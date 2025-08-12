Украина готова пойти на уступки и оставить за Россией захваченные территории, - The Telegraph

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позиции накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на европейские источники.

Отмечается, Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Такой сценарий, который поддерживают некоторые европейские столицы, предусматривает замораживание линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности, включая поставки вооружений и перспективу вступления в НАТО. В то же время Зеленский подчеркивает: никакие договоренности не должны предусматривать дополнительных территориальных уступок.

Европейские лидеры, среди которых Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц, заявили о недопустимости изменения международно признанных границ силой. Они планируют встречу с Трампом уже в среду, чтобы донести свои аргументы перед его переговорами с Путиным.

Сам Трамп сообщил, что на саммите попытается добиться частичного возвращения украинских земель. Однако он раскритиковал позицию Киева относительно необходимости конституционного одобрения любых территориальных изменений.

НАТО же подчеркивает, что фактическая оккупация территорий не может быть признана юридически. Украинская власть напоминает, что Россия продолжает перебрасывать войска и готовится к новым наступлениям, поэтому преждевременно говорить о готовности Кремля завершить войну.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет "предварительной".