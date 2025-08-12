РУС
Украина готова пойти на уступки и оставить за Россией захваченные территории, - The Telegraph

Бои на южном направлении

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позиции накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на европейские источники.

Отмечается, Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Такой сценарий, который поддерживают некоторые европейские столицы, предусматривает замораживание линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности, включая поставки вооружений и перспективу вступления в НАТО. В то же время Зеленский подчеркивает: никакие договоренности не должны предусматривать дополнительных территориальных уступок.

Европейские лидеры, среди которых Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц, заявили о недопустимости изменения международно признанных границ силой. Они планируют встречу с Трампом уже в среду, чтобы донести свои аргументы перед его переговорами с Путиным.

Сам Трамп сообщил, что на саммите попытается добиться частичного возвращения украинских земель. Однако он раскритиковал позицию Киева относительно необходимости конституционного одобрения любых территориальных изменений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут обмены территориями, - Трамп

НАТО же подчеркивает, что фактическая оккупация территорий не может быть признана юридически. Украинская власть напоминает, что Россия продолжает перебрасывать войска и готовится к новым наступлениям, поэтому преждевременно говорить о готовности Кремля завершить войну.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет "предварительной".

+40
Самий перший виліз подоляцький, значить методичка вже приготовлена заздалегіть.
12.08.2025 08:12 Ответить
12.08.2025 08:12 Ответить
+30
У Зелі одні заяви і звернення до українців і зовсім інші для західної аудиторії. Наперсточник недотьопаний.
12.08.2025 08:12 Ответить
12.08.2025 08:12 Ответить
+26
❝ Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом, то зрадники вже домовилися за вашою спиною! ❞
(Аль Капоне)
12.08.2025 08:26 Ответить
12.08.2025 08:26 Ответить
Самий перший виліз подоляцький, значить методичка вже приготовлена заздалегіть.
12.08.2025 08:12 Ответить
12.08.2025 08:12 Ответить
Україна готова капітулювати, чи зєйло накрав і готорий здриснути на Сейшели?
12.08.2025 08:15 Ответить
12.08.2025 08:15 Ответить
пишет телеграф со ссылкой на европейские источники. Источники - Орбан и Фицо
12.08.2025 09:56 Ответить
12.08.2025 09:56 Ответить
в тебє реестрація 25 р , гнидка зеленогнійна
12.08.2025 08:25 Ответить
12.08.2025 08:25 Ответить
Перепрошую, а от особисто ви у якій бригаді та на якому напрямку захищаєтє Україну?
12.08.2025 08:21 Ответить
12.08.2025 08:21 Ответить
я вже виліз. Що ляпнеш - Зе лупа?
12.08.2025 08:21 Ответить
12.08.2025 08:21 Ответить
ЗБЛ - ПНХ!
12.08.2025 08:09 Ответить
12.08.2025 08:09 Ответить
Ось так і виглядає ось те "Сойтісь по сєрєдінє"!
12.08.2025 08:11 Ответить
12.08.2025 08:11 Ответить
урод
12.08.2025 08:12 Ответить
12.08.2025 08:12 Ответить
Правда в тому, що на скоріше за все поставлять перед фактом
12.08.2025 08:11 Ответить
12.08.2025 08:11 Ответить
1)Залишити за касапами окуповані території і 2)фактичне визнання контролю ***** над уже окупованими територіями - суть різні речі. Заголовок інфи не відповідає її смислу
12.08.2025 08:11 Ответить
12.08.2025 08:11 Ответить
Звідки вони це беруть? Майстри заголовку, блдь.
12.08.2025 08:12 Ответить
12.08.2025 08:12 Ответить
До п'ятниці, здається, ми ще прочитаємо багато таких заголовків.
Навіть начебто поважні видання зараз поводяться як звичайні таблоїди.
12.08.2025 08:59 Ответить
12.08.2025 08:59 Ответить
А може хтось не вміє писати заголовки
12.08.2025 09:48 Ответить
12.08.2025 09:48 Ответить
У Зелі одні заяви і звернення до українців і зовсім інші для західної аудиторії. Наперсточник недотьопаний.
12.08.2025 08:12 Ответить
12.08.2025 08:12 Ответить
Воно як прилізло на брехні так і бреше щоб мародерити с кошерними
12.08.2025 08:20 Ответить
12.08.2025 08:20 Ответить
Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями...
Как это соотносится с Конституцией Украины, на которую в 2019 г. и все годы после этого рояльный писюнист ложил то же, что ранее на рояль?
12.08.2025 08:12 Ответить
12.08.2025 08:12 Ответить
Інших варіантів з рояльним не могло бути,про це попереджали в 2019р,потім 2022р,мудрому наріту пох
12.08.2025 08:17 Ответить
12.08.2025 08:17 Ответить
Легко. Квартальный лидор подмахнет любую бумагу, чтобы остаться у кормушки.
12.08.2025 08:20 Ответить
12.08.2025 08:20 Ответить
звісно , воно і так заявляло , :" дагаваримся пасередінє" після першого дня , прішествія почали мародерити , так , як перед останнім днем Помпеї , розробляючи в блат хаті Міндіча , фантастичні схеми , що ж , ще , можно вкрасти , віджати, здати ворогу В Омані пообіцяли наш Південь" корідор" , який мріяли захопити давно, а от Зейло Іуда , ойго підготувпв розмінувавши спочатку акваторіі Маріуполя, а потів всі перешийки біля Криму ……… Зейло , будь ти проклят !
12.08.2025 08:33 Ответить
12.08.2025 08:33 Ответить
Начал куеграй с того, что незаконно распустил ВР в 2019 г.
Быдлота тупорылая это проглотила со свистом и гиканьем.
12.08.2025 08:59 Ответить
12.08.2025 08:59 Ответить
Не подмахне..бо тоді злебобіку *****..
12.08.2025 09:41 Ответить
12.08.2025 09:41 Ответить
То Ви просто не юрист. От увесь Квартал 95, в кого з них не плюнь - юристи. На чолі з головним Не Лохом, який, не повірите - теж юрист.
От юристи з дипломом Кварталу 95, знають - пункт 0, Розділу 0 Конституції - "Якщо є бажання, то можна крутити Конституцію на...."
От вони і крутять.
12.08.2025 08:48 Ответить
12.08.2025 08:48 Ответить
Про Конституцію згадали? А як же конституційний обов'язок прийти до ТЦК?
12.08.2025 09:09 Ответить
12.08.2025 09:09 Ответить
Визнання ворожого контролю над територіями ще не означає визнання легітимності того контролю. Так трактує міжнародна право. Ще в 2014-му з цими дефініціями розбирались, здається, і тут на цензорі такі статті були.
12.08.2025 09:41 Ответить
12.08.2025 09:41 Ответить
Об Zєльонського вкотре витерли ноги.
12.08.2025 08:15 Ответить
12.08.2025 08:15 Ответить
А про кордони 1991року забули?А ще рік назад зеля за них свою дупу на хрести рвав.Провал в міжнародній політиці розв'язує війни.❤️🇺🇦❤️
12.08.2025 08:15 Ответить
12.08.2025 08:15 Ответить
о це так гарант Конституції , наплював на неї
12.08.2025 08:17 Ответить
12.08.2025 08:17 Ответить
Грає на ній як на роялі.
12.08.2025 08:39 Ответить
12.08.2025 08:39 Ответить
Трамп сказав - не мішайте мені - я все порішаю без української Конституції
12.08.2025 08:18 Ответить
12.08.2025 08:18 Ответить
12.08.2025 09:50 Ответить
12.08.2025 09:50 Ответить
нєнє!
не стартуйте.
як що, рудого фріка задовольнить, що україна визнає, що частина окупована кацапією, то добре.
особисто я, визнаю, що частина україни окупована лаптями.
ви, якоїсь іншої думки?
12.08.2025 08:19 Ответить
12.08.2025 08:19 Ответить
Такий сценарій, який підтримують деякі європейські столиці, передбачає заморожування лінії фронту та надання Україні гарантій безпеки, включаючи постачання озброєнь і перспективу вступу до НАТО.

Як кажуть, далі можна не читати... Це ж одна із головних умов рф - ніякого НАТО в Україні. Та і ніхто не прийме нас в це НАТО. Їм ближче всілякі Орбани там, ніж ми.
12.08.2025 08:21 Ответить
12.08.2025 08:21 Ответить
Ніяких проблем з цим.
Перспектива НАТО. Перспектива ЄС. Перспектива польоту на Марс. Перспектива.......
Перспектив буде дуже багато. А от реальність буде лише одна.
12.08.2025 08:44 Ответить
12.08.2025 08:44 Ответить
Зє-йло, вішайся!
12.08.2025 08:25 Ответить
12.08.2025 08:25 Ответить
Ішак і Україна - речі не тотожні. Чи не забагато обкурене чмо бере на себе?
12.08.2025 08:25 Ответить
12.08.2025 08:25 Ответить
❝ Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом, то зрадники вже домовилися за вашою спиною! ❞
(Аль Капоне)
12.08.2025 08:26 Ответить
12.08.2025 08:26 Ответить
Це класика..
12.08.2025 08:28 Ответить
12.08.2025 08:28 Ответить
Мудрі слова талановитого бандита.
12.08.2025 08:31 Ответить
12.08.2025 08:31 Ответить
"Ви не в тому положенні, у вас немає карт на руках" - Трамп
12.08.2025 08:42 Ответить
12.08.2025 08:42 Ответить
Свинособаки не вгамуються,тварюки націлені на Миколаїв і Одесу,іначше чарнаморський фльот буде завжди під прицілом..
12.08.2025 08:26 Ответить
12.08.2025 08:26 Ответить
Якийсь тєлєґраф кинув кістку голодним. Війна не закінчиться.
12.08.2025 08:28 Ответить
12.08.2025 08:28 Ответить
Яка війна ? Офіційно ніхто нікому війни не оголошував, так що не має чому закінчуватися. Домовляються про припинення вогню та заморожування "конфлікту" .
12.08.2025 08:39 Ответить
12.08.2025 08:39 Ответить
Другу світову теж ніхто нікому не оголошував. І взагалі війни ніхто нікому не оголошує. Приведи приклад, якщо знаєш. А не знаєш то не патякай дурниць.
12.08.2025 09:11 Ответить
12.08.2025 09:11 Ответить
"Початком Другої світової війни вважається 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина розпочала вторгнення до Польщі. За цим 3 вересня було оголошення війни Німеччини з боку Великобританії та Франції..."
12.08.2025 09:23 Ответить
12.08.2025 09:23 Ответить
Грицько будь не тільки злим, а щей освідченим не виставляй себе більшим дурнем ніж ти є.

3 вересня 1939 року, у відповідь на напад на Польщу, Велика Британія та Франція оголосили війну Німеччині.
О пів на четверту ранку 22 червня 1941 року німецький посол у москві Шуленбург передав голові зовнішньополітичного відомства СРСР молотову ноту у якій СРСР звинувачувався у порушенні Пакту про ненапад та підготовці нападу на Німеччину, у зв"язку з цим німецька армія розпочинає війну для ліквідації загрози. Схожа процедура відбулася в Берліні, де очільник німецького МЗС Ріббентроп повідомив радянського посла . Текст документа https://www.nytimes.com/1941/06/23/archives/text-of-the-statement-on-the-war-by-foreign-minister-von-ribbentrop.html опублікували навіть американські газети. І тільки радянська пропаганда стверджувала про «підступний напад без оголошення війни».
22 червня 1941 СРСР оголосив початок Великої Вітчизняної війни у зв"язку з нападом нацистської Німеччини.
8 грудня 1941 року, після нападу на Перл-Гарбор, японський імператор офіційно оголосив війну США . 8 грудня 1941 року президент США Франклін Рузвельт звернувся до Конгресу з проханням оголосити війну Японії, що було зроблено того ж дня. 8 грудня 1941 року: Велика Британія також оголосила війну Японії.
11 грудня 1941 року: Німеччина та Італія, союзники Японії, оголосили війну США. 11 грудня 1941 року: США оголосили війну Німеччині.
8 серпня 1945 року: СРСР оголосив війну Японії
Італія 28 жовтня 1940 оголосила війну Греції, 6 квітня 1941 - Югославії, 22 червня 1941 СРСР.
Угорщина оголосила війну Радянському Союзу 27 червня 1941 року
Австралія оголосила війну Німеччині 3 вересня 1939 року, одразу після вторгнення Німеччини в Польщу. Канада оголосила війну нацистській Німеччині 10 вересня 1939 року
І це ще не повний перелік країн, які оголошували війну і брали участь в 2СВ.
12.08.2025 09:49 Ответить
12.08.2025 09:49 Ответить
А як же оголошення яке зачитував лєвєтан, ''22.06.1941-го нємєцкіє вайска, без абьявленія вайни''... Ну і далі по тексту?
12.08.2025 10:06 Ответить
12.08.2025 10:06 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти різні лєвєтани та інші Z-пропагандони!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
12.08.2025 11:28 Ответить
12.08.2025 11:28 Ответить
Гриць, в моєму пості все написано , навіть посилання було на документ, що Німеччина офіційно оголосила війну СРСР 22.06.1941. В той же день молотов по радіо звернувся до народу СССР із заявою про напад Німеччини та початок вєлікой отєчествєнной войні проти агресора . Те що зачитував лєвітан "без оголошення" було частиною радянської пропаганди про підступного та віроломного ворога.
Крім того, Грицику, у своєму пості ти писав, що взагалі під час 2СВ ніхто нікому не оголошував війни, а виявилося, що навіть країни, які знаходилися у різних півкулях землі оголошували одна одній війну. То хто там "патякає" дурниці ?
12.08.2025 11:58 Ответить
12.08.2025 11:58 Ответить
ну то може назад не вертатися, а зразу на ростов. нащо нам колишній президент?
12.08.2025 08:39 Ответить
12.08.2025 08:39 Ответить
А тепер повертаємось в 2019 рік, шановні. Мінські домовленості....мінські домовленості...... Як же репетував ГоловНеЛох і його акомпанемент з зебобиків!
І як вам тепер, 73%-вий елехторат, Мінські домовленості? Все так же антиукраїнські і погані?
Це я ще про "гроші на крові" і т.п. речі мовчу.
Можете собою гордитись, в 2019 ви самостійно віддали ці території. Як і в 2010 віддали Крим та Донбас.
Що ви плануєте подарувати путлєру і його зграї на наступних виборах?
12.08.2025 08:41 Ответить
12.08.2025 08:41 Ответить
Забудь! Виборів не буде!! Все було похерено в 2019р!
12.08.2025 08:55 Ответить
12.08.2025 08:55 Ответить
Вибори будуть. Гарантую. Єрмак та його ад'ютант Вова Потужний, оберуть наступних депутатів, міністрів і самих себе.
Про що і оголосять елехторату, через день-два, після шоу з назвою - "Голосування".
Як тільки оголосять про підготовку онлайн голосування через Дію, відразу зможете зробити висновок - вибори пройшли успішно. 146% за.
12.08.2025 09:01 Ответить
12.08.2025 09:01 Ответить
Україну тупо здають кацапам НЕукраїнські ні по духу ні за походженням керівники. Вони здрисьнуть за кордон з награбованим, а наші онуки-правнуки ще століттями складатимуть голови і виборювати чергову Незалежність...
12.08.2025 08:43 Ответить
12.08.2025 08:43 Ответить
З кожним днем все менші втрати у живій силі та у техніці рф та все більше просування. А чого можна ще очікувати при нелегитивному головнокомандувачу?
12.08.2025 08:43 Ответить
12.08.2025 08:43 Ответить
2019 це помста за 1991. За 1918 вже помстилися.
12.08.2025 08:45 Ответить
12.08.2025 08:45 Ответить
Зелька повний банкрот усюди. Конечно, він втіхаря все здасть Путіну, поки його хрипатий персонаж "президент" буде гундосити про Конституцію.
12.08.2025 08:47 Ответить
12.08.2025 08:47 Ответить
Авжеж, диктатори срати хотіли на якісь там конституції...
12.08.2025 08:48 Ответить
12.08.2025 08:48 Ответить
Якщо зєля руками Сирського створить котел(черговий) в Покровську, то питання буде вже не тільки про Донецьку область, а і про частину Дніпровської. '' Неначаси'' зливають Україну
12.08.2025 08:49 Ответить
12.08.2025 08:49 Ответить
Ці поступки називаються одним словом - капітуляція! Чого і треба було сподіватись від ЗЕбанди!
12.08.2025 08:51 Ответить
12.08.2025 08:51 Ответить
Так хотів "мудрий нарід"!
12.08.2025 08:59 Ответить
12.08.2025 08:59 Ответить
Что значит фактическим признанием? Эти территории будут признаны оккупированными и иначе никак. Плохо это? Ну конечно очень плохо, а разве Украина может на сегодняшний день их освободить? Очегь бы конечно хотелось, но я шо-то сомневаюсь...Тут главный вопрос это вопрос санкций, которые нельзя снимать ни под каким видом до полной деоккупации .
12.08.2025 08:52 Ответить
12.08.2025 08:52 Ответить
Українські військові кожен день б'ють по російським військовим цілям в Криму, готовляться до звільнення від окупації Криму, а тут раптом Зеленським вирішив здаватися і заморозити "конфлікт". Тільки путін не зупиниться, він і далі буде захоплювати українські території, путін хоче за допомогою хитрості пробити українську оборону.
12.08.2025 09:01 Ответить
12.08.2025 09:01 Ответить
...зброя, зброя і ще раз зброя! Де вона?

Нехай бай- ден розповість, чому зв'язував руки Залізному Генералові і примусив зупинитися і випустити орків з херсону недобитими, доста зброї не дав і забороняв нею бити по тилам ворога...?

і почалось це ще за доби о- ба-ми в 2014: тільки не нада стрелять, санкції накладемо, розрулимо...
адже пу твердо сказав, що якщо його сильно прищимити, то ядерку застосує і всі розуміють, що він ...за ценой не постоїть

От і зараз... те ж саме, надія на те, що з часом ...само по собі щось змінеться на краще.
Не змінеться!

ерефія найбільша територія в світі ...але ущербніть концептуального підходу в тому, що сенс життя цієї імперії зла не в побудові суспільства загального благоденствія, а в заздрісті до заможного і комфортного західного способу життя і агрессія, агресія, божевільне намагання загарбати ще території і жити за рахунок експлуатації, по суті колоній і параноідальна ідея про зайву хромосому, зверхність над іншими націями/народами, по суті політика геноциду і в "кращому" випадку ассимиляції...

Змінити це можна було за доби Буша... але злякался Захід, кому ядерка дістанеться і що робити з сотнєй мілліонів голодних расєян... повірили єльцину і пу, що все устаканиться і расєю накачали нефтедолларами, технологіями... і зараз пу точнісенько виконує настанови заповіта петра І, адже іншої ідеології і цілі на расєї не було і ніколи не буде

...а зараз, що зараз?
...зупинка смертей важлива, пекельні санкції архіважливі...
якщо буде доста зброї і технологічна перевага, то ...може і вдасться повернутися до міжн.визнанних кордонів...але пу заміщає активно населення на окуп.територіях...і що з цім робити?

Якщо підзабули істину про те, що відбудеться, коли припиняють розбудовувати і годувати СВОЮ армію, то...стають примушеними годувати армію ворога.

....а що робила країна з 1991 р? То ж маємо те, що маємо, уви(
Історія успіху і поразки УНР нічому не навчила. От і з 1991 р почалась нескінченна доба виборів... не формування нац ідеї, а прихватизація по москальским лекалам...

Але, як то кажуть: за битого двох небитих дають.
Вистоїть Україна, неодмінно вистоїть!
Адже, нарешті, прийшло розуміння в середині країни і на Заході, ху із ху.

Якщо, Захід дійсно опустить перед пу залізний занавес, а не буде загравати і грати в піддавки, як це робить зараз тр, то не все ще втрачено.
Поглядим, чим закінчиться ця стрелка в Алясці.
12.08.2025 09:02 Ответить
12.08.2025 09:02 Ответить
"зелений зрадник і ворог українського народу" близький до того, що підписав в Омані, до здачі українських територій куйлу.
12.08.2025 09:03 Ответить
12.08.2025 09:03 Ответить
Зелька готовий потужно піти нахер, якщо встигне. Літаки-то не літають, чи він винищувачем полетить, тіпа дай покататься. Ленку бросить, вістімо, візьме горнічну або ще якусь мендель.
12.08.2025 09:10 Ответить
12.08.2025 09:10 Ответить
Справа в тому, що Україна зараз виконує роль Чехословакії 1938 року, яку ліберали та нацисти заочно ділили в Мюнхені. А представників Чехословаччини і на поріг не пустили.
12.08.2025 09:12 Ответить
12.08.2025 09:12 Ответить
Зеленський не має повноважень підписувати такого роду договори про здачу територій, він пересидів, 5 років його правління вже давно минули, з 21 травня 2024 року він втратив свої повноваження. Він нелегітимний. Можна в Конституційний суд українцям подавати, якщо Зеленський підпише такий договір з росіянами.
12.08.2025 09:16 Ответить
12.08.2025 09:16 Ответить
Українські суди самі гуманні суди у світі
12.08.2025 09:18 Ответить
12.08.2025 09:18 Ответить
У воюючій країні президент повинен бути військовим, щоб розбиратися у військовій справі. Такий би президент не погодився б на капітуляцію своєї країни.
12.08.2025 09:32 Ответить
12.08.2025 09:32
Аркадій Бабченко

Я не розумію, а чим пересічні громадяни знову незадоволені? Сімдесят три відсотки - три чверті виборців - ау? Ви ж самі віддали свій голос за людину, яка своєю передвиборчою обіцянкою просто в очі, в обличчя сказав вам - десь посередині домовимося.
Ось він і домовляється.
Унікальний випадок в історії України - президент виконує свої передвиборчі обіцянки.
Путін "віддає" Херсон, Зе віддає Донбас.
Середина? Середина.
Що не так?
Ну саме ВИ ж за це голосували.
Ви ж саме за це, курва, і голосували!
Шість мільйонів відмовників, вісімсот тисяч за кордоном, у нічному Києві кафешки забиті вщент, на Закарпатті через день перевертають машини з тцкшниками, напад на ТЦК у Вінниці, у Миколаєві, фури з теслами, ікс п'ятими та кайєнами на кордоні, в частинах некомплект тридцять-сорок відсотків?
Ну, логічно, чо.
Мене так розчулює наївне «а як Зеленський скаже людям, що він віддав території»? Та щонайменше шість мільйонів вісімсот тисяч мужиків лише радісно видихнуть від цього. А з ними та їхні дружини, родичі, батьки.
Скільки це на коло - відсотків двадцять виборців?
З наявним рейтингом ось вам і вже гарантований другий тур.
Тож я ніяк не можу зрозуміти, в чому проблема.
Ви хотіли POHUY?
Ви його одержали.
Трампа напрутня послали?
Послали.
Сталеві яйця?
Сталеві.
Хоч поржали?
Поржали.
Яка різниця?
Жодної.
Посередині зійшлися?
Зійшлися.
ЩО ВАМ КУРВА ТЕПЕР НЕ ТАК?
показать весь комментарий
12.08.2025 09:33 Ответить
А як же-ми б Крим ніколи не віддали,Мінські домовленості погані,кордони 91 року??? Невже квартал обісрався,як і попереджали?
показать весь комментарий
12.08.2025 09:36 Ответить
А чого дивуватись , це ще не все , просто наш верховний гівнокомандувач втілює в життя домовленості з ху*лом , не вийшло за 3 дні , то частково вийшло за 3 роки. А після цього він знов піде в президенти як херой і дурне бидло його обере замість того щоб посадити за здачу країни і от тоді він закінчить справу розвалу України.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:44 Ответить
Я быльше скажу, Україна готова також віддати Аляску і Трампа Китаю
показать весь комментарий
12.08.2025 09:49 Ответить

ЗЕбил, коррупционер - капитулянт ! Ты мой и Трампа холуй что хочешь
на Аляске срочно и обстоятельно погуторить про мир - капитуляцию,
с вашей поверженной малороссией. и уже моей колонией новороссией?
Самодержец очень - очень великой паРаши! Очень - очень великий )(уйло!
----
показать весь комментарий
12.08.2025 09:57 Ответить
Протираю очі- що за заява? Схоже на фейк.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:24 Ответить
Почему богатый и технологически развитый мир ничего не может сделать с технически и технологически отсталой россией, которая даже гвозди не умеет производить?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:27 Ответить
Не Україна готова піти на поступки,а той кого обрало стадо дегенератів у 2019 році.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:46 Ответить
Російський пропагандист Соловйов сказав у себе в передачі, що після 3 вересня війна в Україні буде продовжуватись, що війна надовго, тоді навіщо Україні погоджуватись на заморозку війни, якщо росія не приховує, що буде з нами продовжувати воювати?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:58 Ответить
Зачем словоблудием заниматься? Источники этого вычета не европейские, а азиатские. Со столицей на болотах.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:13 Ответить
а в чому полягають поступки кацапів?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:26 Ответить
А коли вже вішати зрадників будем?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:35 Ответить
Млять, у вас хоть капля мозгов есть в головах? "заморожування лінії фронту" и есть "фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями"
показать весь комментарий
12.08.2025 11:40 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
12.08.2025 11:52 Ответить
Мінська-3 не буде!!!
Вірю президенту!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:53 Ответить
Не буде цього на це ніхто не піде бо владу за таке знесуть і в першу чергу військові, а потім Трамп і США можуть відчути удари по військовим частинам і іншим місцям в самій Америці які здійснять наркокартелі з Мексики за допомогою українських далекобійних дронів думаю Трамп не хоче цього
показать весь комментарий
12.08.2025 12:02 Ответить
 
 