Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Поручил правительству проработать возможность, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина".

"Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время есть ограничение 18 лет на границе. Я предлагаю повысить уровень до 22 лет", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, это положительная и правильная история, которая поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в стране.

