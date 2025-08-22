Свириденко о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет: Ищем оптимальный путь

Премьер Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Раде ответила на вопрос о разрешении на выезд за границу для мужчин 18-22 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, ее цитирует нардеп Ярослав Железняк.

"Мы работаем над задачей президента найти путь, как давать возможности выезжать за границу. Этот предмет требует широкого обсуждения, и мы ведем эту дискуссию. Ищем оптимальный путь", - отметила она.

12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.

Читайте: Тюрьма за незаконное пересечение границы: Свириденко подала в Раду законопроект