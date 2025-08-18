Кабмин готовит постановление, которое разрешит выезд за границу мужчинам до 22 лет, - Свириденко

До конца недели Кабинет Министров может принять постановление, которое позволит мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Глава правительства уточнила, что это решение будет приниматься на уровне Кабмина и не требует изменений в законодательство.

"Я думаю, что на этой неделе финализируем", - сказала Свириденко, добавив, что детали будут позже.

Напоминаем, с начала полномасштабного вторжения России в Украину действует запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста - от 18 до 60 лет. Исключения касаются лишь отдельных категорий граждан.

