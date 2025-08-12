Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Поручил правительству проработать возможность, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина".
"Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время есть ограничение 18 лет на границе. Я предлагаю повысить уровень до 22 лет", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, это положительная и правильная история, которая поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в стране.
Топ комментарии
+30 Перехватчик
показать весь комментарий12.08.2025 16:21 Ответить Ссылка
+27 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий12.08.2025 16:23 Ответить Ссылка
+20 Ukrain
показать весь комментарий12.08.2025 16:27 Ответить Ссылка
Звучить якось свинсько, пардон.
Прощавайте пенсії для пенсіонерів, наповнення бюджету, ******* індустріальне майбутнє України!
В Україні незабаром залишаться лише 45-60+!
Працювати вже практично нікому, в ЗСУ теж!
пс. Я думал всетаки что он адекватный… А в итоге тоже быдло да и еще еврейское
Довго думав?