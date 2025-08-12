Украина готова пойти на уступки и оставить за Россией захваченные территории, - The Telegraph
Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позиции накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на европейские источники.
Отмечается, Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.
Такой сценарий, который поддерживают некоторые европейские столицы, предусматривает замораживание линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности, включая поставки вооружений и перспективу вступления в НАТО. В то же время Зеленский подчеркивает: никакие договоренности не должны предусматривать дополнительных территориальных уступок.
Европейские лидеры, среди которых Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц, заявили о недопустимости изменения международно признанных границ силой. Они планируют встречу с Трампом уже в среду, чтобы донести свои аргументы перед его переговорами с Путиным.
Сам Трамп сообщил, что на саммите попытается добиться частичного возвращения украинских земель. Однако он раскритиковал позицию Киева относительно необходимости конституционного одобрения любых территориальных изменений.
НАТО же подчеркивает, что фактическая оккупация территорий не может быть признана юридически. Украинская власть напоминает, что Россия продолжает перебрасывать войска и готовится к новым наступлениям, поэтому преждевременно говорить о готовности Кремля завершить войну.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет "предварительной".
3 вересня 1939 року, у відповідь на напад на Польщу, Велика Британія та Франція оголосили війну Німеччині.
О пів на четверту ранку 22 червня 1941 року німецький посол у москві Шуленбург передав голові зовнішньополітичного відомства СРСР молотову ноту у якій СРСР звинувачувався у порушенні Пакту про ненапад та підготовці нападу на Німеччину, у зв"язку з цим німецька армія розпочинає війну для ліквідації загрози. Схожа процедура відбулася в Берліні, де очільник німецького МЗС Ріббентроп повідомив радянського посла . Текст документа https://www.nytimes.com/1941/06/23/archives/text-of-the-statement-on-the-war-by-foreign-minister-von-ribbentrop.html опублікували навіть американські газети. І тільки радянська пропаганда стверджувала про «підступний напад без оголошення війни».
22 червня 1941 СРСР оголосив початок Великої Вітчизняної війни у зв"язку з нападом нацистської Німеччини.
8 грудня 1941 року, після нападу на Перл-Гарбор, японський імператор офіційно оголосив війну США . 8 грудня 1941 року президент США Франклін Рузвельт звернувся до Конгресу з проханням оголосити війну Японії, що було зроблено того ж дня. 8 грудня 1941 року: Велика Британія також оголосила війну Японії.
11 грудня 1941 року: Німеччина та Італія, союзники Японії, оголосили війну США. 11 грудня 1941 року: США оголосили війну Німеччині.
8 серпня 1945 року: СРСР оголосив війну Японії
Італія 28 жовтня 1940 оголосила війну Греції, 6 квітня 1941 - Югославії, 22 червня 1941 СРСР.
Угорщина оголосила війну Радянському Союзу 27 червня 1941 року
Австралія оголосила війну Німеччині 3 вересня 1939 року, одразу після вторгнення Німеччини в Польщу. Канада оголосила війну нацистській Німеччині 10 вересня 1939 року
І це ще не повний перелік країн, які оголошували війну і брали участь в 2СВ.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Крім того, Грицику, у своєму пості ти писав, що взагалі під час 2СВ ніхто нікому не оголошував війни, а виявилося, що навіть країни, які знаходилися у різних півкулях землі оголошували одна одній війну. То хто там "патякає" дурниці ?
