Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Поручил правительству проработать возможность, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина".

"Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время есть ограничение 18 лет на границе. Я предлагаю повысить уровень до 22 лет", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, это положительная и правильная история, которая поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в стране.

Топ комментарии
+30
Реальний рейтинг вже біля 0 ?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:21 Ответить
+27
чергова тупа профанація для бидло марафону!!!
чому з 22 коли мобілізація з 25?
ну, от ***, хто небуть може пояснити мені, яка логіка в існуванні цього конченого гундосого малороса зе!гніди?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:23 Ответить
+20
6 рік при нелохі країна перетворилася в концтабір
показать весь комментарий
12.08.2025 16:27 Ответить
Ця заява президента свідчить : Зеоенський уже знає, що у п"ятницю, 15.08.25, Україна капітулює і бойові дії припиняться, тому потрібно підвищувати свій рейтинг серед ухилянтського загалу перед майбутніми виборами. Інших причин для виголошення цієї дурні щодо можливості виїзду за кордон 22-річних трудових ресурсів і майбутніх солдатів немає.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:09 Ответить
Не бачу логіки, бо якщо бойові дії припиняться і готуватимуть вибори, то треба відміняти воєнний стан, як того вимагає Конституція, а це значить, що кордони повинні відкритися для всіх...
показать весь комментарий
12.08.2025 17:22 Ответить
Ця його заява - типовий популізм. Відкриють кордон чи ні, а президент хороший і дбайливий. Головне - сказати, а там хоч вовк траву їж. Генерали на цю дурню не погодяться.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:44 Ответить
Ihor Ihor #577453 , і шо, тцк розженуть? Кого ж ви будете бусифікувати та бабло збивати, тцкуняки?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:34 Ответить
В усіх країнах мобілізаційний вік 18 років. Але у нас "особливий шлях"... Народжуйте! Європі потрібні юні білі емігранти, суддям раби які будуть платити їм пенсії по 375 000 гривень щомісяця, а ***** конче необхідні генетично здорові жінки для покращення алкодегенеративної генетики русні...
показать весь комментарий
12.08.2025 17:10 Ответить
Вже знайшли. В Бангладеш. І продовжують шукати. У нас уже навіть є один "німий негр" в парламенті.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:25 Ответить
воно гундосить...
показать весь комментарий
12.08.2025 17:10 Ответить
Чеговий популізм "найвеличнішого" чи відомо йому що творится на Донбасі ,ворог наступає і захоплює нові території ,так званий верховний головнокомандувач що ти думаєш робити,чи то тебе не хвилює головне рейтинг ?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:14 Ответить
Він робить те про що домовився в Омані з Патрушєвим. Тільки не так швидко як планувалось. Народ проти...
показать весь комментарий
12.08.2025 17:27 Ответить
До чого тут молодь і донбас? В Україні тисячи тих хто давав присягу,але сидять по барам,саунам,та в 35 років йдуть на пенсію.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:33 Ответить
Цитата з відео: "Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам".

Звучить якось свинсько, пардон.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:17 Ответить
Це велика помилка , виїдуть уся молодь, хто ще не виїхав.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:29 Ответить
В Україні всі можуть виїзжати за кордон,не зважаючи на вік,тільки ти зеЛайно чомусь вирішило за всю Україну,всупереч конституції України що ні. А закону про заборону виїзду за кордон від тебе земразота так і немає,а натомість є незрозуміле розпорядження кабміну,незрозуміло ким підписане,але будеш ти падлюка і за це відповідати.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:31 Ответить
а 50+ хай гниють далі *** як ви вже достали
показать весь комментарий
12.08.2025 17:36 Ответить
а чому не зменшити верхню планку - з 60 до 55 наприклад??? але ж ні скорше ще піднімуть до 65, навіть не сумніваюсь
показать весь комментарий
12.08.2025 17:36 Ответить
Все!
Прощавайте пенсії для пенсіонерів, наповнення бюджету, ******* індустріальне майбутнє України!
В Україні незабаром залишаться лише 45-60+!
Працювати вже практично нікому, в ЗСУ теж!
показать весь комментарий
12.08.2025 17:43 Ответить
Це банально-популістська заява Зеленського. Усе залишиться як є.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:47 Ответить
Ну, звичайно! Треба ж недолугих баранів гнати у стійло, а потім готувати до мобілізації.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:49 Ответить
Посилення мобілізації вкрай необхідне, інакше виникає пряма загроза масових згвалтувань кацапами усіх маш-марійок і не тільки. Вас захищають не барани, а люди - сміливі, свідомі та порядні, такими треба поповнювати військо.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:54 Ответить
Он вообще уже окуел?? Здоровые лбы должны воевать и защищать матерей, девушек и детей. А не жрать польскую водку.
пс. Я думал всетаки что он адекватный… А в итоге тоже быдло да и еще еврейское
показать весь комментарий
12.08.2025 17:48 Ответить
Ні, він покруч - жид!
показать весь комментарий
12.08.2025 17:50 Ответить
Я думал всетаки что он адекватный…

Довго думав?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:03 Ответить
