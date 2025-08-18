РУС
Кабмин готовит постановление, которое разрешит выезд за границу мужчинам до 22 лет, - Свириденко

Свириденко

До конца недели Кабинет Министров может принять постановление, которое позволит мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Глава правительства уточнила, что это решение будет приниматься на уровне Кабмина и не требует изменений в законодательство.

"Я думаю, что на этой неделе финализируем", - сказала Свириденко, добавив, что детали будут позже.

Напоминаем, с начала полномасштабного вторжения России в Украину действует запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста - от 18 до 60 лет. Исключения касаются лишь отдельных категорий граждан.

+28
Ні. Просто зменшує протестну масу молоді.

Не можна вмовити, не можна купити,не можна залякати - дай можливість виїхати з країни.

***** робило так само.
18.08.2025 18:18 Ответить
+15
круто! пенсіонерів на фронт а молодиків за кордон! це саботаж!
18.08.2025 18:14 Ответить
+14
Слуги роблять все для Перемоги, *****.
18.08.2025 18:14 Ответить
Готовить собі покірний лохторат на слідуючих виборах?
18.08.2025 18:12 Ответить
Ні. Просто зменшує протестну масу молоді.

Не можна вмовити, не можна купити,не можна залякати - дай можливість виїхати з країни.

***** робило так само.
18.08.2025 18:18 Ответить
Слідуючих виборів не буде якщо влада здасть країну. Слідуючі вибори вже буде проводити *****
18.08.2025 18:46 Ответить
Це питання лише часу.У потужного крім відосиків ніякої стратегії і дій в напрямку перемоги.
18.08.2025 19:00 Ответить
Протестувальники , по всій країні , знову вийдуть на протест з картонками ?
Чи їх це влаштовує ...?
18.08.2025 18:13 Ответить
круто! пенсіонерів на фронт а молодиків за кордон! це саботаж!
18.08.2025 18:14 Ответить
Слуги роблять все для Перемоги, *****.
18.08.2025 18:14 Ответить
Хз, на шо банда зегеварская рассчитывает. "Па приколу" уже не пройдет, да и большинство молодежи не вернется даже "после войны".
18.08.2025 18:16 Ответить
от ***** не розумію!!!
звідки цифра 22?
мобілізація з 25!
чи то, що б випускники вузів не розбіглися від тцк?
мародерка свириденка, ти плануєш воювати ще три роки?
дебілка свириденка, твій хазяїн, гундосий зе!скоморох, сьогодні погодиться на капітуляцію!
встигнеш втекти!
18.08.2025 18:18 Ответить
Це щоб менше наріду могло вийти з картонками
18.08.2025 19:07 Ответить
Потужно та незламно.
18.08.2025 18:18 Ответить
плюс буде один ньюанс від погранців, який не буде залежати від віку ))
18.08.2025 18:18 Ответить
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.ТП хоть конституцію читала?
18.08.2025 18:19 Ответить
У країні, у якій всі права мають тільки друзі ЗЄ, а всі інші повинні ці права забезпечувати?

Конституцію??? Ту саму, якою ЗЄ підтирається вже 6 років?
18.08.2025 18:24 Ответить
Ні, Конституція України тепер вже набула статусу туалетного паперу яким можна підтертися, тепер офіційно.
18.08.2025 18:24 Ответить
Замість корегування мобілізаційного віку - дозвіл молоді виїжджати за кордон ?!
Якщо всі мовчать - отже підтримують це !
18.08.2025 18:19 Ответить
Список чоловіків, яким можна виїжджати, додається на аркуші форматом А4.
18.08.2025 18:19 Ответить
Такі вже давно виїхали і живуть своє найкраще життя в лондонах і монаках.
18.08.2025 18:21 Ответить
воювати будуть всі! Діти мають відпочити перед навчанням
18.08.2025 18:19 Ответить
Будь-які заборони на пересування - порушення прав людини.
18.08.2025 18:19 Ответить
Про заборону виїзду за кордон теж є постанова,яка по суті фількіна грамота,бо ніяка постанова не може бути головніша за конституцію,чи закон,і підписана вона хер зна ким,тому усі заборони на виїзд за кордон є протизаконним свавіллям ригозеленої мразоти,як і постанова на дозвіл для виїзду за кордон чоловікам до 22 років.
18.08.2025 18:20 Ответить
Нам просто чітко не пояснили, коли Конституція на паузі, а коли ні. Треба самому здогадуватись. )
показать весь комментарий
18.08.2025 18:49 Ответить
по класиці жанру - виїзд може бути дозволений тільки з 37 ми! щоб з них при цифрі 37, в момент злітав нічнопохмільнобарний хмєль і зразу ж в ж оп-у холодом подуло! ))
18.08.2025 18:22 Ответить
Посчитайте, сколько сразу дриснет...
18.08.2025 18:24 Ответить
Давно пора всім охочим не забороняти виїзджати, ба навіть раха собі не дозволяє закривати кордони.
18.08.2025 18:24 Ответить
Як на мене, забороняти треба, коли не оновив дані, не прийшов за повісткою чи штраф від ТЦК отримав, а також, коли вже бойова повістка виписана...
18.08.2025 18:27 Ответить
Логічно. Але коли вже в зсу, то дозволяти треба.
18.08.2025 18:49 Ответить
А з Ізраїля можна в Іран переїхати?
18.08.2025 18:30 Ответить
А з однієї Кореї в іншу, можна?
18.08.2025 18:43 Ответить
А чим чоловіки до 22 років, кращі за чоловіків, яким більше 22 років? Це, вже якась сегрегація.
18.08.2025 18:25 Ответить
Зеленим вже довіри немає, відкривай не відкривай. Уся молодь з цієї зеленої "країни мрій" ноги зробить і ніколи не повернеться.
18.08.2025 18:28 Ответить
Яка ж мерзота продажна при владі Значить 50+ і навіть 60= нехай воюють,а молоді бикі гуляють. Пожалійте своїх батьків. В сіті ормія воює в 20--40 років,а в нас ****** поклали на захист держави на хворих дідів
18.08.2025 18:29 Ответить
Это правильно. Воевать должны те у кого жена и 2 детей, и в придачу пару родителей которых нужно содержать учитывая наши пенсии, а не молодеж. Да и в метро по дороге на работу из легче отловить, чем этот молодняк быстро бегающий. Это же логично. Не понимаю почему все так раздражены )) Все пока укладывается в логику принятых решений последних 4х лет. Полет нормальный, можно отстегнуть ремни и закурить)
18.08.2025 18:34 Ответить
На фоні коли не хватає людей ні на фронті ні в тилу, випустити за кордон здорових мужиків це геніальна ідея. Таке можна зробити тільки коли влада задумала піти на капітуляцію. Тоді вже відкривай кордони і випускай всіх а не вибраних
18.08.2025 18:40 Ответить
Ну откроют, и кто поедет?
У кого "броня" или документы в порядке останутся, их и дома не плохо кормят. Военные не побегут, они в окопах. Дезертиры не поедут. Их при засвете на границе хлопнут по статье. Кто поедет?
18.08.2025 19:19 Ответить
Чергова диверсія проти обороноздатності України. Всі ці піонери мають паяти дрони для фронту!
18.08.2025 18:41 Ответить
Те платы автомат в Китае паяет.
18.08.2025 19:16 Ответить
Кордон зачиняють на в'їзд під час війни, під час проведення геноциду на виїзд.
18.08.2025 18:41 Ответить
Після продуктивної зустрічі єрмака із студентами, останніх вирішили звабити виїздом за кордон
18.08.2025 18:42 Ответить
Єрмак, на зустрічі зі студентами, побачив, що студенти послали їх на йух і з ними не домовитись, тому вирішили відкрити кордони та позбутися їх у такий спосіб
18.08.2025 18:43 Ответить
Євреї зачищають Україну від населення, хто залишиться?
18.08.2025 18:44 Ответить
Нагадуємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку - від 18 до 60 років. Винятки стосуються лише окремих категорій громадян.

Яким законом регламентується ця заборона? Чи вони там думають, що своє сміттєві постанови так і будуть на раз-два клепати?
18.08.2025 18:46 Ответить
Це не законно та не справедливо, що одним можна виїхати, а іншим ні
18.08.2025 18:46 Ответить
Імператор наказав - кабмін виконав - видав указ. Частина рабів виведена з рабства.
18.08.2025 18:48 Ответить
Ой, я вас прошу, кому треба, ті і так туди-сюди шастають.
18.08.2025 18:51 Ответить
Кількість населення в країні ще більше зменшиться, бо ці молоді чоловіки до 22 років назад в Україну не повернуться.
18.08.2025 19:01 Ответить
Зермаки свідомо розвалюють Україну
18.08.2025 19:04 Ответить
Нахер они там кому нужны. У пана тачку катать по жаре. Или все они айтишники в Силиконовую долину ломанутся.
18.08.2025 19:14 Ответить
А тут кому вони потрібні чи якісь перспективи є? Чи можна бізнес нормально вести, коли вся країна прострілюється? Так як ви пишите, то пишуть в основному тоді, коли самі нічого більше в житті не вміють. А чим і кому займатися - то справа кожної людини. Прям цілий Світ заздрить українцям - тому і кордони зачинені, бо понаїдуть багато бажаючих освічених громадян Британії аба Франції і заберуть роботу в українця
18.08.2025 19:31 Ответить
18.08.2025 19:06 Ответить
Ви курва довбні ви що **** вичворяєте дибіли
18.08.2025 19:12 Ответить
Дуже далекоглядно(((
18.08.2025 19:17 Ответить
Все для фронту, все для перемоги… рашки
18.08.2025 19:30 Ответить
Та вже відпускайте всіх.
Нехай у країні залишаться тільки таксисти, шинкарки та базарні хабалки.

А от тоді можна хоч вибори у смартфоні проводити, хоч розігнати к **** антикорупціцні органи, хоч зробити себе пожиттєвим почесним президентом, як *****.

Це було б хоча б чесно - хто може, тікайте, а невдахи хай пожинають плоди свого дебілізму.
18.08.2025 19:45 Ответить
Чернишову з мінєдічем пришили обрізане,та змінили дату народження?
18.08.2025 19:45 Ответить
 
 