Кабмін готує постанову, що дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років, - Свириденко

До кінця тижня Кабінет Міністрів може ухвалити постановку, яка дозволить чоловікам у віці 18-22 років виїжджати за кордон.

Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Очільниця уряду уточнила, що це рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства.

"Я думаю, що цього тижня фіналізуємо", – сказала Свириденко, додавши, що деталі будуть згодом.

Нагадуємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років. Винятки стосуються лише окремих категорій громадян.

