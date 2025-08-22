РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11392 посетителя онлайн
Новости Выезд за границу до 25 лет
2 138 43

Свириденко о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет: Ищем оптимальный путь

Выезд за границу до 22 лет Что говорит Свириденко

Премьер Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Раде ответила на вопрос о разрешении на выезд за границу для мужчин 18-22 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, ее цитирует нардеп Ярослав Железняк.

"Мы работаем над задачей президента найти путь, как давать возможности выезжать за границу. Этот предмет требует широкого обсуждения, и мы ведем эту дискуссию. Ищем оптимальный путь", - отметила она.

12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.

Читайте: Тюрьма за незаконное пересечение границы: Свириденко подала в Раду законопроект

Выезд за границу до 22 лет Что говорит Свириденко

Автор: 

граница (5333) Кабмин (14098) Свириденко Юлия (208)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Оптимальний шлях - коли з України виїде свириденко та інша шваль!
показать весь комментарий
22.08.2025 11:11 Ответить
+10
Від безвізу до потопельників в Тисі одна галочка в білютені.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:12 Ответить
+8
хай з початку пояснить яким законом виїзд заборонено,і яким чином так званий кабмін привласнив собі не притаманні йому обов"язки-написання та подання законопроектів???
показать весь комментарий
22.08.2025 11:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вигнати молодь за кордом, щоб не мішали зеленим
показать весь комментарий
22.08.2025 11:10 Ответить
Шукайте притулок у інших країнах краще, ця некомпетента мордяка повинна бути вже на нарах.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:10 Ответить
Шукаєте "оптимальний шлях" для чого? Для "монетизації послуги"?
показать весь комментарий
22.08.2025 11:11 Ответить
Оптимальний шлях - коли з України виїде свириденко та інша шваль!
показать весь комментарий
22.08.2025 11:11 Ответить
Це ідеальний шлях. Але з нашим щастям - це майже не реально.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:14 Ответить
Від безвізу до потопельників в Тисі одна галочка в білютені.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:12 Ответить
Угу.Перед виборами 2019 дискутував з одним бараном.Каже проголосую за Зе.Відповів йому що буде повна жопа,а він каже проголосую все одно, і втечу за кордон.Зустріть би зараз,спитать чи встиг втекти ідіот.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:40 Ответить
Найоптимальніший - на детекторі брехні запитання "Чи підтримуєте ви Зєлєнского?" при відповіді "так" дозвіл давати, "ні" - одразу в ТЦК.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:12 Ответить
Навіть не "Чи підтримуєте ви Зєлєнского?", а "Чи голосували ви за Зеленського?" Зараз вже досить мало залишилося тих, хто його підтримує. Особливо серед чоловіків призовного віку. Бачу це по своєму племіннику і не тільки...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:18 Ответить
В мене усі знайомі, хто підримує зе - броньовані, або за межею віку.....
показать весь комментарий
22.08.2025 12:30 Ответить
Навпаки, усіх хто "усталатвайни", "глянутивочко" - зразу на нулік, без розбору жінкачоловік - адже в нас рівноправ'я?
показать весь комментарий
22.08.2025 12:29 Ответить
А до чого тут "устал ат вайни"? Це власне і є елєкторат Зєлєнского. І ці точно виїдуть без проблем.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:33 Ответить
Навіщо?
показать весь комментарий
22.08.2025 11:14 Ответить
1. "В'язниця за незаконний перетин кордону: Свириденко подала до Ради законопроєкт"

2. "Свириденко про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: Шукаємо оптимальний шлях"

3. "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України"

4. "Громадянство України набувається автоматично з моменту народження"

Тільки не кажіть що тут феодалізм і кастовість, не розповсюджуйте іпсо.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:17 Ответить
- молодь в ЕС
- не молодь в ЗЕмлю

......ціль населення в 10 млн
показать весь комментарий
22.08.2025 11:18 Ответить
«Шукаємо оптимальний шлях» - вже розігнали серед пенсіонерів чергову теорію змови що Порошенко зробив безвіз спеціально для того щоб молодь повиїжджала з України.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:19 Ответить
хай з початку пояснить яким законом виїзд заборонено,і яким чином так званий кабмін привласнив собі не притаманні йому обов"язки-написання та подання законопроектів???
показать весь комментарий
22.08.2025 11:20 Ответить
Очередной громкий "ПЕРДЬ"! Сначала заявить примем в понедельник, потом ой в пятницу, потом- "Мы шукаемо шляхи". Не исправимые ВРУНЫ!
показать весь комментарий
22.08.2025 11:21 Ответить
В нас скоро на фронті як у рашистів будуть калічвійська, але хлопчиків до 25 рочків в нас чіпати не будуть. Це майбутні робітники рашитських концтаборів
показать весь комментарий
22.08.2025 11:22 Ответить
Захищати Україну мають усі чоловіки віком 18-60 !!! Який ще може бути шлях???
показать весь комментарий
22.08.2025 11:22 Ответить
В Кащенко знову провели інтернет?
показать весь комментарий
22.08.2025 11:24 Ответить
Спалився кацапський кріт : лікарня імені Кащенка - в мацьквє.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:29 Ответить
Давай как в 1945 в Венгрии с 12 до 75! Уроды зеленые!
показать весь комментарий
22.08.2025 11:36 Ответить
у тебе є діти??скільки їм і де вони??та й сам то ти де??чи то все другоє??
показать весь комментарий
22.08.2025 12:55 Ответить
Нагадаю:
Середня щільність бійців на ЛБЗ - 8 бійців на кілометр. Людей критично не вистачає.

ЗЕлені всіма силами зменшують мобілізаційний потенціал ЗСУ, бронюючи кого попало та випускаючи за кордон. Для чого?

У США призов скасували після війни у В'єтнамі, але всі чоловіки з 18 до 26 років зобов'язані стати на облік у Системі військової повинності.
У Німеччині Конституція ФРН передбачає, що всі чоловіки можуть бути призвані до армії з 18 років.
З країн НАТО наразі призов зберігається в Данії для чоловіків від 18 років на 4-місячну службу), Естонії (чоловіки від 18 до 28 років зобов'язані проходити 11-місячну службу), Греції (чоловіки від 19 до 45, 8-місячна служба в армії або 12-місячна служба на флоті або у ВПС), Норвегії (всі громадяни від 19 до 44). Швеція та Литва повернули призов кілька років тому.
У Швейцарії чоловіки служать із 20 років на термін від 18 до 21 тижнів.
У Туреччині обов'язково служать чоловіки віком від 19 до 40 років.

І тільки у Шапітолії воюють пенсіонери.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:25 Ответить
Дам підказку - оптимальний варіант дозволити всім бажаючим у віці від 18 до 22 виїзд за кордон, а не спочатку пообіцяти, а потім катати вату.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:28 Ответить
А краще взагалі всім.
І хай воюють ті, у кого нема грошей з'їбатися з країни.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:30 Ответить
Ви там що взагалі йо.нулися придуркі безтолкові. Треш за трешом визнаю у нас настільки бездарна влада що аж невіриться що таке може бути коли в країні війна.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:30 Ответить
Не можуть ціну узгодити. А шлях "Плати і гуляй"
показать весь комментарий
22.08.2025 11:33 Ответить
нет что б возобновить призыв с 18-ти, они ропускают мобрезерв...
показать весь комментарий
22.08.2025 11:33 Ответить
Тоді і верхню межу знизьте хоча б до 55,щоб в Україні остались тільки слуги угода,каліки,наріки метадонові яких не призивають,та ромале .
показать весь комментарий
22.08.2025 11:35 Ответить
А КОНЧЕНІ паралельно готують інших законопроект:

Відповідальність для військовозобов'язаних осіб

Порушення призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами строків перебування за кордоном під час воєнного стану каратимуть штрафом від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн або ув'язненням на 3-5 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3569959

Водночас проєктом закону пропонується шанс уникнути покарання.

"Особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України повернулася на територію України та до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу", - зазначається в законопроєкті. Джерело: https://censor.net/ua/n3569959
показать весь комментарий
22.08.2025 11:41 Ответить
оптимальний шлях (даю підказку): до 18 вільний виїзд, 18-22 - піар, 22-25 - тюрма 3 р., 25-60 війна до каліцтва або смерті.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:43 Ответить
60+ - видача безкоштовного ноутбука з безлімітним інтернетом для підбадьорювання 25-60.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:00 Ответить
Вся ця ЗЕлена шваль з їх безглуздими антинародними законами має на стовпах висіти
показать весь комментарий
22.08.2025 11:57 Ответить
А от спитати б цю тупу шльондру, просто цікаво. А чого до 22? Це якась сакральна цифра - 22. Ну чого, наприклад не до 20 чи 21 або 23 чи 24? У чому сенс? Чи тільки у тому, що спаде на думку обкуреному хрипатому шмату лайна?
показать весь комментарий
22.08.2025 12:05 Ответить
Така країна з такою владою і мудрим нарідом вже впоперек горла стоїть.При можливості подалі свідси ноги робить
показать весь комментарий
22.08.2025 12:13 Ответить
Меня удивляла слепая, необъяснимая жестокость красного террора в Питере в 1917 году. теперь не удивляет.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:17 Ответить
Треба випускати як можна раньше. Щоб потім по 10 тисяч доларів не платили. Пенсіонерами будемо воювати.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:30 Ответить
Може не треба? Тут і так повно бухих матюкливих (бо ж думають "заграніца, ніхто нє панімає") українців. А буде ще більше?
показать весь комментарий
22.08.2025 13:07 Ответить
 
 