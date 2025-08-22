Свириденко про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: Шукаємо оптимальний шлях
Прем'єрка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в Раді відповіла на питання щодо дозволу на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, її цитує нардеп Ярослав Железняк.
"Ми працюємо над задачею Президента знайти шлях як давати можливості виїжджати за кордон. Цей предмет потребує широкого обговорення і ми ведемо цю дискусію. Шукаємо оптимальний шлях", - зазначила вона.
12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.
18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.
Топ коментарі
+12 krot_lub
показати весь коментар22.08.2025 11:12 Відповісти Посилання
+11 Погрібний Олександр
показати весь коментар22.08.2025 11:11 Відповісти Посилання
+10 Влад #584963
показати весь коментар22.08.2025 11:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. "Свириденко про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: Шукаємо оптимальний шлях"
3. "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України"
4. "Громадянство України набувається автоматично з моменту народження"
Тільки не кажіть що тут феодалізм і кастовість, не розповсюджуйте іпсо.
- не молодь в ЗЕмлю
......ціль населення в 10 млн
Середня щільність бійців на ЛБЗ - 8 бійців на кілометр. Людей критично не вистачає.
ЗЕлені всіма силами зменшують мобілізаційний потенціал ЗСУ, бронюючи кого попало та випускаючи за кордон. Для чого?
У США призов скасували після війни у В'єтнамі, але всі чоловіки з 18 до 26 років зобов'язані стати на облік у Системі військової повинності.
У Німеччині Конституція ФРН передбачає, що всі чоловіки можуть бути призвані до армії з 18 років.
З країн НАТО наразі призов зберігається в Данії для чоловіків від 18 років на 4-місячну службу), Естонії (чоловіки від 18 до 28 років зобов'язані проходити 11-місячну службу), Греції (чоловіки від 19 до 45, 8-місячна служба в армії або 12-місячна служба на флоті або у ВПС), Норвегії (всі громадяни від 19 до 44). Швеція та Литва повернули призов кілька років тому.
У Швейцарії чоловіки служать із 20 років на термін від 18 до 21 тижнів.
У Туреччині обов'язково служать чоловіки віком від 19 до 40 років.
І тільки у Шапітолії воюють пенсіонери.
І хай воюють ті, у кого нема грошей з'їбатися з країни.
Відповідальність для військовозобов'язаних осіб
Порушення призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами строків перебування за кордоном під час воєнного стану каратимуть штрафом від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн або ув'язненням на 3-5 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3569959
Водночас проєктом закону пропонується шанс уникнути покарання.
"Особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України повернулася на територію України та до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу", - зазначається в законопроєкті. Джерело: https://censor.net/ua/n3569959