Кабмин готовит постановление, которое разрешит выезд за границу мужчинам до 22 лет, - Свириденко
До конца недели Кабинет Министров может принять постановление, которое позволит мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Глава правительства уточнила, что это решение будет приниматься на уровне Кабмина и не требует изменений в законодательство.
"Я думаю, что на этой неделе финализируем", - сказала Свириденко, добавив, что детали будут позже.
Напоминаем, с начала полномасштабного вторжения России в Украину действует запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста - от 18 до 60 лет. Исключения касаются лишь отдельных категорий граждан.
Топ комментарии
+28 Герхард
показать весь комментарий18.08.2025 18:18 Ответить Ссылка
+15 громов віталій
показать весь комментарий18.08.2025 18:14 Ответить Ссылка
+14 Старый зольдат
показать весь комментарий18.08.2025 18:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не можна вмовити, не можна купити,не можна залякати - дай можливість виїхати з країни.
***** робило так само.
Чи їх це влаштовує ...?
звідки цифра 22?
мобілізація з 25!
чи то, що б випускники вузів не розбіглися від тцк?
мародерка свириденка, ти плануєш воювати ще три роки?
дебілка свириденка, твій хазяїн, гундосий зе!скоморох, сьогодні погодиться на капітуляцію!
встигнеш втекти!
Конституцію??? Ту саму, якою ЗЄ підтирається вже 6 років?
Якщо всі мовчать - отже підтримують це !
У кого "броня" или документы в порядке останутся, их и дома не плохо кормят. Военные не побегут, они в окопах. Дезертиры не поедут. Их при засвете на границе хлопнут по статье. Кто поедет?
Яким законом регламентується ця заборона? Чи вони там думають, що своє сміттєві постанови так і будуть на раз-два клепати?
Нехай у країні залишаться тільки таксисти, шинкарки та базарні хабалки.
А от тоді можна хоч вибори у смартфоні проводити, хоч розігнати к **** антикорупціцні органи, хоч зробити себе пожиттєвим почесним президентом, як *****.
Це було б хоча б чесно - хто може, тікайте, а невдахи хай пожинають плоди свого дебілізму.