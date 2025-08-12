Україна готова піти на поступки та залишити за Росією захоплені території, - The Telegraph

Президент України Володимир Зеленський пом'якшив позиції напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph із посиланням європейські джерела.

Зазначається, Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

Такий сценарій, який підтримують деякі європейські столиці, передбачає заморожування лінії фронту та надання Україні гарантій безпеки, включаючи постачання озброєнь і перспективу вступу до НАТО. Водночас Зеленський наголошує: жодні домовленості не повинні передбачати додаткових територіальних поступок.

Європейські лідери, серед яких Еммануель Макрон, Дональд Туск і Фрідріх Мерц, заявили про неприпустимість зміни міжнародно визнаних кордонів силою. Вони планують зустріч із Трампом уже в середу, щоб донести свої аргументи перед його переговорами з Путіним.

Сам Трамп повідомив, що на саміті спробує домогтися часткового повернення українських земель. Однак він розкритикував позицію Києва щодо необхідності конституційного схвалення будь-яких територіальних змін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будуть обміни територіями, - Трамп

НАТО ж підкреслює, що фактична окупація територій не може бути визнана юридично. Українська влада нагадує, що Росія продовжує перекидати війська та готується до нових наступів, тож передчасно говорити про готовність Кремля завершити війну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня буде "попередньою".