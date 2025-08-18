Кабмін готує постанову, що дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років, - Свириденко
До кінця тижня Кабінет Міністрів може ухвалити постановку, яка дозволить чоловікам у віці 18-22 років виїжджати за кордон.
Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Очільниця уряду уточнила, що це рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства.
"Я думаю, що цього тижня фіналізуємо", – сказала Свириденко, додавши, що деталі будуть згодом.
Нагадуємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років. Винятки стосуються лише окремих категорій громадян.
Не можна вмовити, не можна купити,не можна залякати - дай можливість виїхати з країни.
***** робило так само.
Чи їх це влаштовує ...?
звідки цифра 22?
мобілізація з 25!
чи то, що б випускники вузів не розбіглися від тцк?
мародерка свириденка, ти плануєш воювати ще три роки?
дебілка свириденка, твій хазяїн, гундосий зе!скоморох, сьогодні погодиться на капітуляцію!
встигнеш втекти!
Конституцію??? Ту саму, якою ЗЄ підтирається вже 6 років?
Якщо всі мовчать - отже підтримують це !
У кого "броня" или документы в порядке останутся, их и дома не плохо кормят. Военные не побегут, они в окопах. Дезертиры не поедут. Их при засвете на границе хлопнут по статье. Кто поедет?
Яким законом регламентується ця заборона? Чи вони там думають, що своє сміттєві постанови так і будуть на раз-два клепати?
Нехай у країні залишаться тільки таксисти, шинкарки та базарні хабалки.
А от тоді можна хоч вибори у смартфоні проводити, хоч розігнати к **** антикорупціцні органи, хоч зробити себе пожиттєвим почесним президентом, як *****.
Це було б хоча б чесно - хто може, тікайте, а невдахи хай пожинають плоди свого дебілізму.