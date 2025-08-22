Свириденко о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет: Ищем оптимальный путь
Премьер Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Раде ответила на вопрос о разрешении на выезд за границу для мужчин 18-22 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, ее цитирует нардеп Ярослав Железняк.
"Мы работаем над задачей президента найти путь, как давать возможности выезжать за границу. Этот предмет требует широкого обсуждения, и мы ведем эту дискуссию. Ищем оптимальный путь", - отметила она.
12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.
18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.
2. "Свириденко про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: Шукаємо оптимальний шлях"
3. "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України"
4. "Громадянство України набувається автоматично з моменту народження"
Тільки не кажіть що тут феодалізм і кастовість, не розповсюджуйте іпсо.
- не молодь в ЗЕмлю
......ціль населення в 10 млн
Середня щільність бійців на ЛБЗ - 8 бійців на кілометр. Людей критично не вистачає.
ЗЕлені всіма силами зменшують мобілізаційний потенціал ЗСУ, бронюючи кого попало та випускаючи за кордон. Для чого?
У США призов скасували після війни у В'єтнамі, але всі чоловіки з 18 до 26 років зобов'язані стати на облік у Системі військової повинності.
У Німеччині Конституція ФРН передбачає, що всі чоловіки можуть бути призвані до армії з 18 років.
З країн НАТО наразі призов зберігається в Данії для чоловіків від 18 років на 4-місячну службу), Естонії (чоловіки від 18 до 28 років зобов'язані проходити 11-місячну службу), Греції (чоловіки від 19 до 45, 8-місячна служба в армії або 12-місячна служба на флоті або у ВПС), Норвегії (всі громадяни від 19 до 44). Швеція та Литва повернули призов кілька років тому.
У Швейцарії чоловіки служать із 20 років на термін від 18 до 21 тижнів.
У Туреччині обов'язково служать чоловіки віком від 19 до 40 років.
І тільки у Шапітолії воюють пенсіонери.
І хай воюють ті, у кого нема грошей з'їбатися з країни.
Відповідальність для військовозобов'язаних осіб
Порушення призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами строків перебування за кордоном під час воєнного стану каратимуть штрафом від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн або ув'язненням на 3-5 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3569959
Водночас проєктом закону пропонується шанс уникнути покарання.
"Особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України повернулася на територію України та до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу", - зазначається в законопроєкті. Джерело: https://censor.net/ua/n3569959