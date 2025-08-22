Свириденко про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: Шукаємо оптимальний шлях

Прем'єрка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в Раді відповіла на питання щодо дозволу на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, її цитує нардеп Ярослав Железняк.

"Ми працюємо над задачею Президента знайти шлях як давати можливості виїжджати за кордон. Цей предмет потребує широкого обговорення і ми ведемо цю дискусію. Шукаємо оптимальний шлях", - зазначила вона.

12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.

