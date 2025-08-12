УКР
12 442 82

Україна готова піти на поступки та залишити за Росією захоплені території, - The Telegraph

Бої на південному напрямку

Президент України Володимир Зеленський пом'якшив позиції напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph із посиланням європейські джерела.

Зазначається, Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

Такий сценарій, який підтримують деякі європейські столиці, передбачає заморожування лінії фронту та надання Україні гарантій безпеки, включаючи постачання озброєнь і перспективу вступу до НАТО. Водночас Зеленський наголошує: жодні домовленості не повинні передбачати додаткових територіальних поступок.

Європейські лідери, серед яких Еммануель Макрон, Дональд Туск і Фрідріх Мерц, заявили про неприпустимість зміни міжнародно визнаних кордонів силою. Вони планують зустріч із Трампом уже в середу, щоб донести свої аргументи перед його переговорами з Путіним.

Сам Трамп повідомив, що на саміті спробує домогтися часткового повернення українських земель. Однак він розкритикував позицію Києва щодо необхідності конституційного схвалення будь-яких територіальних змін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будуть обміни територіями, - Трамп

НАТО ж підкреслює, що фактична окупація територій не може бути визнана юридично. Українська влада нагадує, що Росія продовжує перекидати війська та готується до нових наступів, тож передчасно говорити про готовність Кремля завершити війну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня буде "попередньою".

Автор: 

Зеленський Володимир (25058) путін володимир (24450) територіальні претензії (21) територіальна цілісність (193) Трамп Дональд (6722)


Топ коментарі
+29
Самий перший виліз подоляцький, значить методичка вже приготовлена заздалегіть.
12.08.2025 08:12 Відповісти
12.08.2025 08:12 Відповісти
+21
У Зелі одні заяви і звернення до українців і зовсім інші для західної аудиторії. Наперсточник недотьопаний.
12.08.2025 08:12 Відповісти
12.08.2025 08:12 Відповісти
+19
❝ Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом, то зрадники вже домовилися за вашою спиною! ❞
(Аль Капоне)
12.08.2025 08:26 Відповісти
12.08.2025 08:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самий перший виліз подоляцький, значить методичка вже приготовлена заздалегіть.
показати весь коментар
12.08.2025 08:12 Відповісти
Україна готова капітулювати, чи зєйло накрав і готорий здриснути на Сейшели?
показати весь коментар
12.08.2025 08:15 Відповісти
пишет телеграф со ссылкой на европейские источники. Источники - Орбан и Фицо
показати весь коментар
12.08.2025 09:56 Відповісти
в тебє реестрація 25 р , гнидка зеленогнійна
показати весь коментар
12.08.2025 08:25 Відповісти
Перепрошую, а от особисто ви у якій бригаді та на якому напрямку захищаєтє Україну?
показати весь коментар
12.08.2025 08:21 Відповісти
я вже виліз. Що ляпнеш - Зе лупа?
показати весь коментар
12.08.2025 08:21 Відповісти
ЗБЛ - ПНХ!
показати весь коментар
12.08.2025 08:09 Відповісти
Ось так і виглядає ось те "Сойтісь по сєрєдінє"!
показати весь коментар
12.08.2025 08:11 Відповісти
урод
показати весь коментар
12.08.2025 08:12 Відповісти
Правда в тому, що на скоріше за все поставлять перед фактом
показати весь коментар
12.08.2025 08:11 Відповісти
1)Залишити за касапами окуповані території і 2)фактичне визнання контролю ***** над уже окупованими територіями - суть різні речі. Заголовок інфи не відповідає її смислу
показати весь коментар
12.08.2025 08:11 Відповісти
Звідки вони це беруть? Майстри заголовку, блдь.
показати весь коментар
12.08.2025 08:12 Відповісти
До п'ятниці, здається, ми ще прочитаємо багато таких заголовків.
Навіть начебто поважні видання зараз поводяться як звичайні таблоїди.
показати весь коментар
12.08.2025 08:59 Відповісти
А може хтось не вміє писати заголовки
показати весь коментар
12.08.2025 09:48 Відповісти
У Зелі одні заяви і звернення до українців і зовсім інші для західної аудиторії. Наперсточник недотьопаний.
показати весь коментар
12.08.2025 08:12 Відповісти
Воно як прилізло на брехні так і бреше щоб мародерити с кошерними
показати весь коментар
12.08.2025 08:20 Відповісти
Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями...
Как это соотносится с Конституцией Украины, на которую в 2019 г. и все годы после этого рояльный писюнист ложил то же, что ранее на рояль?
показати весь коментар
12.08.2025 08:12 Відповісти
Інших варіантів з рояльним не могло бути,про це попереджали в 2019р,потім 2022р,мудрому наріту пох
показати весь коментар
12.08.2025 08:17 Відповісти
Легко. Квартальный лидор подмахнет любую бумагу, чтобы остаться у кормушки.
показати весь коментар
12.08.2025 08:20 Відповісти
звісно , воно і так заявляло , :" дагаваримся пасередінє" після першого дня , прішествія почали мародерити , так , як перед останнім днем Помпеї , розробляючи в блат хаті Міндіча , фантастичні схеми , що ж , ще , можно вкрасти , віджати, здати ворогу В Омані пообіцяли наш Південь" корідор" , який мріяли захопити давно, а от Зейло Іуда , ойго підготувпв розмінувавши спочатку акваторіі Маріуполя, а потів всі перешийки біля Криму ……… Зейло , будь ти проклят !
показати весь коментар
12.08.2025 08:33 Відповісти
Начал куеграй с того, что незаконно распустил ВР в 2019 г.
Быдлота тупорылая это проглотила со свистом и гиканьем.
показати весь коментар
12.08.2025 08:59 Відповісти
Не подмахне..бо тоді злебобіку *****..
показати весь коментар
12.08.2025 09:41 Відповісти
То Ви просто не юрист. От увесь Квартал 95, в кого з них не плюнь - юристи. На чолі з головним Не Лохом, який, не повірите - теж юрист.
От юристи з дипломом Кварталу 95, знають - пункт 0, Розділу 0 Конституції - "Якщо є бажання, то можна крутити Конституцію на...."
От вони і крутять.
показати весь коментар
12.08.2025 08:48 Відповісти
Про Конституцію згадали? А як же конституційний обов'язок прийти до ТЦК?
показати весь коментар
12.08.2025 09:09 Відповісти
На цензорі дуже багато бажаючих, щоб ХТОСЬ швиденько розбив орків і всі території повернулись. А вони здалеку проконтролюють. А окопи пусті.
Тим часои є реальною загроза і для Запоріжжя і для Дніпра та Херсона...
показати весь коментар
12.08.2025 10:25 Відповісти
Визнання ворожого контролю над територіями ще не означає визнання легітимності того контролю. Так трактує міжнародна право. Ще в 2014-му з цими дефініціями розбирались, здається, і тут на цензорі такі статті були.
показати весь коментар
12.08.2025 09:41 Відповісти
Об Zєльонського вкотре витерли ноги.
показати весь коментар
12.08.2025 08:15 Відповісти
А про кордони 1991року забули?А ще рік назад зеля за них свою дупу на хрести рвав.Провал в міжнародній політиці розв'язує війни.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
12.08.2025 08:15 Відповісти
о це так гарант Конституції , наплював на неї
показати весь коментар
12.08.2025 08:17 Відповісти
Грає на ній як на роялі.
показати весь коментар
12.08.2025 08:39 Відповісти
Трамп сказав - не мішайте мені - я все порішаю без української Конституції
показати весь коментар
12.08.2025 08:18 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 09:50 Відповісти
нєнє!
не стартуйте.
як що, рудого фріка задовольнить, що україна визнає, що частина окупована кацапією, то добре.
особисто я, визнаю, що частина україни окупована лаптями.
ви, якоїсь іншої думки?
показати весь коментар
12.08.2025 08:19 Відповісти
Такий сценарій, який підтримують деякі європейські столиці, передбачає заморожування лінії фронту та надання Україні гарантій безпеки, включаючи постачання озброєнь і перспективу вступу до НАТО.

Як кажуть, далі можна не читати... Це ж одна із головних умов рф - ніякого НАТО в Україні. Та і ніхто не прийме нас в це НАТО. Їм ближче всілякі Орбани там, ніж ми.
показати весь коментар
12.08.2025 08:21 Відповісти
Ніяких проблем з цим.
Перспектива НАТО. Перспектива ЄС. Перспектива польоту на Марс. Перспектива.......
Перспектив буде дуже багато. А от реальність буде лише одна.
показати весь коментар
12.08.2025 08:44 Відповісти
Зє-йло, вішайся!
показати весь коментар
12.08.2025 08:25 Відповісти
Ішак і Україна - речі не тотожні. Чи не забагато обкурене чмо бере на себе?
показати весь коментар
12.08.2025 08:25 Відповісти
❝ Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом, то зрадники вже домовилися за вашою спиною! ❞
(Аль Капоне)
показати весь коментар
12.08.2025 08:26 Відповісти
Це класика..
показати весь коментар
12.08.2025 08:28 Відповісти
Мудрі слова талановитого бандита.
показати весь коментар
12.08.2025 08:31 Відповісти
"Ви не в тому положенні, у вас немає карт на руках" - Трамп
показати весь коментар
12.08.2025 08:42 Відповісти
Свинособаки не вгамуються,тварюки націлені на Миколаїв і Одесу,іначше чарнаморський фльот буде завжди під прицілом..
показати весь коментар
12.08.2025 08:26 Відповісти
Якийсь тєлєґраф кинув кістку голодним. Війна не закінчиться.
показати весь коментар
12.08.2025 08:28 Відповісти
Яка війна ? Офіційно ніхто нікому війни не оголошував, так що не має чому закінчуватися. Домовляються про припинення вогню та заморожування "конфлікту" .
показати весь коментар
12.08.2025 08:39 Відповісти
Другу світову теж ніхто нікому не оголошував. І взагалі війни ніхто нікому не оголошує. Приведи приклад, якщо знаєш. А не знаєш то не патякай дурниць.
показати весь коментар
12.08.2025 09:11 Відповісти
"Початком Другої світової війни вважається 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина розпочала вторгнення до Польщі. За цим 3 вересня було оголошення війни Німеччини з боку Великобританії та Франції..."
показати весь коментар
12.08.2025 09:23 Відповісти
Грицько будь не тільки злим, а щей освідченим не виставляй себе більшим дурнем ніж ти є.

3 вересня 1939 року, у відповідь на напад на Польщу, Велика Британія та Франція оголосили війну Німеччині.
О пів на четверту ранку 22 червня 1941 року німецький посол у москві Шуленбург передав голові зовнішньополітичного відомства СРСР молотову ноту у якій СРСР звинувачувався у порушенні Пакту про ненапад та підготовці нападу на Німеччину, у зв"язку з цим німецька армія розпочинає війну для ліквідації загрози. Схожа процедура відбулася в Берліні, де очільник німецького МЗС Ріббентроп повідомив радянського посла . Текст документа https://www.nytimes.com/1941/06/23/archives/text-of-the-statement-on-the-war-by-foreign-minister-von-ribbentrop.html опублікували навіть американські газети. І тільки радянська пропаганда стверджувала про «підступний напад без оголошення війни».
22 червня 1941 СРСР оголосив початок Великої Вітчизняної війни у зв"язку з нападом нацистської Німеччини.
8 грудня 1941 року, після нападу на Перл-Гарбор, японський імператор офіційно оголосив війну США . 8 грудня 1941 року президент США Франклін Рузвельт звернувся до Конгресу з проханням оголосити війну Японії, що було зроблено того ж дня. 8 грудня 1941 року: Велика Британія також оголосила війну Японії.
11 грудня 1941 року: Німеччина та Італія, союзники Японії, оголосили війну США. 11 грудня 1941 року: США оголосили війну Німеччині.
8 серпня 1945 року: СРСР оголосив війну Японії
Італія 28 жовтня 1940 оголосила війну Греції, 6 квітня 1941 - Югославії, 22 червня 1941 СРСР.
Угорщина оголосила війну Радянському Союзу 27 червня 1941 року
Австралія оголосила війну Німеччині 3 вересня 1939 року, одразу після вторгнення Німеччини в Польщу. Канада оголосила війну нацистській Німеччині 10 вересня 1939 року
І це ще не повний перелік країн, які оголошували війну і брали участь в 2СВ.
показати весь коментар
12.08.2025 09:49 Відповісти
А як же оголошення яке зачитував лєвєтан, ''22.06.1941-го нємєцкіє вайска, без абьявленія вайни''... Ну і далі по тексту?
показати весь коментар
12.08.2025 10:06 Відповісти
ну то може назад не вертатися, а зразу на ростов. нащо нам колишній президент?
показати весь коментар
12.08.2025 08:39 Відповісти
А тепер повертаємось в 2019 рік, шановні. Мінські домовленості....мінські домовленості...... Як же репетував ГоловНеЛох і його акомпанемент з зебобиків!
І як вам тепер, 73%-вий елехторат, Мінські домовленості? Все так же антиукраїнські і погані?
Це я ще про "гроші на крові" і т.п. речі мовчу.
Можете собою гордитись, в 2019 ви самостійно віддали ці території. Як і в 2010 віддали Крим та Донбас.
Що ви плануєте подарувати путлєру і його зграї на наступних виборах?
показати весь коментар
12.08.2025 08:41 Відповісти
Забудь! Виборів не буде!! Все було похерено в 2019р!
показати весь коментар
12.08.2025 08:55 Відповісти
Вибори будуть. Гарантую. Єрмак та його ад'ютант Вова Потужний, оберуть наступних депутатів, міністрів і самих себе.
Про що і оголосять елехторату, через день-два, після шоу з назвою - "Голосування".
Як тільки оголосять про підготовку онлайн голосування через Дію, відразу зможете зробити висновок - вибори пройшли успішно. 146% за.
показати весь коментар
12.08.2025 09:01 Відповісти
Україну тупо здають кацапам НЕукраїнські ні по духу ні за походженням керівники. Вони здрисьнуть за кордон з награбованим, а наші онуки-правнуки ще століттями складатимуть голови і виборювати чергову Незалежність...
показати весь коментар
12.08.2025 08:43 Відповісти
З кожним днем все менші втрати у живій силі та у техніці рф та все більше просування. А чого можна ще очікувати при нелегитивному головнокомандувачу?
показати весь коментар
12.08.2025 08:43 Відповісти
2019 це помста за 1991. За 1918 вже помстилися.
показати весь коментар
12.08.2025 08:45 Відповісти
Зелька повний банкрот усюди. Конечно, він втіхаря все здасть Путіну, поки його хрипатий персонаж "президент" буде гундосити про Конституцію.
показати весь коментар
12.08.2025 08:47 Відповісти
Авжеж, диктатори срати хотіли на якісь там конституції...
показати весь коментар
12.08.2025 08:48 Відповісти
Якщо зєля руками Сирського створить котел(черговий) в Покровську, то питання буде вже не тільки про Донецьку область, а і про частину Дніпровської. '' Неначаси'' зливають Україну
показати весь коментар
12.08.2025 08:49 Відповісти
Ці поступки називаються одним словом - капітуляція! Чого і треба було сподіватись від ЗЕбанди!
показати весь коментар
12.08.2025 08:51 Відповісти
Так хотів "мудрий нарід"!
показати весь коментар
12.08.2025 08:59 Відповісти
Что значит фактическим признанием? Эти территории будут признаны оккупированными и иначе никак. Плохо это? Ну конечно очень плохо, а разве Украина может на сегодняшний день их освободить? Очегь бы конечно хотелось, но я шо-то сомневаюсь...Тут главный вопрос это вопрос санкций, которые нельзя снимать ни под каким видом до полной деоккупации .
показати весь коментар
12.08.2025 08:52 Відповісти
Українські військові кожен день б'ють по російським військовим цілям в Криму, готовляться до звільнення від окупації Криму, а тут раптом Зеленським вирішив здаватися і заморозити "конфлікт". Тільки путін не зупиниться, він і далі буде захоплювати українські території, путін хоче за допомогою хитрості пробити українську оборону.
показати весь коментар
12.08.2025 09:01 Відповісти
...зброя, зброя і ще раз зброя! Де вона?

Нехай бай- ден розповість, чому зв'язував руки Залізному Генералові і примусив зупинитися і випустити орків з херсону недобитими, доста зброї не дав і забороняв нею бити по тилам ворога...?

і почалось це ще за доби о- ба-ми в 2014: тільки не нада стрелять, санкції накладемо, розрулимо...
адже пу твердо сказав, що якщо його сильно прищимити, то ядерку застосує і всі розуміють, що він ...за ценой не постоїть

От і зараз... те ж саме, надія на те, що з часом ...само по собі щось змінеться на краще.
Не змінеться!

ерефія найбільша територія в світі ...але ущербніть концептуального підходу в тому, що сенс життя цієї імперії зла не в побудові суспільства загального благоденствія, а в заздрісті до заможного і комфортного західного способу життя і агрессія, агресія, божевільне намагання загарбати ще території і жити за рахунок експлуатації, по суті колоній і параноідальна ідея про зайву хромосому, зверхність над іншими націями/народами, по суті політика геноциду і в "кращому" випадку ассимиляції...

Змінити це можна було за доби Буша... але злякался Захід, кому ядерка дістанеться і що робити з сотнєй мілліонів голодних расєян... повірили єльцину і пу, що все устаканиться і расєю накачали нефтедолларами, технологіями... і зараз пу точнісенько виконує настанови заповіта петра І, адже іншої ідеології і цілі на расєї не було і ніколи не буде

...а зараз, що зараз?
...зупинка смертей важлива, пекельні санкції архіважливі...
якщо буде доста зброї і технологічна перевага, то ...може і вдасться повернутися до міжн.визнанних кордонів...але пу заміщає активно населення на окуп.територіях...і що з цім робити?

Якщо підзабули істину про те, що відбудеться, коли припиняють розбудовувати і годувати СВОЮ армію, то...стають примушеними годувати армію ворога.

....а що робила країна з 1991 р? То ж маємо те, що маємо, уви(
Історія успіху і поразки УНР нічому не навчила. От і з 1991 р почалась нескінченна доба виборів... не формування нац ідеї, а прихватизація по москальским лекалам...

Але, як то кажуть: за битого двох небитих дають.
Вистоїть Україна, неодмінно вистоїть!
Адже, нарешті, прийшло розуміння в середині країни і на Заході, ху із ху.

Якщо, Захід дійсно опустить перед пу залізний занавес, а не буде загравати і грати в піддавки, як це робить зараз тр, то не все ще втрачено.
Поглядим, чим закінчиться ця стрелка в Алясці.
показати весь коментар
12.08.2025 09:02 Відповісти
"зелений зрадник і ворог українського народу" близький до того, що підписав в Омані, до здачі українських територій куйлу.
показати весь коментар
12.08.2025 09:03 Відповісти
Зелька готовий потужно піти нахер, якщо встигне. Літаки-то не літають, чи він винищувачем полетить, тіпа дай покататься. Ленку бросить, вістімо, візьме горнічну або ще якусь мендель.
показати весь коментар
12.08.2025 09:10 Відповісти
Справа в тому, що Україна зараз виконує роль Чехословакії 1938 року, яку ліберали та нацисти заочно ділили в Мюнхені. А представників Чехословаччини і на поріг не пустили.
показати весь коментар
12.08.2025 09:12 Відповісти
Зеленський не має повноважень підписувати такого роду договори про здачу територій, він пересидів, 5 років його правління вже давно минули, з 21 травня 2024 року він втратив свої повноваження. Він нелегітимний. Можна в Конституційний суд українцям подавати, якщо Зеленський підпише такий договір з росіянами.
показати весь коментар
12.08.2025 09:16 Відповісти
Українські суди самі гуманні суди у світі
показати весь коментар
12.08.2025 09:18 Відповісти
У воюючій країні президент повинен бути військовим, щоб розбиратися у військовій справі. Такий би президент не погодився б на капітуляцію своєї країни.
показати весь коментар
12.08.2025 09:32 Відповісти
Аркадій Бабченко

Я не розумію, а чим пересічні громадяни знову незадоволені? Сімдесят три відсотки - три чверті виборців - ау? Ви ж самі віддали свій голос за людину, яка своєю передвиборчою обіцянкою просто в очі, в обличчя сказав вам - десь посередині домовимося.
Ось він і домовляється.
Унікальний випадок в історії України - президент виконує свої передвиборчі обіцянки.
Путін "віддає" Херсон, Зе віддає Донбас.
Середина? Середина.
Що не так?
Ну саме ВИ ж за це голосували.
Ви ж саме за це, курва, і голосували!
Шість мільйонів відмовників, вісімсот тисяч за кордоном, у нічному Києві кафешки забиті вщент, на Закарпатті через день перевертають машини з тцкшниками, напад на ТЦК у Вінниці, у Миколаєві, фури з теслами, ікс п'ятими та кайєнами на кордоні, в частинах некомплект тридцять-сорок відсотків?
Ну, логічно, чо.
Мене так розчулює наївне «а як Зеленський скаже людям, що він віддав території»? Та щонайменше шість мільйонів вісімсот тисяч мужиків лише радісно видихнуть від цього. А з ними та їхні дружини, родичі, батьки.
Скільки це на коло - відсотків двадцять виборців?
З наявним рейтингом ось вам і вже гарантований другий тур.
Тож я ніяк не можу зрозуміти, в чому проблема.
Ви хотіли POHUY?
Ви його одержали.
Трампа напрутня послали?
Послали.
Сталеві яйця?
Сталеві.
Хоч поржали?
Поржали.
Яка різниця?
Жодної.
Посередині зійшлися?
Зійшлися.
ЩО ВАМ КУРВА ТЕПЕР НЕ ТАК?
показати весь коментар
12.08.2025 09:33 Відповісти
А як же-ми б Крим ніколи не віддали,Мінські домовленості погані,кордони 91 року??? Невже квартал обісрався,як і попереджали?
показати весь коментар
12.08.2025 09:36 Відповісти
А чого дивуватись , це ще не все , просто наш верховний гівнокомандувач втілює в життя домовленості з ху*лом , не вийшло за 3 дні , то частково вийшло за 3 роки. А після цього він знов піде в президенти як херой і дурне бидло його обере замість того щоб посадити за здачу країни і от тоді він закінчить справу розвалу України.
показати весь коментар
12.08.2025 09:44 Відповісти
Я быльше скажу, Україна готова також віддати Аляску і Трампа Китаю
показати весь коментар
12.08.2025 09:49 Відповісти

ЗЕбил, коррупционер - капитулянт ! Ты мой и Трампа холуй что хочешь
на Аляске срочно и обстоятельно погуторить про мир - капитуляцию,
с вашей поверженной малороссией. и уже моей колонией новороссией?
Самодержец очень - очень великой паРаши! Очень - очень великий )(уйло!
----
показати весь коментар
12.08.2025 09:57 Відповісти
Протираю очі- що за заява? Схоже на фейк.
показати весь коментар
12.08.2025 10:24 Відповісти
Почему богатый и технологически развитый мир ничего не может сделать с технически и технологически отсталой россией, которая даже гвозди не умеет производить?
показати весь коментар
12.08.2025 10:27 Відповісти
 
 