНІЧАЄм 💩разом !!
Бо все поробили,і всім гарно
Ідіоти зелені!!! Ви шо робите? Для чого ви відпусекаєте молодих мужиків? А хто буде відбудовувпти Україну після війни, вмісто тих сотень тисяч загинувших за них, 22 х річних???? Ви уроди зелені тупоголові віддаєте саме цінне нашого народу-молоде покоління! Прокляття на вас тупоголових запроданців буде! Ми вас знищемо, дайте тільки війна прищухне, !